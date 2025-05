Ainda não é o início de uma guerra sem quartel entre a Índia e o Paquistão, duas potências nucleares, mas a ofensiva indiana sobre posições paquistanesas desta noite pode ser a primeira etapa de uma catástrofe no coração da Ásia com abrangência global.

Desde 22 de Abril, quando um grupo terrorista quase desconhecido matou 26 turistas indianos na Vale de Besairan, que Nova Deli estava a retaliar sobre o Paquistão com medidas diplomáticas, como expulsões em massa, mas o que mais se temia era o deflagrar de um confronto miliar.

Por detrás desta grave crise está a convicção indiana de que a "Frente de Resistência", o grupo que protagonizou o ataque de 22 de Abril, tem o apoio de Islamabad, obrigando, pela gravidade desse mesmo ataque, Nova Deli a uma resposta que pode ser a mais grave em décadas.

Como pode ser revisitado nos links em baixo nesta página, esta reacção da Índia não é uma total surpresa, desde logo depois de Nova Deli ter saído unilateralmente de um acordo sobre a partilha da água da bacia do Rio Indus, vital para quase toda a agricultura paquistanesa, e depois do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ter dado carta branca às suas Forças Armadas para escolherem os alvos e os timings da resposta.

Para já, apesar da gravidade deste momento, Nova Deli fez saber que se trata de uma reacção contida e adequada, que procura resolver o assunto evitando uma escalada.

Apesar de Islamabad já ter prometido uma retaliação aos nove locais atacados esta noite de terça-feira, 06, para quarta-feira, 07, existem sinais de que estes ataques indianos possam ser parte de um desenho organizado com mediação russa (ver links em baixo) para, ao mesmo tempo, permitir a Nova Deli sair de forma elevada deste imbróglio, sem colocar o Paquistão numa posição de humilhação insuportável.

Alias, seria pouco provável que, depois de o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, ter estado a conversar com os seus homólogos indiano e paquistanês, e depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, ter estado numa longa conversa com Narendra Modi, o desfecho para esta crise não tivesse sido previamente combinada de forma a garantir que não ocorre uma imprevista e descontrolada escalada entre duas potências nucleares.

Embora Nova Deli tenha dado mesmo um nome sonante a esta reacção militar, "Operação Sindoor", que incide sobre as regiões de Jammu e Caxemira, reivindicadas pelos dois países numa crise que vem de 1947, no momento das duas independências do Reino Unido, provavelmente este momento marcará um desinchar desta "inflamação".

Até porque se sabe pelos media indianos que os alvos foram escolhidos com cuidado para não serem atingidos infra-estruturas do Paquistão mas sim e apenas locais de presença conhecida dos grupos ligados ás mais recentes acções terroristas conta interesses indianos.

Um dos sinais de que Nova Deli não pretende uma escalada é o nome da operação, "Sindoor", que pode ser traduzido pela mistura de cores que cria o tom alaranjado usado pelos indus e que tem um significado cultural e religioso no seio do hinduísmo.