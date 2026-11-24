Se o Irão não ceder às suas reivindicações, o Presidente Donald Trump diz que avança para nova vaga de ataques em larga escala no início de 2027; em Teerão, a única certeza dada é que uma situação de "nem paz, nem guerra" não vai continuar.

O presidente do Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf, pouco incomodado com as ameaças do Presidente norte-americano, já avisou que quaisquer negociações têm de passar pela aceitação das sete condições prévias de Teerão.

Também chefe da delegação do Irão para as negociações com os EUA, Ghalibaf aponta ainda como garantia que se não for definida uma solução clara para o conflito começado pela coligação israelo-americana, a resposta iraniana vai ser "decisiva e alargada".

Esta postura iraniana resulta de uma nova determinação do Líder Supremo do Irão, aiatola Mojtaba Khamenei, que não aceita prolongar uma situação de impasse com os EUA, indicando como caminho resolver as coisas em definitivo, pacifica ou militarmente.

Teerão vai optar pela via das armas se Washington não repensar a sua estratégia de manter o cerco ao Irão através de sanções económicas e um bloqueio naval a todos os portos marítimos e fronteiras terrestres.

Para aceitar chegar a um acordo negociado, os iranianos têm em cima da mesa sete condições que são, no essencial, um resumo dos 14 pontos do Memorando de Entendimento (MdE) que Trump assinou em Junho deste ano e que negou logo a seguir.

Entre essas sete condições destacam-se o fim dos bloqueios ao país, das sanções, a devolução de verbas congeladas, o fim dos conflitos na Palestina, Líbano e Iémen enquanto Teerão se compromete a reabrir o Estreito de Ormuz e pugnar pela paz regional.

Enquanto a situação não é clarificada como exigem os iranianos, o Golfo Pérsico é palco de ataques pontuais da gigantesca máquina de guerra dos EUA na região às forças iranianas, nomeadamente aos seus locais de lançamento de mísseis e drones.

Na resposta, os iranianos têm apostado no abate de drones norte-americanos, especialmente os dispendiosos, mais de 50 milhões USD, MQ-9 Reaper, ou os seus sistemas de mísseis Patriot PAC 3 no Bahrein e no Kuwait.

Como consequência deste impasse, uma das situações mais dramáticas acontece sobre as águas do Golfo Pérsico, que são os ataques aos petroleiros que procuram sair pelo Estreito de Ormuz com petróleo ou gás dos países aliados dos EUA no Golfo Pérsico.

Só nos últimos dois meses, dependendo das fontes, arderam ou foram afundados entre 50 e 80 embarcações, na sua maioria petroleiros e metaneiros que forçam a passagem pelo Estreito de Ormuz sem autorização do Irão.

Isto acontece porque os EUA insistem estar aberta e protegida pela sua Marinha de Guerra uma via marítima no lado do Estreito de Ormuz pertencente a Omã, mas que o Irão não aceita e, tendo este canal pouco mais de 20 kms de largura, qualquer embarcação está à mercê dos seus drones e minas navais.

O que o Irão ameaça fazer se um acordo não for alcançado com os EUA, que Trump diz que se em Janeiro não existir, será o regresso à guerra aberta, é atacar os navios de guerra norte-americanos ao serviço do bloqueio naval e queimar pela raiz a infra-estrutura energética dos países árabes, aliados de Washington, no Golfo Pérsico.

Com as suas dezenas de bases no Golfo Pérsico destruídas ou inutilizadas nas duas fases da guerra que começou a 28 de Fevereiro, aos EUA resta a rectaguarda em Israel e Jordânia, os dois porta-aviões deslocados para o Mar Arábico, bem como as suas escoltas...

Alguns analistas insistem em recordar que dificilmente o Irão vai deixar os EUA e Israel sair de cena sem uma situação clarificada de forma inequívoca, com as exigências de Teerão totalmente satisfeitas.

Isso, porque esta guerra começou com o ataque israelo-americano que matou o Líder Supremo aiatola Ali Khamenei, pai do actual líder, o aiatola Mojtaba Khamenei, também ele severamente ferido nesse mesmo ataque onde perdeu o pai, a mãe, a mulher e a filha...

