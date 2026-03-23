O Presidente dos Estados Unidos publicou esta segunda-feira, 23, a informação de que já não haverá um "ataque devastador" à infra-estrutura energética do Irão como tinha prometido que faria se Teerão não abrisse sem condições o Estreito de Ormuz. Num primeiro impacto, o preço da energia, crude e gás, está a cair rapidamente.

Na sua rede social, a Truth Social, Donald Trump informa que este recuo se deve à retoma, nos dois últimos dias, das conversações entre os EUA e o Irão, que, para já, levaram ao levantamento da ameaça (ver links em baixo).

Estas novas conversações deverão, avança ainda Trump, ser continuadas nos próximos dias.

No Sábado, 21, o Presidente norte-americano tinha publicado uma nota na sua rede social onde dizia que se o Irão não abrisse incondicionalmente o Estreito de Ormuz, daria ordem para a destruição total da infra-estrutura da indústriua do gás e do crude do Irão.

O prazo terminaria esta terça-feira, 24, às 00:44, hora de Luanda, menos cinco horas em Washington.

Por detrás deste novo recuo de Donald Trump, que não foi ainda, perto das 12:30 desta segunda-feira, 23, comentado por Teerão, segundo vários analistas, está a garantia do Irão em retaliar com severidade contra a indústria do oil & gas de todo o Golfo Pérsico e Israel, e também sobre as centenas de centrais de dessalinização da região.

Esses equipamentos, dos quais, de Israel ao Kuwait, todos os países aliados dos EUA dependem ainda mais que do crude e do gás, podem ter sido a gota de água que levou ao aumento da pressão regional sobre Washington, porque se tal cenário sucedesse a vida humana seria quase impossível de manter numa das regiões mais secas do mundo.

Todavia, é de recordar que os dirigentes iranianos têm repetido que só quando a coligação israelo-americana, que começou esta guerra a 28 de Fevereiro com o assassinato do Supremo Líder, Ali Khamenei, e mais 40 chefias de topo militares, será possível abordar cenários para o fim das hostilidades.

É igualmente verdade que, segundo os mesmos depoimentos, dificilmente o Irão deixará de aproveitar este momento para exigir algumas cedências dos EUA, como o levantamento das sanções, e ainda garantias sólidas de que não voltará a ser atacado, como sucedeu agora e já tinha acontecido em Junho de 2025.

Para já, Trump avançou que está "satisfeito" por poder anunciar que os EUA e o Irão tiveram nos últimos dias "muito produtivas conversações" no sentido de conseguir uma "solução total e definitiva para as hostilidades" existentes no Médio Oriente.

Na mesma publicação, Trump informa que deu instruções ao Departamento da Guerra para cessar todos os ataques à oinfra-estrutura energética do Irão por um período de cinco dias, que será mantido se houver sucesso nas "construtivas conversações em curso".

Para já, os mercados do petróleo e do gás estão a acreditar nesta declaração de Trump, com descida abrupta, sendfo disso exemplo claro o barril de Brent, que é a referência principal para as exportações angolanas, que em minutos caiu quase 8%, para 103 USD, quando já hoje bateu nos 114 USD.