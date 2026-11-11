O primeiro dia de conversas entre russos e ucranianos, com mediação norte-americana, terminou, sem resultados, porque serviria apenas para definir métodos de trabalho, mas nem por isso Volodymyr Zelensky perdeu a oportunidade para vir a público mostrar a sua satisfação.

O Presidente ucraniano foi o único a pronunciar-se sobre a reunião de terça-feira, 10, em Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos (EAU), nove meses depois do último tête-à.tête entre russos e ucranianos, dizendo-se "feliz" com o decurso dos trabalhos, apesar da desfeita que americanos e russos lhe fizeram ao manterem a porta fechada aos seus aliados europeus que tanto pugnaram por um lugar à mesa.

As expectativas para esta ronda negocial são as mais baixas de todas as que ocorreram no passado, incluindo a de Istambul, em Fevereiro deste ano, que já foi claramente um fracasso esperado e antecipado pela generalidade dos analistas, embora este reencontro nos Emiratos chegue com uma alteração na vontade de Donald Trump conseguir mesmo acabar com a "sua" guerra.

Ao fim de dois anos, o Presidente dos EUA não conseguiu qualquer avanço rumo à paz quando tinha prometido acabar com este conflito em 24 horas antes do seu regresso à Casa Branca, em Janeiro de 2025, embora nunca tenha tido a motivação que ostenta hoje, após a catástrofe eleitoral que o atingiu nas eleições intercalares de 03 de Novembro, onde perdeu a "rede" de segurança das maiorias no Senado e nos Representantes, as duas câmaras do Congresso.

Depois da calamidade eleitoral recente, Trump está agora, seguramente, pressionado pelos "barões" do seu Partido Republicano a mudar de "chip" para não hipotecar as possibilidades daquele que vier a ser o candidato conservador, sendo, actualmente, as apostas mais robustas no seu vice-Presidente JD Vance e o seu secretário de Estado Marco Rubio.

Um e outro sabem melhor que ninguém que foram as guerras da Ucrânia e do Irão que motivaram o resultado devastador a 03 deste mês, devido ao impacto abrasivo que tiveram no preço dos combustíveis e na inflação, os dois vectores considerados pelos eleitores como mais relevantes na escolha nas urnas e que se quiserem contar com alguma simpatia eleitoral terão de pugnar para acabar com uma e outra.

Pelo que se percebe, Vance há muito que está contra as guerras, especialmente a no Golfo Pérsico, e Rubio, mais ardiloso, tem dado uma no prego, outra na ferradura, e isso já chegou com estrondo a Trump, porque horas antes deste encontro em Abu Dhabi, veio dizer publicamente que a Ucrânia vai sair com novas fronteiras após a assinatura de um acordo de paz com Moscovo.

Todavia, esta acepção de Donald Trump não parece ser a de Zelensky, que recusa estar a perder a guerra, que, pelo contrário, é o Presidente russo Vladimir Putin que "vive numa diferente realidade", que é a sua forma de dizer, porque não o pode afirmar directamente, que o Presidente norte-americano está alienado da realidade ao dizer que Kiev terá de ceder territórios aos russos.

E, numa clara ofensiva irónica, citado por The Guardian, o ucraniano disse que Putin esta equivocado, afirmando que também ele pode "desenhar um mapa onde aparece a ocupar metade da Rússia mesmo que isso não seja verdade. É esse o problema, Putin vive numa realidade paralela", sublinhando estar a par de que a mediação norte-americana, chefiada por Steve Witkoff, o enviado especial de Trump para o conflito no leste europeu, está a tentar explicar isso mesmo aos russos.

Esta abordagem ao encontro de Abu Dhabi pelo jornal britânico, um dos mais férreos propagandistas de Kiev, contrasta com os relatos nos media russos, como a RT, onde predomina igualmente uma forte narrativa favorável a Moscovo, onde se opta por enfatizar a normalidade do primeiro contacto e das expectativas para o que terá lugar esta quarta-feira, 11, o segundo e último dia da agenda de trabalhos.

A RT nota que as questões territoriais (ver links em baixo) estarão na linha de prioridades na discussão, o que pode justificar a pressão adicional de Zelernsky sobre a parte americana para defender os interesses de Kiev nesse capítulo, sendo que, como foi lembrado antes das delegações chegarem aos EAU, a Rússia não cederá nos pontos fulcrais e o reconhecimento como parte da Federação das regiões anexadas em 2014 e 2022 é um deles.

Mas igualmente visto como fundamental em Moscovo é a questão do debate sobre um novo quadro global europeu de segurança e a questão incontornável da neutralidade de Ucrânia, fora da NATO, além de não se afastar da exigência da recusa absoluta da entrada de tropas ocidentais no país, como Zelensky e os seus aliados europeus exigem.

A disparidade de pontos de partido negociais entre Kiev e Moscovo é a razão maior para o pessimismo de quase todos os analistas, o que vai exigir um génio diplomático raro da parte americana que tem à cabeça Witkoff, um empresário amigo de Trump, sem escola diplomática, e Jared Kushner, cujo atributo maior é ser genro do Presidente.

É que nem sequer naquilo que é, por norma, a primeira vitória dos mediadores, está neste momento ao alcance de Washington, garantir a cessação das hostilidades como moldura para o quadro negocial, porque sobre isso Zelensky faz questão e Putin já disse que não vai acontecer antes de um acordo formal ou muito próximo disso.