Donald Trump anunciou o fim da guerra com o Irão por ser excessivamente corrosiva para a sua Administração após a catástrofe eleitoral de 03 de Novembro, mas os iranianos já lhe disseram que as dívidas de um jogador não se extinguem só porque deixa o Casino.

Foi com as suas bem conhecidas formulações linguísticas que o Presidente norte-americano veio a público, já noite dentro de segunda-feira, 09, anunciar o "momento positivo" no conflito com o Irão garantindo ser "improvável que ocorram novos ataques".

Esta foi a forma de Trump dizer a quem o estava a ouvir em Teerão que se quiserem, porque também avisou que a sua máquina de guerra estacionada na região está "pronta a disparar", a guerra acaba aqui e cada um agora diz o que quiser para se justificar.

Mas quem o está a ouvir em Teerão não está disponível para deixar o "jogador desesperado" com dívidas de jogo, como Mohsen Rezaei, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, chamou a Donald Trump, sair sem pagar o que deve.

Recorrendo à linguagem do póquer, Rezaei, que é a segunda figura na condução dos assuntos militares no país, logo a seguir ao Líder Supremo Mojtaba Khamenei, e a sua voz oficial para todos os efeitos, disse a Trump que pode "largar a mão" mas não pode sair da mesa.

E o norte-americano, aflito como está, não apenas com a certeza de que em Janeiro o Senado e a Câmara dos Representantes no Congresso passam para as mãos da oposição democrata, como já tem o próprio Partido Republicano a mostrar querer atirá-lo pela janela antes que destrua ainda mais a possibilidade de uma candidatura com sucesso para a Casa Branca em 2028 entre os republicanos.

Hegseth pronto a ser "queimado"

Precisamente agora, um dos mais conhecidos senadores republicanos, Thomas Massie, anunciou um processo de destituição ao secretário da Guerra (Defesa), Pete Hegseth, alegando que este conduziu uma guerra injustificada contra o Irão sem ouvir o Congresso, como exige a Constituição, o que pode ser aproveitado por Trump para o usar como "bode expiatório" e assim "delegar" responsabilidades no seu secretário da Guerra pelo falhanço no Golfo Pérsico.

No entanto, entre o ruído que este processo pode causar, que terá sempre impacto na Casa Branca, e os escassos dois meses para deixar de poder contar com a "rede de segurança" das maiorias republicanas no Congresso, Donald Trump percebeu que tem de sair de cena nas "suas" guerras, tanto a com o Irão, como a da Ucrânia, e concentrar-se na política interna...

Entre outras razões, para se poder defender dos ataques ferozes a que vai ser sujeito, como, de resto, os democratas já anunciaram, como sejam os processos de destituição (impeachment) devido ao mesmo assunto que serve para o ataque a Pete Hegseth, os "Ficheiros Epstein", o mais grave escândalo de pedofilia internacional de sempre, a que o seu nome está pesadamente associado, e a questão das dúvidas sobre a sua sanidade mental.

E Trump até tem agora a tarefa facilitada com a forte possibilidade de o seu "melhor amigo" Benjamin Netanyahu poder ser afastado do poder em Israel, depois de Gadi Eisenkot, do Partido Yashar, ter sido indigitado pelo Presidente Isaac Herzog para assumir o cargo de primeiro-ministro e formar Governo, o que pode fazer descer a "testosterona" do lobby judeu pró-guerra com o Irão nos corredores da política em Washington.

Pode não chegar. Porque em Teerão nem de perto nem de longe se está a encarar a possibilidade de deixar Trump sair sem mácula da guerra que decidiu lançar contra o Irão, aliando-se a Israel, a 28 de Fevereiro deste ano.

Guerra essa que resultou, logo no ataque inicial, na morte do Líder Supremo, Ali Khamenei, pai do actual, Mojtaba Khamenei, toda a sua restante família, mãe, mulher e filha, e ainda cerca de 40 figuras de proa do regime iraniano, tanto militares como políticos.

A generalidade dos analistas, entre estes Larry Wilkerson, antigo chefe de Gabinete do secretário de Estado Colin Powell, na Administração Bush, sublinham que, estando o Irão claramente por cima nesta guerra, e depois de o Líder Supremo, mesmo que extremamente racional, ver toda a sua família ser dizimada por uma guerra sem qualquer justificação que não fosse os EUA cederem à sede de sangue de Netanyahu, é falta de tacto de Trump pensar que pode sair assim deste conflito.

