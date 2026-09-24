Com o universo mediático focado na visita do Presidente da China aos EUA, o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping era o momento mais aguardado, porque nas declarações iniciais de ambos se pode ver o futuro das relações entre Pequim e Washington onde um confronto militar está em cima da mesa de forma aberta como possibilidade.

O Presidente chinês, Xi Jinping, defendeu esta quinta-feira,24, que a China e os Estados Unidos devem reforçar o diálogo e evitar o confronto (ver links em baixo), considerando que as duas potências partilham uma "responsabilidade histórica" pelo progresso.

Nesta sua intervenção pareceu claramente que o líder chinês, como já o fizera outras vezes antes, especialmente na visita de Trump à China, está empenhado em evitar qualquer deslize para um tira-teimas militar com os EUA apostando antes numa disputa saudável baseada na economia.

"Perante as mudanças de importância histórica no nosso mundo e na nossa época, a China e os Estados Unidos, como duas grandes potências, partilham uma responsabilidade histórica" pelo progresso humano, afirmou Xi, na Casa Branca, no início da visita de Estado aos Estados Unidos.

Numa breve declaração antes da cimeira com o homólogo norte-americano, Donald Trump, o líder chinês defendeu que os dois países devem continuar a competir, mas sem permitir que a rivalidade conduza a um conflito.

"A China e os Estados Unidos não devem ultrapassar a linha do conflito e do confronto", disse o líder chinês.

Xi apelou ainda a Washington e Pequim para que procurem "reforçar a comunicação" e "cooperar com sinceridade".

Durante a visita, o Presidente chinês anunciou também que a China vai enviar dois pandas para o jardim zoológico de Atlanta, apresentando os animais como "embaixadores da amizade" entre os dois países.

O Presidente chinês falou ainda sobre a questão da inteligência artificial, afirmando que ambos os países são os líderes nesta área e contrariou as visões de Trump sobre a matéria, apelando ao seu desenvolvimento "sob o controlo humano" e insistindo na cooperação, em vez da competição intensa entre China e EUA.

Trump, por sua vez...

Depois de se referir a profunda amizade que tem com o seu homólogo chinês, Donald Trump encontrou o primeiro ponto de acordo com ele, que é a questão da Inteligência Artificial e a questão da sua regulação, onde EUA e China parecem não partilhar das preocupações do resto da Humanidade.

O Presidente norte-americano rejeitou, falando na mesma cerimónia, mais regulamentações aplicadas à Inteligência Artificial (IA) e definiu este como um dos temas centrais nas conversações com o homólogo chinês, Xi Jinping, que partilha essa posição.

"Um dia importante com o Presidente Xi da China. A superinteligência (SI) será um tema-chave de discussão, mas quero deixar as coisas exatamente como estão. Essa é também a posição da China. A nossa garantia é o Departamento de Justiça!", afirmou na sua rede social Truth Social, referindo-se à IA como 'superinteligência', um termo que cunhou durante o seu discurso no debate geral da 81.ª Assembleia-Geral da ONU.

O líder republicano considerou ainda que o sistema jurídico norte-americano é suficiente para controlar esta tecnologia.

"A nossa salvaguarda é o Departamento de Justiça", acrescentou, citado pela Lusa.

O Presidente chinês aterrou na quarta-feira na capital norte-americana para uma visita de Estado de três dias.

Numa mensagem divulgada hoje pela agência oficial chinesa Xinhua, Xi defendeu que "os dois países devem ser parceiros, e não rivais".

Momentos antes da publicação de Trump, o porta-voz do Ministério do Comércio chinês, He Yadong, já tinha confirmado que os líderes de Pequim e Washington dialogaram sobre IA.

Segundo He, as duas partes mantiveram uma troca de opiniões "franca, aprofundada e construtiva" sobre questões económicas e comerciais de interesse comum e alcançaram "vários consensos", sob a orientação dos entendimentos alcançados por Xi Jinping e Donald Trump.

O porta-voz acrescentou, ainda citado pela Lusa, que, no âmbito do mesmo mecanismo de consultas, China e Estados Unidos mantiveram "o primeiro diálogo" sobre inteligência artificial, uma questão que tem ganhado peso na agenda bilateral devido à rivalidade tecnológica entre as duas potências e aos debates sobre a segurança dos modelos avançados.

He não forneceu, no entanto, detalhes sobre o conteúdo das conversações nem esclareceu se foram abordados mecanismos de notificação ou gestão de incidentes relacionados com a IA, uma possibilidade discutida em contactos anteriores entre as duas partes.