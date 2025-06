Mais de 200 mortos estão já confirmados e perto de 500 pessoas estão desaparecidas devido às gigantescas inundações que afectaram nos últimos dias a cidade de Mokwa, no estado do Níger, no centro-norte da Nigéria, avançaram as autoridades locais.

A área mais afectada, e onde foram registadas a maior parte das vítimas, foi o mercado da cidade de Mokwa, com mais de 300 mil habitantes, localizada no estado do Níger, nas imediações do Rio Níger.

O número de vítimas deverá ultrapassar os 700 porque, contaram testemunhas à BBC, muitos corpos foram arrastados para o Rio Níger devido à força das águas que localmente se crê que saíram abruptamente da barragem a montante da cidade.

Estas são já consideradas as mais letais inundações neta cidade em cerca de 60 anos, e teve o seu epicentro na quinta-feira da passada semana, embora só agora tenha sido produzida uma estimativa oficial para o número de vítimas devido às dificuldades em contactar famílias e vizinhos onde foram relatados desaparecimentos.

Segundo relatos de testemunhas citados pelos media locais, há casos de famílias inteiras que foram arrastadas com as suas casas pelas enchentes repentinas, que os habitantes garantem terem sido resultado da cedência de uma barragem mas que as autoridades ainda não confirmaram.

Os trabalhos de socorro pararam já depois de as autoridades terem concluído ser impossível encontrar sobreviventes, estando agora em curso um trabalho de busca de cadáveres ao longo das margens do rio.

Para evitar a dispersão de doenças, estão a ser realizados trabalhos de recuperação dos corpos que foram encontrados mas ainda não removidos de forma a realizar os seus funerais para evitar o alastramento de doenças.