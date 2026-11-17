Para já, a única posição conhecida dos países europeus que procuram forçar o acesso à mesa das negociações entre ucranianos e russos, sob mediação dos EUA, para acabar com o conflito no leste europeu, é que os ucranianos não devem negociar com os russos enquanto Moscovo mantiver as suas exigências maximalistas.

Apesar de Moscovo manter como posição oficial a recusa da entrada da União Europeia como parte das negociações, alegando desconhecimento de qualquer proposta concreta aceitável para trabalhar da sua parte, a equipa europeia já foi anunciada.

Prontos para se sentarem à mesa das negociações estão elementos do Conselho Europeu, da Comissão Europeia, e de cinco países: Alemanha, França, Itália, Polónia e Reino Unido, mas o Kremlin já avisou que "vão ser precisas várias rondas negociais até que os europeus tenham permissão para se sentarem à mesa".

A Ucrânia pugna desde o início para conseguir o acesso dos seus aliados europeus à mesa das negociações, o que é normal estando Kiev, Bruxelas e Londres totalmente alinhados na estratégia negocial, mas para Moscovo os europeus não são mediadores, são co-beligerantes e, como tal, não encontram uma justificação para lhes dar acesso.

Isso mesmo parece claro quando a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, tem repetido com insistência que não deve haver negociações antes da Rússia aceitar um cessar-fogo, que a questão dos territórios deve ser retirada da agenda e que qualquer negociação para uma nova arquitectura de segurança euro-asiática deve ser precedida de uma garantia de segurança para a Ucrânia.

Entre a posição de Kiev e da parte europeia não há qualquer distinção, o que leva os russos a questionar a mais valia da presença europeia nas negociações, excepto ser parte da presença ucraniana.

Este argumento tem sustentação na mais recente decisão europeia de avançar com o 22º pacote de sanções à Rússia e de aprovar um novo empréstimo de 45 mil milhões de euros sem prazo para devolução, além de ser hoje o bloco europeu o suporte financeiro de Kiev e o garante do fluxo contínuo de armas para as forças ucranianas.

Essa a razão pela qual Yury Ushakov, o conselheiro económico do Presidente Vladimir Putin, que tem sido o seu porta-voz para as questões ucranianas, disse esta segunda-feira, 16, que Moscovo não deu o seu aval à entrada dos europeus nas negociações.

Este responsável, citado pela russa RT, confirmou que o Kremlin foi informado da formação da equipa negocial europeia, ao fim de semanas de equívocos e indecisões, mas acrescentou que a Rússia desconhece o que é que os europeus querem ou pretendem.

"Quando recebermos um sinal dos europeus sobre o que querem e que proposta construtiva e substantiva têm para apresentar de forma a ajudar a terminar o conflito, então sim, a questão do seu acesso á mesa das negociações será considerada", avisou Yury Ushakov.

Este homem de confiança de Putin fez ainda questão de acrescentar que "várias rondas negociais terão de acontecer" entre russos, ucranianos e norte-americanos antes de ser discutida a questão da presença dos europeus na mesa de trabalho, que é o mesmo que dizer que se trata de um assunto fora das prioridades do Kremlin.

Ainda assim, o presidente do Conselho Europeu, o português António Costa, veio dizer que a delegação europeia agora criada para o efeito, já vai estar presente na próxima ronda negocial de paz para a Ucrânia.

Um dos argumentos usados pelo lado europeu não é que tenham propostas além das já conhecidas de exigir o cessar-fogo, de quererem que Moscovo aceite a presença de forças militares da NATO na Ucrânia como interposição e segurança para Kiev... é que a Europa é agora o grande apoio financeiro e militar a Kiev depois do fade out iniciado por Donald Trump.

Em Moscovo o facto de os europeus não terem sido capazes de indicar um enviado para falar em nome da Europa demonstra fragilidade, tendo, depois de terem, de forma humilhante, afastado Kaja Kallas, mesmo sendo esta a chefe da diplomacia europeia, apostado em sete elementos cada um a falar pelo seu país - Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Polónia, e ainda o Conselho e a Comissão Europeia.

Alguns analistas admitem que, depois de os europeus terem finalmente concluído o processo de definição da sua equipa, o Presidente Volodymyr Zelensky, que já disse contar com os seus aliados europeus na sala das conversações na próxima ronda negocial, deverá agora fazer finca pé e exigir a sua presença para que as negociações possam ter continuidade.

Ao que o Kremlin deve responder com a firmeza demonstrada até aqui, no sentido de manger a porta fechada aos europeus, até porque, como veio entretanto explicar o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, os norte-americanos t~em hoje uma posição que está a milhas daquele que se conhece da União Europeia.

E a diferença, segundo Lavrov, citado pela TASS, é que os americanos estão hoje cientes de que não pode haver evolução negocial sem reconhecer os interesses profundos da Rússia e as raízes profundas para esta situação actual (ver link s em baixo), enquanto os europeus apostam tudo em manter fora da mesa esses mesmos interesses profundos e a razão fundamental dos problemas que levaram a este conflito.

Para a parte europeia é apenas facto a considerar que a Rússia, desrespeitando a Lei Internacional e a Carta da ONU, invadiu um país soberano a 24 de Fevereiro de 2022, e que, de acordo com as regras internacionais, deve aceitar um cessar-fogo imediato e retirar dos territórios ocupados antes de ser possível negociar qualquer solução de paz.

Depois da primeira, desta nova fase de negociações, que teve lugar em Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, tendo a última acontecido há nove meses, em Istambul, na Turquia, as posições de Kiev e Moscovo, pelo menos publicamente, não sofreram qualquer alteração.

Enquanto a Rússia quer garantir uma solução global de segurança que envolva os EUA para a região euro-asiática, e não apenas europeia, representando isto uma ligeira mudança, manter a Ucrânia fora da NATO e que esta organização militar reduza as suas capacidades de ataque nas áreas mais próximas da fronteira russa...

... que Kiev reconheça a integração plena das regiões anexadas em 2014 (Crimeia) e 2022 (Kherson, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk) e que a cultura, a língua e a religião russa sejam respeitadas no que sobrar da Ucrânia pós-conflito.

... a Ucrânia exige a retirada imediata dos russos dos territórios ocupados, não cedência de qualquer parte do país saído do processo de independência da então URSS em 1990, a presença de forças europeias como interposição a eventuais novas investidas russas e a entrada na União Europeia já e na NATO de forma gradual e com um calendário mais alargado.

Perante estas posição inamovíveis, vai ser preciso um golpe de asa diplomático extraordinário dos mediadores norte-americanos para desatar o nó.