Quando o Presidente chinês, Xi Jinping, receber, amanhã, quinta-feira, 19, em Shenzen, os Presidentes dos EUA e da Rússia para uma histórica Cimeira das três maiores potências militares do mundo, vai ter à sua frente dois gigantes com pés de barro.

Donald Trump chega a Shenzen, China onde decorre a Cimeira da Organização para a Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), com o seu país enfiado num conflito com o Irão do qual não consegue sair sem a humilhação de uma derrota.

A mesma guerra que começou em Junho de 2025, juntamente com Israel, e que retomou, ainda coligado com Telavive, em Fevereiro deste ano, que lhe garantiu, pelo impacto devastador que teve na economia norte-americana, uma catástrofe eleitoral nas intercalares de 03 de Novembro.

E o Presidente russo Vladimir Putin não chega a esta Cimeira, a primeira de sempre entre os líderes das três hiperpotências militares, mais desafogado que o norte-americano, atolado numa guerra na Ucrânia há quase cinco anos, para a qual não parece ter solução à vista.

E, com tudo para parecer que foi encomenda de Washington para Trump não parecer o único com pés de barro nesta Cimeira de gigantes, Putin viu já esta semana os ucranianos desferirem o mais rude golpe no seu orgulho pessoal ao danificarem profundamente a Ponte da Crimeia (Kerch), um projecto no qual o chefe do Kremlin investiu boa parte do seu prestígio.

O triunfo de Xi Jinping sobre o norte-americano é, contudo, o mais relevante, porque foi contra a China que Donald Trump declarou a sua primeira "guerra", a das tarifas, assim que regressou à Casa Branca, em Janeiro de 2025.

Embora a guerra comercial entre Washington e Pequim ainda se mantenha, esta já baixou muito de "perfil", com sucessivos recuos de Donald Trump face às retaliações chinesas, nomeadamente na proibição de exportação de minerais estratégicos essenciais para as indústrias 2.0 norte-americanas, incluindo a do armamento sofisticado.

Há quem compare esta Cimeira de Xi, Trump e Putin à de Yalta, de 1945, que juntou naquela cidade da Crimeia os três vencedores da II Guerra Mundial, o norte-americano Franklin Roosevelt, o britânico Winston Churchill e o soviético Joseph Estaline.

Tal como em 1945, Yalta significou a emergência de uma nova divisão do mundo em esferas de influência e o fim quase definitivo da velha hegemonia europeia com epicentro em Londres, o centro do império britânico, agora Shenzen pode marcar um novo mapa mundi de influência com três pilares, Pequim, Washington e Moscovo.

Mesmo que alguns analistas admitam essa possibilidade, dificilmente Xi Jinping deixará a conversa escorregar para uma definição de esferas de influência que poderia dar aos EUA a oportunidade de consolidar uma dimensão global que tem vindo a perder ano após ano, com o eixo Pequim-Moscovo a apostar numa Nova Ordem Mundial sem lideranças definidas assente na cooperação entre iguais.

Alias, Xi aproveitou a antecâmara dos trabalhos no âmbito da Cimeira da APEC para dizer o que mais lhe foca a atenção, que é acabar com as barreiras comerciais, as guerras de tarifas, as estratégias de domínio e controlo através de sanções, numa formulação que conta com o apoio claro de Vladimir Putin.

Se há uma dimensão da política global, das raízes do domínio geoestratégico que Pequim conhece bem é que quando se está por cima, como é o caso da China, cuja emergência económica e militar é clara, não é boa opção chocar de frente com outro poder de igual calibre.

O próprio Xi Jinping disse-o aquando da visita de Donald Trump à China, em Maio deste ano, referindo como complemento exemplificativo a "Armadilha de Tucídides" uma teoria usada na geopolítica que descreve o deslize para a guerra inevitável quando uma potência emergente ameaça destronar uma potência dominante.

Xi, pedindo ao norte-americano que não se deixe cair nessa "armadilha", estava a dizer a Trump que esse risco existe mas que a China não tem como mote fazer esse caminho, por entender que existe mundo suficientemente grande para todos prosperarem através da cooperação sem necessidade de dominar tudo e todos à sua volta, como sucede com os EUA desde 1945, quando Washington estabeleceu as regras da Ordem Mundial criada após o fim da II Guerra Mundial.

No seu discurso inicial da Cimeira da APEC, Xi não pediu apenas que os EUA aceitem abolir as barreiras comerciais que tolhem a economia global reduzindo o volume dos investimentos, deu também garantias de que Pequim não visa dominar nada nem ninguém ao garantir que é seu desígnio "promover um desenvolvimento balanceado e equilibrado" do Planeta.

"Devemos promover activamente parcerias para o desenvolvimento científico e a inovação tecnológica, aprofundar a cooperação na economia digital e na inteligência artificial bem como apostar forte na energia verde e na transição energética", sumarizou o anfitrião desta Cimeira.

Quando ainda Donald Trump estava a caminho de Shenzen, também Putin estava a falar na abertura da APEC, referindo-se â necessidade de mudar o mapa mundo onde sobressai a hegemonia norte-americana e ocidental, apostando claramente em palavras mais ácidas para se referir a esse Ocidente onde desponta uma "Europa em declínio humilhante".

Aproveitou ainda para criticar a aposta da Europa ocidental nas sanções à Rússia, sem referir que os EUA também o fazem precisamente ao mesmo tempo, desde a invasão da Ucrânia, em 2022, notando, embora por palavras diferentes, que essas sanções foram e são "tiros que saíram pela culatra" levando a Rússia a robustecer a sua economia como não pensava que iria acontecer.

O norte-americano chega ainda esta quarta-feira, 18, a Shenzen, cidade do sul da China que acolhe a Cimeira da APEC e pode vir a ser vista no futuro como Yalta é hoje recordada pela relevância que teve em 1945 ao redesenhar as esferas de influência dos grandes poderes da altura, os EUA e a União Soviética.

A semelhança pode mesmo ser não apenas de forma mas também de conteúdo, porque entre o americano Roosevelt e o soviético Estaline havia trincheiras ideológicas incontornáveis, o que permitiu ao britânico Churchill não ter dúvidas de que lado estava.

Também agora, face à parceria estratégica que une Pequim e Moscovo, "dura como uma rocha", como a considerou o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, dificilmente Trump conseguira afastar aquilo que os interesses geoestratégicos sino-russos uniu em oposição à hegemonia norte-americana(ocidental).

Muitos têm recordado que o velho e refinado diplomata norte-americano Henry Kissinger não queria ver acontecer, que era uma parceria entre russos e chineses, por saber que esse eixo seria indestrutível e que poderia colocar os EUA numa posição difícil.

Aquilo que Kissinger conseguiu manter separado, Trump uniu. Nesta Cimeira de Shenzen, poderá ficar definido uma boa parte do futuro da Humanidade, até porque existem documentos oficiais do Pantagono norte-americano que apontam para uma guerra entre EUA e China até 2030 como única forma de impedir a ascensão do "Império do Meio*".

(*)Historicamente, a civilização chinesa definia-se como centro geográfico, cultural e político planetário, sendo uma terminologia hoje usada mais em contextos de análise sobre a inevitabilidade da ascensão chinesa e o regresso a essa dimensão de novo "Centro do Mundo".