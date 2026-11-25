Uma das grandes questões que pesam na sociedade israelita e na comunidade internacional por estes dias é se o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi ou não informado com grande antecedência do ataque de O7 de Outubro de 2023 e o Parlamento decidiu agora tirar isso a limpo com a criação de uma comissão para investigar.

Ao longo destes quatro anos, por várias ocasiões surgiram relatos nos media israelitas de conivência de Benjamin Netanyahu no processo de encobrimento dos alertas feitos mais de uma semana antes dos combatentes do Hamas avançarem sobre o sul de Israel.

Uma das notícias com mais peso na criação dessa dúvida foi divulgada pelo jornal Haaretz, há alguns meses, sobre um telefonema do Presidente dos Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, para Netanyahu a alertar para a iminência do ataque.

Este jornal, um dos mais prestigiados em Israel, deixa em aberto a possibilidade de o primeiro-ministro ter ignorado esse alerta propositadamente para ter uma justificação para avançar com a sua máquina de guerra sobre Gaza.

Mas esta não foi a primeira vez que este tipo de suspeitas foram divulgadas, como o Novo Jornal avançava nesta notícia, em Junho de 2024, em que o chefe do Shin Bet, a secreta interna israelita, mostrou o seu incómodo com a situação.

Porém, Benjamin Netanyahu, que está á beira de ser afastado do poder através de uma coligação saída das eleições de 27 de Outubro, e pode acabar preso num julgamento que decorre mas está em stand by devido a essa guerra em Gaza, sempre negou ter tido conhecimento desses alertas que lhe foram transmitidos internamente e a partir de fora do país.

É isso que esta comissão, agora aprovada pelo Parlamento, e que devrá ser constituída em breve, pretende derminar.

Para isso, o Parlamento israelita aprovou, em votação preliminar, um projeto de lei destinado a criar uma comissão de inquérito para apurar as falhas de segurança relacionadas com os ataques lançados pelo Hamas a 07 de outubro de 2023.

O projeto de lei, apresentado pelo partido do principal adversário de Benjamin Netanyahu, o centrista Gadi Eisenkot, foi aprovado por 65 votos a favor e 50 contra, avançam os media internacionais, aqui citados pela Lusa.

A votação decorreu numa altura em que Gadi Eisenkot está envolvido em negociações para formar um Governo e procura, mesmo antes de conseguir esse objetivo, travar uma batalha legislativa contra Netanyahu e o seu legado político.

O anúncio dos resultados foi recebido com aplausos por familiares de vítimas dos ataques do "07 de outubro" presentes na Knesset, segundo imagens transmitidas em direto pelo canal parlamentar.

Eisenkot acusa regularmente o primeiro-ministro cessante de ter responsabilidade pessoal no ataque do Hamas, nomeadamente por ter ignorado alertas dos serviços de segurança israelitas e dos Emirados Árabes Unidos, segundo informações divulgadas pela imprensa.

Netanyahu rejeita categoricamente estas acusações e sustenta que os seus serviços de segurança não o acordaram na noite de 06 para 07 de outubro de 2023, quando os combatentes do Hamas se preparavam para lançar a ofensiva.

O chefe do Governo cessante sempre se opôs à criação de uma comissão estatal de inquérito deste tipo, um mecanismo com amplos poderes para conduzir uma investigação independente.

"Criar esta comissão de inquérito é um dever nacional e moral" e um passo "essencial para revelar a verdade e retirar lições que permitam garantir a segurança de Israel", reagiu, em comunicado, o Yashar, partido de Gadi Eisenkot, ainda citado pela Lusa.

O diploma será agora sujeito a vários debates e terá ainda de ser aprovado em três votações no Parlamento (Knesset) para que a comissão seja formalmente criada.

Ainda assim, a aprovação em votação preliminar representa já uma etapa importante do processo. Em teoria, o bloco de Eisenkot, apoiado por duas formações árabes israelitas contrárias a Netanyahu, dispõe dos votos necessários para fazer aprovar o diploma no Knesset.

Em concreto, a comissão de inquérito seria criada com o objetivo de "investigar as circunstâncias e os fatores que conduziram ao massacre de 07 de outubro, bem como à guerra que se seguiu" na Faixa de Gaza, segundo um comunicado dos serviços de comunicação do Parlamento.

A comissão será composta por cinco membros e terá de publicar um relatório preliminar no prazo máximo de um ano após a sua constituição, segundo a fonte.