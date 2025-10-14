O candidato da oposição às eleições Presidenciais de 12 de Outubro nos Camarões, Tchiroma Bakary, reivindica a vitória e avisa o Presidente incumbente, Paul Biya, para aceitar a derrota ou conduzir o país para o caos.

Depois de 43 anos no poder, e sendo o Presidente mais velho em funções em todo o mundo, com 92 anos, esta recandidatura de Paul Biya foi vista como insensata porque as suas condições físicas deixam o poder de facto nas mãos dos seus assessores.

E se for declarado vencedor, pode ficar no cargo praticamente até aos 100 anos.

"A nossa vitória é clara tem de ser respeitada, porque se tal não suceder, se o Presidente não aceitar a derrota, levará o país para o caos social", avisou Bakary num vídeo divulgado nas redes sociais.

Menos de 48 horas depois das eleições, o candidato da oposição reivindica uma vitória que só poderá ser oficialmente confirmada, de acordo com a Lei Eleitoral, a 26 de Outubro, num pronunciamento que compete ao Tribunal Constitucional.

O partido de Paul Biya, Movimento Democrático Popular, já criticou as palavras de Bakary, rejeitando que a sua vitória eleitoral tenha qualquer respaldo na verdade da votação.

Sendo já esperado um pronunciamento antecipado como este, o ministro da Administração Territorial, que supervisiona o processo eleitoral, segundo os media locais, avisou antecipadamente que tal não seria tolerado e ameaçou com uma acusação de traição à Pátria.

Analistas ouvidos pelos media internacionais admitem que estão criadas condições para a ocorrência de violência pós-eleitoral, porque Biya, como tem sucedido ao longo das décadas, ver sua vitória anunciada oficialmente num processo eleitoral marcado pela fraude.