Depois de uma vaga de bem sucedidos ataques a navios russos, incluindo de guerra, no Mar Báltico e no Mar Mediterrâneo, o Presidente ucraniano veio prometer que nenhuma embarcação com bandeira russa estará a salvo a partir de agora, esteja ela onde estiver, dando o mote a um momento em que, pelo menos no campo mediático ocidental, o Kremlin aparece encostado às cordas no "ring" do conflito no leste europeu.

Esta ameaça de Volodymyr Zelensky é apenas a cereja no topo do bolo de uma nova frente de combate mediática onde o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, veio dar um contributo relevante ao afirmar que "a guerra não está a correr bem para a Rússia".

Numa sucessão que não permite a possibilidade de ser mera coincidência, aos ataques aos navios russos, à garantia de Mark Rutte de que "as forças ucranianas estão a empurrar os russos para as suas fronteiras", aparecem agora dados devastadores sobre as baixas russas no campo de batalha.

Enquanto o chefe da NATO veio, em cima da afirmação de que os russos estão a recuar face ás bem-sucedidas contra-ofensivas ucranianas, garantir que as baixas nas trincheiras de Moscovo já são superiores a 50 mil por mês, nas capas dos principais media ocidentais aparecem impactantes notícias sobre documentos secretos russos conseguidos pelo The Guardian que revelam que a Federação Russa registou mais de 500 mil mortos em combate e pelo menos mil suicídios entre as suas tropas desde 2022.

Estes números, importantes pelo empenho de ambos os lados em esconder a dimensão das baixas, não são apoiados em dados fornecidos por fontes independentes e a Rússia, através dos media na sua órbita, incluindo nas redes sociais, aposta na narrativa, igualmente de difícil confirmação, de que é para não sacrificar vidas em vão que os avanços na frente são lentos e propositadamente demorados.

Não é segredo para ninguém que uma das mais fortes armas do arsenal ucraniano é a propaganda, e que ao longo destes quase cinco anos de guerra aberta, após a invasão russa de 24 de Fevereiro de 2022, os media ocidentais anteciparam vigorosas vitórias das várias contra-ofensivas de Kiev que nunca se materializaram.

Como agora não há registo de que, mesmo que lentos e difíceis, os avanços russos na frente de combate com mais de 1.200 kms de extensão, estejam a ser travados.

Antes pelo contrário, com as forças de Moscovo a chegarem cada vez mais perto dos limites geográficos de Donetsk, Zaporizhia e Kherson, sendo este facto confirmado pelo próprio Presidente ucraniano sempre que vem a público exigir mais armas aos aliados ocidentais.

No entanto, quando o Hemisfério Norte entra na sua época mais fria, com a Ucrânia a registar mais de 20º negativos a partir de Dezembro, e a sua infra-estrutura energética está a ceder em todo o território aos mísseis e drones russos, bem como as pontes sobre o Rio Dniepre, dilacerando a logística ucraniana entre o oeste e leste do país... no espaço mediático ocidental a imagem que emerge é de Kiev vitorioso sobre uma Moscovo encostada as cordas.

Para isso, conta especialmente o sucesso extraordinário conseguido com a destruição do tabuleiro rodoviário da Ponte da Crimeia a 18 de Novembro, depois o ataque certeiro a um cargueiro russo no Mar Báltico, a 21, e ainda a destruição, já nesta segunda-feira, 23, de uma nova corveta russa, a Mercuryi, num porto da cidade líbia de Benghazi.

Nesse mesmo dia, outro cargueiro foi destruído ao largo deste país do norte de África, numa operação também co-planeada e coordenada comprovadamente entre Kiev e os seus aliados da NATO, devido à exigência de dados de guiamento dos drones aquáticos por satélite que a Ucrânia não possui.

Este é mesmo um "mau momento" da Rússia, como lhe chamou Mark Rutte, onde também sobressai o anúncio de que a União Europeia acaba de aprovar uma nova remessa de 45 mil milhões de euros para Kiev e que o Orçamento europeu para 2027 conta com mais 100 mil milhões de euros para financiar o esforço de guerra da Ucrânia contra a Rússia.

Mas a resposta do Kremlin está a ser estranhamente limitada e poupada ao vigor das ameaças de outros tempos, deixando antever que Vladimir Putin está focado em manter os corredores com Washington abertos, num momento em que o Presidente Donald Trump tem repetido a necessidade de parar o conflito por meios negociados e pacíficos.

