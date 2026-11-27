A Guiné-Bissau deveria realizar eleições gerais ainda este ano mas, num golpe de asa que alguns já previam, a Junta Militar que tomou o poder há um ano voltou agora a adiar a ida ás urnas, prolongando por pelo menos mais dois anos o poder no país.

Esta decisão ficou conhecida através da publicação, pelo Presidente da República interino, general Horta Inta-A, de um decreto que anula a data anterior de 06 de Dezembro e estabelece como nova data para as eleições 26 de Novembro de 2027.

O documento, que mais não é que um expediente para protelar o regresso da democracia a este país lusófono da África Ocidental, com pouco mais de 1,5 milhões de habitantes mas décadas de instabilidade, invoca como razão maior a inexistência de condições logísticas.

Perante a "insuficiência de condições técnicas, materiais e financeiras" para a realização das eleições, o que não garante a sua lisura e credibilidade, os militares prolongam o seu "reinado" até Novembro de 2028.

Com este adiamento, na verdade, a "tropa" consegue na secretaria quase um mandato inteiro e de legislatura mas não é, segundo se percebe pelas vozes que chegam ao exterior, uma decisão totalmente contrária à disponibilidade popular de optar pela estabilidade das armas em detrimento da instabilidade democrática.