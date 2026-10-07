Os laureados com os Prémios Nobel da Medicina, da Física e da Química de 2026 já foram oficialmente revelados em Estocolmo. Como dita a tradição, as medalhas e os diplomas serão entregues presencialmente na cerimónia oficial agendada para o dia 10 de Dezembro, aniversário da morte do fundador Alfred Nobel.

O Prémio Nobel da Medicina foi atribuído ao trio composto por Karl Deisseroth , Peter Hegemann e Georg Nagel . A honraria deveu-se às suas investigações pioneiras sobre canais iónicos controlados por luz e no desenvolvimento da optogenética, um método revolucionário que permite desc odificar e controlar a act ividade de células nervosas individuais no cérebro vivo.

Esta técnica abre portas para identificar e compreender os circuitos neurais envolvidos em diferentes doenças mentais ou neurológicas.

No campo da Física, a Real Academia Sueca das Ciências distinguiu o investigador belga Francis Halzen pelas suas contribuições decisivas para o Observatório de Neutrinos IceCube e pela descoberta de neutrinos de alta energia de origem astrofísica.

Tratam-se de partículas fundamentais apelidadas de "mensageiros-fantasma" que viajam do cosmos profundo e que inauguram uma nova forma de olhar para o universo.

Quanto ao Nobel da Química, a distinção foi outorgada à dupla constituída pelo francês Henri B. Kagan e pelo japonês Kenso Soai . Os cientistas foram considerados merecedores do prémio pelas suas descobertas disruptivas sobre efeitos não lineares e autocatálise na síntese orgânica assimétrica.

É um avanço fundamental que ajudará o sect or farmacêutico a fabricar e entender o comportamento das moléculas como "imagens espelhadas" uma da outra, desvendando a homoquiralidade da química da vida, explica a organização.

Os dois galardões de maior impacto mediático já têm data marcada: o Prémio Nobel da Literatura será anunciado pela Academia Sueca nesta quinta-feira, 8 de Outubro, enquanto a revelação do Nobel da Paz está reservada para sexta-feira, 9 de Outubro, sob a égide do Comité Norueguês, em Oslo.