Depois do ataque mortífero na região de Kashmir, Índia, que deixou 26 turistas mortos, na terça-feira, 22, Nova Deli ordenou a expulsão de todos os paquistaneses, excepto diplomatas, do país, sucedendo-se uma perigosa reacção em cadeia de retaliações entre duas potências nucleares.

A ordem do Governo indiano para expulsão dos paquistaneses resulta da convicção de Nova Deli de que os autores do ataque são independentistas ligados ao Paquistão, no que é uma longa, de décadas, disputa daquela região actualmente sob administração indiana.

Na resposta, Islamabad mandou encerrar o seu espaço aéreo a aviões comerciais indianos e encerrou todo o comércio bilateral, estando o Governo paquistanês em permanente reunião do seu Conselho de Segurança Nacional para acompanhar esta nova crise.

E na perspectiva de analistas que seguem há décadas esta conflitualidade entre Islamabad e Nova Deli, o que pode levar de facto a uma confrontação militar catastrófica foi a decisão do Paquistão de anular o Tratado para Usufruto das Águas do Rio Indus, essencial para os dois países mas geograficamente no interior paquistanês.

E esta decisão foi anunciada com um aviso sério à Índia de que qualquer tentativa de desviar o fluxo de água do Rio Indus para fora da geografia paquistanesa "será um acto de guerra" que terá "uma resposta imediata e com toda a determinação e força".

O primeiro-ministro do Paquistão, Muhammad Shehbaz, mandou emitir uma nota pelo seu gabinete onde esta advertência é posta em evidência, além da suspensão de todos os acordos bilaterais e fronteiras encerradas, o fecho do espaço aéreo para as companhias aéreas indianas, travão a fundo no comércio bilateral e na proibição do uso do território paquistanês para todo o tipo de bens oriundos de países terceiros chegarem à Índia.

Da mesma forma que a Índia ordenou a expulsão em massa de paquistaneses, também o Paquistão parar a emissão de vistos para indianos, o que implica a saída de todos os indianos do país em 48 horas, incluindo os conselheiros de defesa indianos no país, que foram todos declarados persona non grata a partir de 30 de Abril.

Estas medidas de Islamabad espelham as que foram anunciadas por Nova Deli na quarta-Feira, 23, horas após o ataque em Kashmir que matou 26 pessoas, na maioria turistas, e dezenas de feridos, no Vale de Baisaran, envolvendo homens armados alegadamente pertencentes ao movimento independentista "Frente da Resistência" com relações estreitas com o Paquistão.

Embora este tipo de medidas dramáticas já tenha sido usadas noutras ocasiões devido a conflitos em Kashmir com as mesmas envolvências, uma guerra entre estas duas potências nucleares, que se "mimam" amiúde deste a independência da Índia do Reino Unido em 1947.

Nesse momento, depois de uma convulsão gigantesca, o Paquistão declarou independência e a esmagadora maioria dos muçulmanos deslocaram-se de todo o país para norte, sendo que da região paquistanesa os "indianos" encetaram o caminho inverso.

O conflito em Kashmir, na fronteira entre os dois países, é ainda um resíduo desse momento, e, sendo a maioria da população muçulmana, o ensejo para integrar o Paquistão tem sido o combustível para essa mesma conflitualidade.

Há muito que a comunidade internacional teme um conflito entre os dois países.