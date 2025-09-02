Pelo menos mil pessoas, das quais centenas foram já dadas como mortas, foram soterradas por um gigantesco deslize de terras no Sudão, país da África Oriental que já conta com milhões de desalojados e refugiados internos e nos países vizinhos, noticiaram as agências.

De acordo com números avançados pelas agências da ONU no terreno, pelo menos 370 pessoas já tinham, ao final da manhã desta terça-feira, 02, sido confirmadas mortas e centenas estavam desaparecidas depois do deslize de uma montanha na região de Marra, no sul do país.

A catástrofe está, segundo a ONU, a ser exponenciada devido às extremas dificuldades de aceder ao local, especialmente com os equipamentos necessários para remover as terras que soterram centenas de pessoas.

Essas mesmas dificuldades estão por detrás da imprecisão no número de vítimas, porque sem equipas no terreno para esse trabalho, poderá nunca se chegar a um número exacto, visto que, estando o país a atravessar um trágico conflito armado interno, ninguém pode dizer com segurança onde estão os desaparecidos.

E foi precisamente um dos grupos em confronto, o Exército de Libertação do Sudão, que controla a região afectada, que avançou com os primeiros números, mais de mil vítimas da avalanche.

Esta tragédia foi provocada pelas intensas chuvas que há dias se abatem sobre esta região do sul sudanês.