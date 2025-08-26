As 74 famílias que foram desalojadas pela tempestade que varreu a ilha de São Vicente, em Cabo Verde, a 11 de Agosto, vão ser alvo de um programa de apoio ao realojamento suportado pelo Governo que passa por facilidades de arrendamento de pagamento de rendas.

A tempestade que surpreendeu o arquipélago e deixou um vasto rasto de destruição, com especial severidade em São Vicente e, ainda mais na cidade do Mindelo, além das dezenas de casas destruídas e destruição de património público, fez nove mortos, incluindo crianças.

De acordo com o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, citado pela Lusa, foram afetadas 74 famílias, num total de 255 pessoas, que se encontram em centros de acolhimento.

Esse apoio passa por acesso a contratos de arrendamento por tempo indeterminado e à isenção de pagamento de renda durante o primeiro ano, bem como o apoio para aliviar a pressão dos prejuízos causados pelas chuvas torrenciais que em menos de 2 horas despejaram o equivalente a toda a chuva anual em alguns anos.

A gravidade dos estragos causados pela tempestade de 11 de Agosto, além de ser um aviso para as novas realidades climáticas, são uma demonstração, segundo os especialistas, da necessidade de também nas geografias menos acostumadas às intempéries, se começarem a preparar para elas com alguma urgência face ao crescente fenómeno da mudança no clima planetário.