Também Trita Parsi, analista e vice-presidente executivo do Quincy Institute, um think tank norte-americano focado na análise dos conflitos em que os EUA se envolvem no estrangeiro e na procura de soluções negociadas, entende que Trump encontrou um beco de difícil saída nesta guerra lançada contra o Irão.

É que este analista, um dos mais respeitados nos EUA, nota que a vitória militar do Irão, como fez saber nas suas redes sociais, não resulta apenas de ter, com sucesso, resistido aos ataques da coligação israelo-americana, nem é apenas consequência da sua devastadora acção cinética sobre as bases norte-americanas na região e sobre Israel.

Essa vitória resulta da demonstração dos limites da máquina militar norte-americana, que se esgotou claramente no Golfo Pérsico e da exposição perante os seus aliados do Golfo Pérsico e do resto do mundo dos limites do "chapéu de protecção" dos EUA.

Perfeitamente conscientes disso parecem estar os iranianos que, como notou ainda Mohsen Reazaei, citado pela Al Jazeera, de nada vale a Donald Trump andar a "falar de conversas imaginárias com o Irão" quando está bem ciente que a única forma de sair de cena neste conflito é render-se ás evidências e aceitar os sete pontos fundamentais do Memorando de Entendimento que o próprio assinou em Junho deste ano.

Sete pontos esses que são:

Fim das operações militares e hostilidades em todas as frentes: Inclui a interrupção de ataques no território iraniano e conflitos regionais (como no Líbano); o levantamento do bloqueio naval dos EUA; eliminar as sanções econômicas, primárias e secundárias, contra a economia do Irão; libertar os activos congelados no estrangeiro pelo Ocidente, que algumas fontes estimam em mais de 100 mil milhões USD; a não-interferência nos assuntos internos do país; o encerramento de qualquer cooperação norte-americana com forças ou movimentos hostis ao governo iraniano; e o compromisso formal de suspender de vez todas as agressões militares contra o território iraniano.

Ao que tudo indica, embora seja impossível de antecipar, segundo a generalidade dos analistas, se os EUA não cederem a estas exigências iranianas, não é de prever quaisquer ataques do Irão contra as bases norte-americanas na região, mas é quase certo que o Estreito de Ormuz vai continuar, como esta a ser há meses, um cemitério de petroleiros que procuram sair do Golfo Pérsico sem autorização e o pagamento da taxa de 2 milhões USD a Teerão.

Jacques Baud, um antigo oficial da intelligentsia suíça e da NATO, e autor de vários livros de análise a múltiplos conflitos no Médio Oriente, entende que uma forma de Trump sair deste imbróglio é abandonar as ameaças, deixar de pressionar Teerão, e esperar que o tempo ajude a diluir as tensões e ir satisfazendo sem muito ruído mediático as reivindicações iranianas.

Para já, Trump pode estar, no que diz respeito aos conflitos que os EUA continuam a alimentar no mundo, como este e o da Ucrânia, num dos seus mais auspiciosos momentos, porque pode conseguir cumprir a sua promessa "oficial" de tirar o país de todos os conflitos externos e focar a sua atenção nos problemas internos.

Um dos sinais de que é para aí que se está a encaminhar é que acaba de colocar como seu chefe de Gabinete Stephen Miller, um seu aliado de longa data, apesar da sua tenra idade, ultraconservador e ideólogo da política radical anti-imigração, que preconiza a redução da exposição dos EUA do palco internacional para se focar na política interna.

E o outro é que Trump está a mostrar um empenho mais robusto agora na busca de uma solução para o conflito na Ucrânia, mediando uma nova ronda negocial entre Kiev e Moscovo nos Emiratos Árabes Unidos, que começou esta terça-feira, 10, em Abu Dhabi.

Mantendo fora da mesa das negociações a União Europeia, Trump ganha espaço der manobra para pressionar o Presidente ucraniano e a sua equipa enviada à capital dos Emiratos, a ceder territórios a Moscovo sob risco de perder o apoio dos EUA, do qual depende toda a capacidade de continuar a desferir ataques na profundidade russa fornecendo a Kiev os dados dos seus satélites militares...

Além disso, sem as armas norte-americanas, mesmo que pagas pelos europeus, a Ucrânia ficaria de mãos ainda mais atadas face aos cada vez mais robustos ataques russos a Kiev e às outras grandes cidades ucranianas...

Para já, este cenário de diluição de tensões parece estar a ganhar tracção global, como se pode ver pela queda abrupta do preço do petróleo nos mercados internacionais, atingindo o barril de Brent esta manhã valores recorde de Agosto último, abaixo dos 90 USD.