Apesar de em Telavive, o ainda primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, não esconder que todos os dias telefona a Donald Trump para o convencer a atacar e destruir o Irão, a Casa Branca tem resistido porque um ataque agora seria catastrófico para a economia global.

Nesse cenário, Teerão já avisou que os países aliados dos EUA na região, todos eles - Kuwait, Catar, Arábia Saudita, Baherein e Emiratos Árabes Unidos - verão as suas infra-estruturas energéticas reduzidas a cinza e as suas fontes de água dessalinizada secas pelos seus mísseis e drones...

Além disso, Israel e Jordânia serão alvos prioritários e mesmo as bases norte-americanas na Europa Ocidental e em Diego Garcia, no Índico, a mais de 4 mil kms, serão alvos bem marcados no mapa da retaliação iraniana.

Face a este contexto de elevado risco, seja a quase mudança de Governo em Telavive, que Netanyahu só conseguirá estancar com a retoma da guerra pelos EUA contra o Irão, seja a mudança da maioria no Congresso para o lado da oposição Democrata, a maioria dos analistas antecipa que qualquer ataque será iniciado até 03 de Janeiro.

Isso, porque é nesse dia que as maiorias nas duas câmaras do Congresso dos EUA, Senado e Representantes, mudam de mãos, após a estrondosa derrota do Partido Republicano de Trump nas intercalares de 03 de Novembro, e o Partido Democrata já anunciou travar a guerra com o Irão através do bloqueamento de fundos para a financiar.

Os árabes pela paz no Golfo

Quem não conta com esta sucessão lógica de acontecimentos, procurando por todos os meios evitar uma nova deflagração do conflito, são os países árabes do Golfo, com o Catar na linha da frente da batalha pelo diálogo entre Washington e Teerão, porque são quem mais tem a perder em caso do regresso à guerra.

Para isso, o primeiro-ministro e chefe da diplomacia catari, Sheikh Mohammed Al Thani, deslocou-se a Washington para um encontro com Marco Rubio, secretário de Estado e Conselheiro para a Segurança Nacional do Presidente, onde deixou um veemente apelo á paz e traçou um cenário catastrófico para a economia mundial em caso da retoma da guerra.

Naquilo em que a quase totalidade dos analistas coincide é que o Irão não pode aguentar muito mais tempo a pressão norte-americana sobre as suas fronteiras, desde o bloqueio naval às sanções que ameaçam todos aqueles que negociarem com Teerão, ao novo bloqueio às fronteiras terrestres, sem ver os fundamentos da sua economia desmoronar.

Embora Teerão conte com vias alternativas para exportar crude e importar bens, nomeadamente pela nova via férrea que liga o país à China, e o bloqueio naval tenha porosidades que os iranianos aproveitam diariamente, a manutenção desta situação de "nem paz, nem guerra" está fora das equações do Governo iraniano.

E o mote já foi dado pelo Corpo da Guarda Revolucionária do Irão (IRGC), que nos últimos dias tem divulgado vídeos com as alegadas novas cidades de mísseis subterrâneas, a inovação nos seus projecteis que passam a ter um alcance de mais de 5 mil kms e novos drones com guiamento por satélite caseiro.

Esta unidade de elite das Forças Armadas do Irão, que é responsável pelo uso estratégico dos sistemas de mísseis do país, tem repetido que a sua capacidade retaliatória cresce dia após dia e que basta uma ordem do Líder Supremo para acabar com a presença dos EUA na região.

EUA que, além das duas esquadras de porta-aviões, com as suas escoltas, agregando no conjunto mais de 20 navios de guerra, têm dois navios anfíbios, com valência de porta-aviões para os F-35 de levantamento vertical, e centenas de aviões de guerra estacionados em Israel e na Jordânia.

A isso, somam-se as largas dezenas de aviões cisterna de reabastecimento aéreo, tanto nas bases israelitas como nas bases dos EUA na Europa, onde também estão as esquadras de bombardeiros estratégicos de longo alcance B-1 e B-2.

Face a este cenário, o tira-teimas parece inevitável. Falta saber o dia e a hora.