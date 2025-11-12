Depois de um atentado à bomba na segunda-feira, 10, em Nova Deli, capital da Índia, que provocou 13 mortos, 24 horas depois um bombista suicida fez-se explodir em Islamabad, capital do Paquistão, fazendo 12 mortos: Os dois países estão de novo em pé de guerra.

Os dois atentados terroristas perfazem uma sucessão explosiva de acontecimentos que coloca de novo em pé de guerra duas potências nucleares com ódios de décadas por debelar e que saíram de mais um sangrento confronto ainda há escassos meses.

No conflito fronteiriço entre indianos e paquistaneses em Maio deste ano, que terminou depois do esforço diplomático feito por vários países, incluindo China, Rússia e EUA, foi igualmente uma sucessão de atentados terroristas mortíferos que esteve na sua génese.

É desde a criação do Paquistão, de maioria muçulmana, que resultou da independência da Índia, onde "reina" o hinduísmo, em 1947, que estes dois países mantém um ódio público traduzido por várias guerras ao longo dos anos (ver links em baixo).

já na década de 1970 os dois países entraram na corrida nuclear e a animosidade que alimentam um pelo outro ficou mais perigosa para o mundo.

O que fez com que estes episódios se tornem não apenas mais mediáticos mas obriguem a redobrados esforços diplomáticos internacionais para os debelar antes que cheguem a uma fase mais... quente.

É o que estás a acontecer neste preciso momento, quando Islamabad e Nova Deli trocam acusações mútuas de responsabilidade pelos ataques ocorridos nas duas capitais em apenas 24 horas.

Logo após o ataque na capital paquistanesa, o primeiro-ministro Shehbaz Sharif acusou a Índia de estar por detrás do atentado apelidando o Governo de Nova Deli de "Estado terrorista" apelando ao mundo que condene estas "acções de terror" indianas.

Na resposta, o Governo indiano, através do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Randhir Jaiswal, considerou a acusação de Islamabad "falsa e infundada" e acusou o Governo paquistanês de estar "obviamente a delirar" para desviar as atenções do seu público dos seus problemas internos sérios.

E um dos problemas com que o Paquistão está a lidar neste momento vem das regiões de geografia comum com o Afeganistão e as suas comunidades étnicas partilhadas, sendo que mesmo em Islamabad, como é o caso do ministro das Defesa, aponta Kabul como origem deste ataque e não a Índia.

Até porque, ao contrário do que é costume, a Índia não apontou o dedo a Islamabad aquando do atentado terrorista, através de uma viatura armadilhada, em Nova Deli, na segunda-feira, 10.

Para já, ambos os países anunciaram uma in tensa caça aos responsáveis pelos atentados e prometem castigar sem piedade os responsáveis, sejam eles quem forem, o que deixa, de novo, o mundo em alerta para um novo conflito entre duas potências nucleares com um historial de ódio bem conhecido e nunca ultrapassado.