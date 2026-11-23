Um ano depois do golpe militar que interrompeu o processo eleitoral na Guiné-Bissau, o prometido período de transição de 12 meses passa no dia 26 sem nova data para as eleições que chegaram a ser anunciadas para 06 de dezembro.

O golpe aconteceu no dia 26 de novembro de 2025, véspera da divulgação dos resultados das eleições legislativas e presidenciais realizadas três dias antes e cuja vitória era reclamada pela oposição ao então Presidente Umaro Sissoco Embaló.

Marcadas pelo impedimento da candidatura do histórico Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde (PAIGC) às legislativas e do seu líder, Domingos Simões Pereira, às presidenciais, as eleições decorreram, segundo observadores no terreno, sem incidentes.

Com a oposição a Sissoco Embaló reunida em torno de Fernando Dias da Costa, presidente do Partido da Renovação Social (PRS), a invasão da sede da Comissão Nacional de Eleições por militares impediu a divulgação dos resultados que, alegavam, ditava a derrota do então Presidente.

Sissoco Embaló acabou deposto pelos militares, no que a oposição interpretou como um "golpe encenado" visando o seu regresso, a prazo, ao poder.

Os militares alegaram que "havia um perigo iminente de uma guerra civil no país", justificado com a alegada "divisão na sociedade, em todos os grupos étnicos e nas famílias por causa das eleições".

O comando militar nomeou um general, Horta Inta-a, como Presidente da República de transição, criou um Conselho Nacional de Transição para substituir o parlamento, e decretou um período de transição de 12 meses.

Inta-a escolheu um ex-ministro de Embaló, Ilídio Vieira Té, como primeiro-ministro de transição, o qual ficou também com a pasta das Finanças.

O golpe levou à suspensão da Guiné-Bissau das organizações a que pertencia, como a União Africana, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), cuja presidência ocupava e foi assumida por Timor-Leste.

Além do regresso da normalidade institucional, a comunidade internacional exigiu a libertação dos presos políticos, em particular de Domingos Simões Pereira, levado primeiro para uma esquadra, colocado depois sob vigilância em casa e preso preventivamente em 10 de julho, no âmbito de um processo no Tribunal Militar por alegado envolvimento numa suposta tentativa de golpe em outubro de 2025.

Treze dias depois foi libertado sob a alegação de que iria ser submetido a tratamento médico em Portugal por um período de 90 dias, entretanto ultrapassado sem que tenha ainda regressado ao país.

Na primeira comunicação que fez ao país, em dezembro de 2025, depois de ter sido nomeado pelo Alto Comando Militar (ACM) Presidente da República de Transição, o general Horta Inta-a disse que as eleições não são solução para o país, mas, em janeiro, convocou legislativas e presidenciais para 06 de dezembro.

Antes, o Conselho Nacional de Transição mudou a Constituição, dando mais poderes ao Presidente, reduzindo o número de deputados e impedindo os guineenses na diáspora de votarem nas presidenciais.

A nova Constituição foi levada a referendo em agosto, com a oposição a assegurar que foi marcado por uma elevadíssima abstenção.

Em setembro, Vieira Té admitiu ser o líder de um novo partido político, o Partido Popular Guineense, distanciando-se de Sissoco Embaló e frisando que o principal objetivo do período de transição era a salvaguarda do Estado e a preparação de "bases sólidas" para o regresso à normalidade através de eleições.

Com a atividade política e partidária restringida no país, as sedes partidárias situadas a menos de 500 metros da Presidência, as do PAIGC e do Madem G15 (partido fundado por Embaló e entretanto dividido em duas fações), foram invadidas pelas forças da ordem e encerradas.

No final de setembro, Sissoco Embaló anunciou o seu regresso e a sua candidatura às eleições, mas o Alto Comando Militar avisou que não estavam garantidas as condições para voltar ao país por razões de segurança.

Na primeira semana de outubro, movimentações militares alarmaram os habitantes de Bissau, com rumores de "desmantelamento de milícias" fieis a Embaló, tendo Inta-a explicado que se tratou de uma transferência de efetivos do palácio presidencial para outras unidades militares.

Em 08 de outubro, o primeiro-ministro e a Comissão Nacional de Eleições consideraram não estarem reunidas condições legais nem operacionais para a realização de eleições, remetendo para uma comunicação oficial do Presidente com nova calendarização, ainda não anunciada.

Já este mês, no dia 06, o ACM anunciou que vai flexibilizar, a partir de terça-feira, dia 24, as restrições à atividade política e partidária, permitindo reuniões, mas mantendo a proibição de comícios e manifestações.

Organizações como a Liga dos Direitos Humanos e a Pó de Terra têm insistido na libertação de presos políticos e na investigação de "graves violações dos direitos humanos", em particular sobre as circunstâncias das mortes de Mamadu Tano Bari, ex-membro da guarda presidencial, e do ativista Vigário Balanta.

Entretanto, foram libertados alguns militares detidos há mais de um ano e a Procuradoria-Geral da República anunciou uma comissão de inquérito para investigar a morte de Balanta, presidente da Pó de Terra.