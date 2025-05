O novo Papa da Igreja Católica é o norte-americano Robert Francis Prevost, que escolheu o nome de Leão XIV, era um dos cardeais mais próximos do anterior Papa, Francisco, e estava entre os favoritos à sucessão.

O novo Sumo Pontífice, de 69 anos, foi conhecido esta quinta-feira, 08, cerca das 18:00, hora de Luanda, quando surgiu na janela da fachada do Vaticano na Praça de São Pedro, onde dezenas de milhares de pessoas aguardavam há longas horas.

Robert Prevost, considerado como um progressista dentro da Igreja Católica, foi eleito à quarta votação e a sua eleição demonstra que os 80% de cardeais que particparam no Conclave que foram nomeados por Francisco se uniram para dar continuidade ao seu papado de abertura da Igreja à sociedade moderna.

Leão XIV, o 267º Papa, foi indicado por Francisco para cardeal em 2023, vem da Ordem dos Agostinhos, e vem do cargo da direcção do Dicastério para os Bispos, que é onde se escolhem os novos bispos de todo o mundo.

A sua Diocese de origem, apesar de ser natural de Chicago, nos EUA, como o próprio disse no seu primeiro discurso como Papa, é Chiclayo, no Peru.

Nessas primeiras palavras em italiano disse que pretende criar as condições para que "a paz entre em todos os corações, que chegue a todas as famílias e a todas as pessoas, estejam onde estiverem, sejam quem forem".

Não deixou de agradecer a Francisco e aos cardeais que o elegeram e prometeu "seguir em frente, sem medo" pedindo união de todos.

Ao dizer que pretende seguir em frente, os analistas no Vaticano notaram de imediato que Leão VIX não vai temer seguir os passos de Francisco na abertura da Igreja a "todos, todos, todos".