Essa resposta pouco sonora veio primeiro por Dmitri Peskov, o porta-voz do Kremlin, e foi que se estava perante um momento perigoso devido aos sucessivos "ataques terroristas" ucranianos contra a Rússia, e depois pelo próprio Putin, que lamentou Kiev estar a desrespeitar o pedido dos EUA em não insistir nos ataques à infra-estrutura petrolífera russa.

Alguns analistas, como John Helmer, jornalista australiano conhecido como o mais antigo correspondente estrangeiro em actividade em Moscovo, e com vasta e reconhecida obra sobre os meandros da política russa, mostram dificuldades em perceber a leveza da reacção de Moscovo à escalada ucraniana deste conflito para fora das suas fronteiras iniciais.

Além desta estratégia de espera felina, Moscovo, como defende Mark Sleboda, um analista de estratégia militar norte-americano e antigo oficial da Marinha dos EUA, mas a viver na Rússia, tem ainda em curso, sem que disso os media ocidentais façam nota, ataques repetidos às pontes sobre o Rio Dniepre em toda a sua extensão, desvitalizando a logística militar ucraniana entre o oeste e o leste do país.

Além do desmantelamento destas linhas terrestres entre o oeste a frente de combate que atravessam o Dniepre, Sleboda lembra ainda que nas últimas semanas a Rússia tem destruído total ou parcialmente dezenas de cargueiros com equipamento militar ocidental que navegam no Mar Negro para os portos ucranianos de Odessa e no Rio Danúbio.

Este analista nota mesmo que o esforço dos media ocidentais em enfatizar a narrativa de vitória de Kiev é uma tentativa de mitigar o sucesso da nova estratégia russa de secar as linhas de abastecimento ucranianas para a linha da frente.

No entanto, como aponta, entre outros, Jacques Baud, antigo oficial da intelligentsia suíça e da NATO, também com vários títulos no mercado onde se debruça sobre as raízes deste conflito no leste europeu, Vladimir Putin pode estar a não querer muito ruído em torno destes sucessos mediáticos de Kiev por saber que para a Rússia é mais importante desligar os EUA, mesmo quer parcialmente, da frente de apoio ocidental à Ucrânia.

É que sem as armas Made in USA, especialmente os mísseis interceptores Patriot PAC 3, que os EUA apenas estão a deixar chegar a Kiev através das compras dos países europeus para esse efeito, a Ucrânia não terá como aguentar esta guerra por muito mais tempo devido à porosidade dos seus sistemas de defesa anti-aérea sem a capacidade norte-americana.

Além disso, Vladimir Putin, nota Baud ou ainda Douglas MacGregor, antigo coronel americano e conselheiro militar da primeira Administração Trump, está ciente do mapa eleitoral europeu para os próximos meses, com eleições em França e em Espanha, onde as sondagens dão vantagem aos defensores do fim da guerra.

E na Alemanha o chanceler Friedrich Merz, o maior falcão de guerra europeu, tem os mais baixos índices de popularidades de um líder alemão de sempre, com apenas 9% de apoio, enquanto na Polónia, o pró-guerra primeiro-ministro Donald Tusk está em "guerra aberta" com o Presidente Karol Nawrocki, claramente menos apoiante da Ucrânia e contra este país na NATO e na União Europeia.

E Putin sabe que em França as eleições vão ditar um novo Governo muito menos inclinado para Kiev, seja ele de Marine Le Pen, da extrema-direita, seja de Jean-Luc Melénchon, da extrema-esquerda, em Espanha os extremistas de direita e contrários ao apoio de Madrid a Kiev, do Vox, devem chegar ao poder, segundo as sondagens.

Além disso, na Alemanha Merz tende a sufocar no mar revolto da sua impopularidade histórica, bem como na Polónia a facção de Tusk pró-Ucrânia vai ter as mãos cadez vez mais atadas pelo conflito com Karol Nawrocki.

Sem o apoio destes países europeus e com o bloco europeu a atravessar uma das mais severas crises económicas e sociais em décadas, com protestos violentos em várias capitais contra a degradação das condições de vida das suas populações, Putin está ciente de que a Ucrânia, que já perdeu o apoio mais efusivo de Washington, pode acabar por ter de ceder às suas exigências negociais ao longo de 2027.

Todavia, como notam os analistas mais pró-ucranianos, não é evidente que Vladimir Putin consiga manter a economia russa protegida minimamente para aguentar até lá de forma a evitar uma vaga de protestos populares contra os quais teria de usar a força e com isso perder o apoio popular com que conta hoje para alimentar a frente de guerra na Ucrânia.