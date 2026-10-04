É oficial, Lula da Silva foi o candidato mais votado entre os eleitores brasileiros no Consulado-Geral do Brasil em Luanda. O actual Presidente da República do país sul-americano recebeu 147 votos contra os 101 de Flávio Bolsonaro. O pleito registou 270 eleitores, dois votos em branco e quatro nulos, segundo dados do boletim de urna da secção 0199.

De acordo com o apuramento final da secção 0199, além da polarização entre Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, o escrutínio distribuiu-se de forma residual pelas restantes forças políticas concorrentes.

O candidato Renan Santos, que corre pelo partido Missão, garantiu a terceira posição no Consulado-Geral com seis votos (2,27%), seguido por Ronaldo Caiado, do Partido Social Democrático, que obteve quatro votos (1,52%).

Fechando a contagem dos boletins válidos em Luanda, Romeu Zema, do partido Novo, e Augusto Cury, do partido Avante, registaram uma igualdade absoluta, somando três votos cada um (1,14% para cada candidatura).

Os números das eleições de 2026 contam igualmente duas histórias diferentes. Por um lado, de 2022 para cá, houve um crescimento de 40 votantes na afluência às urnas, uma vez que no pleito anterior se registaram 230 eleitores. Esse ascendente é verificado também em relação à corrida de 2018, que contou com apenas 166 eleitores. Por outro lado, o indicador mais expressivo foi o número de eleitores que não compareceram: um total de 446 abstencionistas face aos 270 cidadãos que estiveram presentes para exercer o seu direito cívico no exterior do país.

A comunidade brasileira em Angola é a maior comunidade no continente africano, com um contingente estimado entre 25 mil e 30 mil cidadãos.