Ao longo das duas últimas décadas, as Ilhas Canárias, arquipélago espanhol ao lago da costa norte-atlântica de África, são um dos destinos mais procurados dos migrantes africanos que procuram chegar a território europeu e este ano esta rota surge em destaque novamente.

A maior parte destes migrantes, que partem da costa em países como Senegal, Mauritânia, Gâmbia ou mesmo mais a sul, da Guiné-Bissau, e, mais raro, devido à pressão das autoridades, de Marrocos, procuram a Europa para encontrar trabalho, sendo na sua esmagadora maioria jovens adultos.

Esta viagem, quase sempre feita em embarcações de madeira que podem levar até 250 pessoas, usadas comummente na pesca de costa, pode demorar até três dias e percorre em alto mar, quase sempre sob a violência das ondas, mais de 800 kms.

Todos os anos morrem centenas de pessoas nesta travessia, sendo uma das mais mortíferas, embora o maior uso das rotas do norte, entre a Tunísia e a Grécia ou Itália, determine igualmente que seja nestas que se registam o maior número de mortes, seja devido a naufrágios, seja devido à desorientação dos traficantes em alto mar...

O porto de La Restinga, em El Hierro, ilha nas Canárias, acolheu em apenas um dia, na terça-feira, 24, 1.560 migrantes em 10 embarcações oriundas da Gâmbia e do Senegal, num dia de possível recorde de afluência ao arquipélago espanhol.

Segundo a contabilidade da agência espanhola EFE, citada pela Lusa, a partir de dados dos serviços de assistência aos migrantes, há 163 mulheres e 92 menores nas embarcações.

O maior número de pessoas a usarem a designada "Rota das Canárias' e a serem resgatadas num só dia até 2026 era de 1.461 pessoas, registado em 7 de novembro de 2020, época em que o epicentro das chegadas era Arguineguín, na ilha de Gran Canaria.

Esse número foi superado em 14 de novembro, com 13 embarcações a transportarem 1.580 migrantes, dos quais 1.327 desembarcaram em El Hierro, 203 na Gran Canaria e 50 em Tenerife.

Dois barcos sobre os quais ainda não há dados foram socorridos a 70 quilómetros da costa, pelo que o recorde de migrantes resgatados no mar num só dia em Espanha pode ser quebrado.

A primeira embarcação a chegar hoje a El Hierro entrou no cais às 02:45, com 217 pessoas, da Gâmbia e do Senegal, à exceção de um refugiado do Iémen, contando-se no grupo 13 mulheres e 18 menores.

A segunda embarcação chegou a La Restinga com 190 pessoas oriundas da Gâmbia, do Senegal e da Guiné-Bissau, com 20 mulheres e oito menores, após sete dias no Oceano Atlântico.

O terceiro barco também reunia 217 pessoas, oriundas dos mesmos três países da costa ocidental africana, incluindo 21 mulheres e 12 menores, enquanto a embarcação seguinte contava com 171 migrantes, entre os quais 23 mulheres e 18 menores.

Uma das pessoas no quarto barco foi internada no hospital de Valverde, capital da El Hierro, ilha mais ocidental das Canárias, com hipotermia grave.

A quinta embarcação transportou 93 pessoas, senegalesas, enquanto as duas seguintes contabilizavam 186 pessoas, oriundas da Gâmbia, do Senegal, da Guiné-Bissau e da Guiné-Conacri.

A oitava embarcação contava com 208 pessoas, provenientes da Gâmbia, do Senegal, da Guiné-Conacri, da Mauritânia, do Burquina Faso e do Mali, enquanto a nona reunia 119 pessoas e a última 159. Além das 1.560 pessoas acolhidas hoje, 815 foram resgatadas na segunda-feira, com seis embarcações a atracarem em El Hierro e duas em Tenerife.