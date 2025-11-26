O Presidente da Venezuela exibiu a espada do libertador Simón Bolívar, também conhecida como a Espada do Peru, perante milhares de participantes numa marcha contra o "imperialismo" em Caracas. O acto ocorreu um dia depois de os Estados Unidos designarem o denominado `Cartel dos Sóis` como organização terrorista internacional.

"Juro diante deste céu, juro diante de nosso senhor Jesus Cristo, que darei todo o meu esforço pela vitória da Venezuela contra as ameaças e agressões do imperialismo", afirmou Nicolás Maduro ao liderar um juramento do qual participaram os presentes.

Maduro, vestido com camuflado e rodeado pelos seus ministros, falou no Pátio de Honra da Academia Militar da Venezuela, situada no Forte Tiuna, um dos principais complexos militares do país, até onde chegou a numerosa mobilização.

"Recebo-a 200 anos depois com a sua energia e a sua força libertadora, emancipadora dos povos, esta é a espada da vitória de toda a América do Sul", disse o Presidente da Venezuela após desembainhar a espada dourada, que foi um presente que a Câmara Municipal de Lima entregou a Bolívar a 30 de outubro de 1825, após as vitórias das batalhas de Junín e Ayacucho, no Peru, como parte da guerra de independência.

A mobilização chavista homenageou o bicentenário da espada, que foi transportada num carro dentro de uma urna de vidro pelo Passeio Los Próceres, onde normalmente se celebra o desfile do Dia da Independência.

Para além do seu significado histórico, a espada de Bolívar tornou-se também um símbolo do próprio chavismo: tanto o falecido presidente Hugo Chávez como Maduro têm atribuído réplicas desta a quem consideram aliados em diferentes contextos.

Chávez ofereceu réplicas a vários dirigentes nas suas visitas à Venezuela, como o russo Vladimir Putin, o sírio Bashar al-Assad, o líbio Muamar al-Kadhafi, o cubano Raúl Castro, o boliviano Evo Morales ou a argentina Cristina Fernández de Kirchner.

Maduro também presenteou com estas réplicas da espada outros chefes de Estado, incluindo novamente Putin ou o turco Recep Tayyip Erdogan, e líderes do chavismo que foram alvo de sanções dos Estados Unidos.

A Espada do Peru tem uma bainha feita de ouro maciço, com diamantes e brilhantes no punho, assim como várias inscrições gravadas na lâmina, incluindo no verso "Simón Bolívar" - "União e Liberdade", e do lado contrário "Libertador da Colômbia e do Peru".

O Governo chavista rejeitou na segunda-feira a designação norte-americana do Cartel dos Sóis como grupo terrorista, considerando "inexistente" a organização.

Apontou ainda que o governo de Donald Trump reedita uma "vil mentira" para justificar uma intervenção, num momento de tensões entre os dois países provocadas pelo destacamento militar norte-americano nas Caraíbas.