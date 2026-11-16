Com a chegada do USS Theodore Roosevelt, os EUA passam a ter três porta-aviões próximos do Irão, o que dá, somando as suas escoltas, cerca de 30 navios de guerra, incluindo submarinos, um poder de fogo que não era visto na região desde a invasão do Iraque, em 2003.

A somar a esta gigantesca máquina de guerra naval, Washington deslocou largas centenas de aviões de guerra para as suas bases na Jordânia e Israel, incluindo aviões-cisterna de reabastecimento em voo para as centenas de "caças" que já ali estão.

Além desta força aérea sem paralelo na história das guerras em que os Estados Unidos se envolveram no Médio Oriente e oeste asiático, nas suas bases da Europa estão em stand by centenas de aparelhos com os "motores ligados", incluindo bombardeiros estratégicos B-1 e B-2, nas bases norte-americanas no Reino Unido.

Como notam alguns especialistas militares, como Jacques Baud, antigo coronel da intelligentsia suíça e da NATO, e autor de várias obras sobre as guerras nesta região, depois de instalada a máquina de guerra, os EUA estão a robustecer a sua presença humana...

É que, entre os navios recentemente deslocados para a região, onde se destacam os porta-aviões USS Theodore Roosevelt, USS George H. Bush e USS George Washington, estão ainda duas embarcações de desembarque anfíbio, o USS Boxer e o USS Makin Island, que transportam unidades expedicionárias com milhares de combatentes que permitem invasões limitadas em território iraniano.

Além disso, estes dois navios de desembarque anfíbio possuem capacidade de fazer levantar dezenas de helicópteros e também aviões F-35 de acção vertical, o que, na realidade, faz com que os EUA tenham agora cinco porta-aviões na região.

Desde 2003, aquando da invasão do Iraque, que os EUA não deslocavam tamanho poder de fogo para o Médio Oriente e o oeste asiático, tendo, para isso, como as notícias recentes da CNN Internacional mostraram, reabastecido os seus navios de guerra com milhares de munições/mísseis nos portos japoneses e Diego Garcia, a base norte-americana a mais de 4 mil kms da costa iraniana.

Apesar de Donald Trump ter feito saber, após as eleições intercalares, onde o seu partido Republicano sofreu a maior humilhação de sempre, perdendo as duas câmaras do Congresso, Representantes e Senado, que não tenciona ordenar novos ataques ao Irão, o vai e vem de centenas de aviões de carga militares entre os EUA e a Europa e Israel, apontam em sentido contrário.

E não é a primeira vez que Trump garante estar a negociar com o Irão apenas para mascarar um ataque iminente, como sucedeu em Junho de 2025, ou a 28 de Fevereiro deste ano.

Além disso, como é público, dito pelo próprio, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyhau, que está á beira de sair do cargo, se a oposição conseguir formar Governo nas próximas duas semanas, após os resultados das legislativas de 27 de Outubro, tem "insistido diariamente" com Trump para atacar o Irão quanto antes.

Até ao momento, o Presidente dos EUA tem conseguido resistir ao "calor" da amizade de Netanyhau, que precisa desta guerra no volume máximo para se manter no poder, que é a única forma de evitar ter de retomar o julgamento em que está acusado de fraude, corrupção e abuso de poder, com fortes possibilidades de ser preso.

Embora alguns analistas, como Lawrence Wilkerson, antigo coronel e ex-chefe de Gabinete do secretário de Estado Colin Powell na Administração Bush, que lançou a segunda invasão do Iraque, em 2003, sublinhem que a decisão de reatar a guerra já esteja tomada e que apenas os preparativos em curso determinam que ainda não tenha acontecido, havendo escassas possibilidades de tal não suceder nas próximas seis semanas.

Isto, porque o Congresso só deixa de contar com as maiorias republicanas em Janeiro, quando os novos senadores e representantes assumirem os cargos, dando corpo à maioria Democrata que já anunciou ir fazer tudo ao seu alcance para acabar com a guerra com o Irão.

Entretanto, no terreno, na última semana, os indicadores de que algo de novo está para acontecer sucedem-se, desde os repetidos ataques norte-americanos aos sistemas de mísseis iranianos nas ilhas e costa sul do país, ao que o Irão tem respondido com ataques aos sistemas de radares dos EUA na região e aos petroleiros - cerca de duas dezenas na última semana - que procuram passar no Estreito de Ormuz sem autorização de Teerão.

Além deste contexto de clara efervescência militar efectiva, o Corpo da Guarda Revolucionária do Irão (IRGC), a unidade de elite das forças militares, que concentra a gestão dos sistemas de mísseis do país, já avisou que não vai esperar por um primeiro ataque dos EUA para lançar a sua vaga de destruição retaliatória e preemptiva.

Segundo noticiaram os media iranianos na semana passada, o Líder Supremo do Irão, aiatola Mojtaba Khamenei, deu ordens para que a geografia da retaliação fosse alargada até onde chegar o alcance dos mísseis hipersónicos balísticos iranianos.

Até há bem pouco tempo, esse raio de alcance da retaliação iraniana eram os dois mil kms que separam o Irão de Israel, mas, com um disparo que atingiu Diego Garcia, a base dos EUA situada no Índico, a 4 mil kms de distância, Teerão mostrou que as dezenas de bases dos EUA na Europa passam a estar "acessíveis" a uma resposta em caso de retoma deste conflito.

Sabe-se, todavia, embora com Trump nunca seja certo, que até quinta-feira, 19, não haverá novidades na frente do Golfo Pérsico, porque é o dia em que os Presidentes dos EUA e da Rússia, Vladimir Putin, têm encontro marcado com Xi Jinping, na cidade chinesa de Shenzen, para um histórico e pioneiro encontro a três, como lhe chamou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês (ver links em baixo).

O conflito no Golfo Pérsico, pelo impacto devastador que está a ter na economia global, como se viu na importância que teve na catástrofe eleitoral que atingiu em cheio Donald Trump, é um dos temas da agenda, seja ela a oficial ou a oficiosa, e acabar com ele é do interesse económico global... Só não é certo que o seja por igual entre os três.