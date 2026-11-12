As eleições Presidenciais em cabo Verde deste Domingo, 15, vão ser acompanhadas por cerca de 150 observadores de diferentes organizações, sendo que destes 19 são oriundos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Cabo Verde é dos países no continente africano que apresenta menos desafios para as missões de observadores e é comummente apresentado como exemplo para outros países, onde os resultados raramente são recebidos sem problemas pelos derrotados.

Como foi anunciado em comunicado pela CPLP, uma das seis organizações que enviaram equipas de observação ao arquipélago lusófono da África Ocidental, a sua missão, que já se encontra no país, é coordenada pelo antigo primeiro-ministro moçambicano Carlos do Rosário.

Perto de 430 mil eleitores vão escolher o próximo Presidente de Cabo Verde entre seis candidatos, sendo que os dois com melhores possibilidades são o actual Chefe de Estado, José Maria Neves, apoiado pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, no poder) e a antiga ministra da Justiça, Joana Rosa, apoiada pelo Movimento para a Democracia (MpD).