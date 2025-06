"Eu não sei quanto eu estou gastando, mas eu sei quanto estou levando de volta para o Brasil", disse aos jornalistas Lula da Silva, Presidente do Brasil. Dados divulgados pelo jornal O Globo indicam que as mais de trinta viagens internacionais neste terceiro mandato de Lula da Silva (que teve início a 01 de Janeiro de 2023) já custaram aos cofres públicos mais de 50 milhões de reais, um pouco menos de 10 milhões de dólares. O valor inclui gastos com a acomodação de Lula e sua comitiva, além de outras despesas logísticas. Isto só para dizer que, até no Brasil, há muito que as viagens do Presidente geram acesos debates e não são um tabu.