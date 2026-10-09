O Living Planet Report 2026, publicado este mês pela World Wide Fund for Nature (WWF) informou que o Índice para a África regista um declínio médio de 80%, com uma margem de variação estatística que oscila entre os -57% e os -91%, o que se traduz numa perda sistemática de 3.1% ao ano da sua riqueza biológica.

Conforme revelam os dados de monitorização ambiental da organização, embora a tendência de degradação seja transversal e negativa em todas as classes de fauna, são os peixes de água doce as espécies mais severamente afectadas pelo desaparecimento e contaminação dos habitats.

A escassez de dados científicos sobre os sistemas fluviais na região expõe uma necessidade urgente de expansão da investigação, sob o risco de um colapso biológico invisível que a poluição e a negligência de políticas públicas ou de civismo empurram para as margens da actualidade.

Em claro contraste com o cenário de declínio global que mantém o elefante da savana africana (Loxodonta africana ) na lista de espécies ameaçadas, o Sul de África surge nas páginas do relatório da WWF como um laboratório de sucesso. Em várias geografias da sub-região da África Austral, as populações de elefantes não só estabilizaram como estão em franco crescimento demográfico.

Para a WWF, a chave para esta assimetria regional reside na governação. Os países da África Austral conseguiram construir quadros jurídicos inovadores que conferem às comunidades locais uma participação directa e financeira na gestão da fauna selvagem.

Através de modelos de Gestão Comunitária de Recursos Naturais, os Estados devolveram direitos e responsabilidades legais sobre a vida selvagem às populações que coabitam com os animais. Na prática, este modelo descentralizado garante que as comunidades beneficiem dos rendimentos gerados pelo usufruto sustentável dos recursos, transformando o antigo conflito territorial numa parceria económica onde o cidadão local se torna no primeiro zelador do património natural.

Do Combate ao Tráfico ao Desafio da Abundância

Estes esforços de base local são reforçados por uma engrenagem institucional que actua na linha da frente contra o crime organizado. O sucesso reportado pela WWF baseia-se igualmente numa actuação concertada que envolve o combate directo ao tráfico de marfim, reformas profundas nos sistemas judiciais e uma redução sistemática dos índices de corrupção nas autoridades fiscais e aduaneiras.

Ironicamente, a eficácia deste modelo começou a produzir os seus próprios desafios operacionais, pois a elevada densidade e a sobrepopulação de elefantes em certas reservas estão agora a gerar novos focos de conflito entre humanos e fauna selvagem, além de uma visível degradação dos habitats naturais, como a imprensa nacional tem vindo a reportar em regiões a Sul do território.

O Alerta dos Ambientalistas Nacionais e o Cenário em Angola

A vulnerabilidade nos ecossistemas de água doce encontra eco directo nas preocupações manifestadas por ambientalistas angolanos. Especialistas locais e associações de defesa do ambiente têm alertado para o impacto destrutivo da pesca predatória não regulamentada, da desflorestação ao longo das principais bacias hidrográficas e da poluição provocada por actividades extractivas.

Além disso, há rios estrategicamente vitais para a conectividade biológica regional que estão sob forte pressão humana, ameaçando espécies endémicas de peixes e anfíbios que não foram devidamente catalogadas pela ciência. Para os ambientalistas, o declínio apontado pela WWF sugere a urgência de uma fiscalização efectiva para que desse modo Angola não venha a registar extinções silenciosas nas suas águas interiores.

Por sua vez, dados e directrizes do Ministério do Ambiente (MINAMB) reconhecem as lacunas na monitorização sistemática da fauna fluvial. Embora a estratégia governamental de conservação tenha estado historicamente mais focada na protecção e reintrodução de grandes mamíferos terrestres nas reservas nacionais, a tutela ambiental tem realçado a necessidade de catalogar os recursos hídricos e biológicos do País.

O grande desafio do MINAMB reside na escassez de dotação orçamental e de recursos humanos qualificados para cobrir a vasta rede hidrográfica angolana, tornando imperativa a colaboração com universidades e centros de investigação internacionais.