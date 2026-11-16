Em mais dois episódios de tiroteios em massa a polícia sul-africana registou esta segunda-feira, 16, mais 17 homicídios, num momento em que a África do Sul vive numa vaga de violência extrema crescente.

Segundo a imprensa sul-africana, citando fontes da polícia, que regista diariamente uma média de 60 homicídios, esta segunda-feira foram encontrados nove corpos, com ferimentos de bala, num casebre nos subúrbios de Pretória.

As investigações decorrem para entender a origem destas mortes mas, tal como sucede normalmente, acabará por ser considerado um ajuste de contas entre gangues embora, sendo essa a probabilidade mais alta, por vezes sejam "limpezas" feitas pela polícia, como alguns media do país relatam comummente.

Outras razões para este tipo de mortes são o tráfico de droga e as guerras pelo controlo de fluxos em determinadas regiões ou áreas urbanas, pelo acesso de áreas de garimpo ilegais ou ainda pelo controlo de rotas de transporte público entre os bem conhecidos minibus sul-africanos.

Entretanto, noutro episódio de igual violência extrema, oito corpos foram encontrados numa área rural perto da cidade de Pietermaritzburg, na região de KwaZulu-Natal, avançando a polícia que decorrem investigações para apurar as circunstâncias deste crime ou crimes.

Recorde-se que (ver links em baixo) este tipo de assassinatos em massa não é raro no país mas tem-se registado um crescendo de episódios com estas características, o que coincide com um agravamento severo das condições de vida, com origem em desde o aumento do desemprego ao crescente volume de tráfico de drogas...