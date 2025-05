João Lourenço esta no segundo e último dia de uma visita histórica à Índia, o outro gigante asiático onde, tal como na China, assenta uma boa parte do futuro da Humanidade, tendo apresentado Angola como um lugar ideal para os investidores indianos.

Depois de encontros "muito bem sucedidos" no Sábado, 03, com o primeiro-ministro Narendra Modi, e a Presidente Draupadi Murmu, João Lourenço aproveitou este Domingo, 04, e último dia desta visita histórica, para mostrar o porquê desta visita.

O Chefe de Estado procurou em Nova Deli explicar e convencer os investidores daquele que é um dos países que mais cresce no mundo e com melhores perspectivas de futuro porque é que Angola é uma oportunidade inigualável em África.

Antes de se dirigir em concreto aos empresários indianos, segundo a informação disponibilizada pelos serviços de imprensa da Presidência angolana, João Lourenço já tinha enfatizado nas conversas com o chefe do Executivo, Narendra Modi, o interesse de Luanda em dar lastro à cooperação com Nova Deli.

E ouviu do ministro dos Negócios Estrangeiros, Subrahmanyam Jaishankar, as áreas de maior interesse da Índia e para onde dirigir a "atenção máxima", que são os recursos minerais, como o crude, diamantes e minerais críticos, a formação de quadros em diversas áreas técnicas e a expansão da rede de infra-estruturas.

Isto, quando (ver aqui) a Índia tem em perspectiva uma forte aposta no continente africano, onde já é uma das presenças mais robustas, embora Angola esteja ainda fora dos maiores parceiros comerciais deste em permanente crescimento gigante asiático com mais de 1,4 mil milhões de habitantes e cinco triliões de dólares de PIB.

Na sua intervenção perante a lateia de empresários indianos e angolanos, João Lourenço foi rapidamente ao que interessa, sublinhando que Angola encara esta ocasião como "uma oportunidade estratégica para reforçar os laços de cooperação económica e empresarial com a Índia".

Á Índia que além do G20, faz parte da cada vez mais importante plataforma global que são os BRICS, onde despontam países como a China, o Brasil, a Rússia, a África do Sul, o Egipto, a Arábia Saudita, os EAU, etc, e numa altura em que esfriam as relações com Pequim, tem tudo para ser o novo "melhor amigo" na Ásia de Luanda.

E, como notou o Presidente angolano, "num contexto em que sobressaem os desafios globais que exigem respostas coordenadas e soluções sustentáveis", este fórum empresarial tem tudo para ser uma plataforma de estabilidade e segurança nos negócios de futuro.

E complementou que este fórum é, além de um encontro de empresários e homens de negócios, "uma demonstração do compromisso político de ambos os Governos em promover uma cooperação sólida, estratégica e orientada para resultados concretos".

Lourenço reafirmou a convicção de que "a Índia é uma potência global em sectores estratégicos que coincidem com as prioridades do Governo angolano no âmbito da sua agenda de reformas e diversificação económica".

E apontou o caminho: "Falamos de áreas como a indústria farmacêutica(...) onde se encara com particular interesse o desenvolvimento de parcerias que permitam a instalação de unidades farmacêuticas em Angola" com destaque para a produção de genéricos.

Frisou a importância do sector agrícola, lembrando ao empresariado desta área que Angola "dispõe de vastas extensões de terras aráveis, clima favorável e recursos hídricos abundantes, condições que oferecem oportunidades excepcionais para o investimento e transferência de tecnologia".

Apontou igualmente para a área da energia, tanto no domínio tradicional dos hidrocarbonetos, onde já existe alguma cooperação em curso, como nas energias renováveis, com destaque para a energia solar.

"O compromisso de Angola com a transição energética é claro e a Índia, com o seu conhecimento técnico e soluções acessíveis, poderá desempenhar um papel catalisador na expansão de projectos de energias limpas, sobretudo em áreas rurais, reforçando o acesso à energia e contribuindo para um desenvolvimento territorial mais equilibrado", disse.

Como estímulo para os ávidos investidores indianos, o Presidente João Lourenço lembrou também que Angola posiciona-se estrategicamente no coração da África Austral, com acesso privilegiado aos mercados regionais da SADC e da Zona de Comércio Livre Continental Africana, que reúne mais de 1,3 mil milhões de consumidores.

"Este posicionamento, aliado à estabilidade política, à crescente modernização das infra-estruturas e à aposta firme na integração económica regional, permite que o nosso país se afirme como um hub logístico e industrial de excelência para empresas indianas que pretendam expandir as suas operações no continente africano", disse.

"Estamos a investir fortemente na melhoria das nossas infra-estruturas de transporte e logística, com destaque para projectos como o Corredor do Lobito, que liga o Oceano Atlântico ao interior do continente, atravessando a República Democrática do Congo e a Zâmbia e extensão até aos portos da Tanzânia no oceano Índico", disse.

"Esta iniciativa insere-se numa visão continental de mobilidade, comércio e conectividade que abre novas possibilidades para a instalação de cadeias de valor regionais. Convidamos os empresários indianos a explorar estas oportunidades logísticas que podem colocar Angola no centro da estratégia exportadora para África e para o mundo", disse.

Falou aos investidores indianos das relações bilaterais que assentam "numa base jurídica e institucional sólida, construída ao longo de décadas de cooperação", mostrou abertura clara para a "assinatura de novos instrumentos de cooperação" em várias áreas visando "facilitar a entrada de empresas indianas em sectores prioritários da economia" angolana.

Apontou para os esforços em curso para melhorar fortemente o ambiente de negócios em Angola, espírito com o qual convidou os empresários e investidores indianos para que "conheçam e explorem as potencialidades" de Angola para a "construção conjunta de soluções para o futuro".