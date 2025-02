Angola, que completa a 11 de Novembro 50 anos da independência nacional, vê o seu Presidente ocupar, este Sábado, pela primeira vez a liderança desta organização pan-africana, em substituição do líder da Mauritânia, Mohamed Ghazouani.

Segundo os Serviços de Imprensa da Presidência da República, João Lourenço receberá das mãos do seu antecessor o martelo simbólico e a partir daquele momento dirigira os trabalhos da conferência de Chefes de Estado e de Governos da União Africana.

João Lourenço que recebeu a designação de "Campeão da Paz e Reconciliação em África", pela própria União Africana, vai dirigir durante um ano, um continente com conflitos escaldantes, especialmente o da República Democrática do Congo (RDC), onde os rebeldes M23, capturaram várias cidades do Leste deste país.

Segundo alguns analistas, apesar do fracasso de todos os esforços para um cessar-fogo no leste da República Democrática do Congo, a comunidade internacional continua empenhada em prosseguir as negociações.

Só que estas, depois do fracasso dos Processo de Luanda e de Nairobi, no Quénia, e das duas organizações sub-regionais, a SADC (África Austral) e EAC (Oriental), na Tanzânia, na passada semana (ver links em baixo), terá agora, forçosamente, como palco principal a própria União Africana.

Além dos conflitos, João Lourenço terá no topo da agenda as persistentes questões ambientais que têm no continente uma das frentes mais severas, a questão da industrialização e competitividade, a expansão da zona de comércio livre, as crises alimentares e de saúde pública...

Como Presidente da União Africana, João Lourenço terá a responsabilidade de presidir e coordenar as acções da organização continental, representá-la em todas as questões políticas, diplomáticas internacionais, assim como coordenar as diferentes iniciativas em estreita colaboração com a liderança da Comissão da União Africana.

Um dos objectivos da presidência do país, subordinado ao lema "Infra-estruturas e Capital Humano: Principais Factores de Desenvolvimento Integral de África", passará por garantir a execução do programa anual da União Africana, cujo lema para este ano será "Justiça para os Africanos e os Afrodescendentes por meio de Indemnizações".

A União Africana é constituída por 55 Estados-membros, que compõem os países do continente . Lançada, oficialmente, em 2002, como sucessora da Organização da Unidade Africana (OUA), a qual Angola foi admitida a 12 de Fevereiro de 1976.