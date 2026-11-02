Não existe ninguém que nasça com uma identidade já afirmada. Chegamos ao mundo com algumas marcas de partida (corpo, cor de pele, sexo, lugar), mas não com um destino pré-definido. Ao longo da vida, vão-se acrescentando outras camadas como profissões, convicções, relações ou pertenças, algumas das quais herdadas. Outras são escolhidas, adquiridas e, pelo caminho, transformadas ou descartadas. Ao contrário do que amiúde certas vozes pretendem impor, a identidade não é uma peça que se recebe acabada e se conserva intacta. Ao contrário, é um processo de construção, rejeição e transformação permanente, que integra tanto do que recebemos como daquilo que fazemos com essa herança. Uma pessoa pode ser mulher, negra, mãe, ruiva, africana, actriz, tailandesa ou professora, sem que nenhuma destas características, isoladamente, a defina por inteiro.

Mas isto não estamos perante uma descoberta; apenas nem sempre nos informamos de forma conveniente e optamos pelo chavão comum das identidades culturais onde se junta uma quantidade de outros clichés que servem bem outros propósitos como a manipulação, o racismo ou a xenofobia, por exemplo. Stuart Hall (um dos autores fundamentais dos estudos culturais) defende, em "Cultural Identity and Diaspora" (1990), que a identidade cultural não é uma essência fixa, mas um posicionamento: os nomes que damos às diferentes formas como somos integrados, e nos integramos a nós próprios, dentro das narrativas da história. Antes dele, Frantz Fanon já tinha mostrado, em "Pele Negra, Máscaras Brancas" (1952), como a identidade do colonizado se molda tanto pelo confronto com o colonizador como pela absorção psicológica dos seus valores, confirmando que nenhuma identidade se desenvolve à margem das dinâmicas de poder e das continuidades históricas.

Se tal é válido para a identidade individual é-o, igualmente, para as identidades colectivas ganhando-se, aqui, outras perspectivas, sobretudo quando se aplica à cultura e às artes. Uma comunidade não permanece igual em cada geração que passa. As línguas mudam, os costumes modificam-se, novas influências entram e outras desaparecem. Durante muito tempo, o olhar ocidental insistiu em produzir uma imagem homogeneizada das diferentes culturas africanas como se a sua autenticidade dependesse e se circunscrevesse a formas imutáveis; o tal "eterno indígena" sempre presente em qualquer discussão sobre representação africana, como se um continente inteiro tivesse ficado suspenso no tempo enquanto o resto do mundo "evoluía". A verdade é que nenhuma cultura existiu fora da história tendo, todas elas, sido afectadas por migrações, formas de comércio, religiões, conflitos, colonização, independências, deslocações e contactos com outras sociedades.

A própria Convenção da UNESCO para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial (2003) reconhece que o património se transmite entre gerações, mas é também constantemente recriado pelas comunidades, em função da sua história e das circunstâncias em que vivem, sendo explícita ao rejeitar a ideia de que salvaguardar significa fixar uma forma pura ou primordial.

Assim, quando se fala em construir uma identidade cultural ou artística não se está a sugerir nem a preservação do passado tal como ele foi, nem a sua extinção, devendo-se assumir o processo contínuo de transformação onde, o que foi herdado, se confronta com os desafios do presente criando novos diálogos. Recuperar ou revisitar o tradicional não significará, necessariamente, reproduzir formas do passado, mas sim interrogá-las, colocá-las em contacto com outras linguagens e construir propostas que não apaguem a memória, mas que as projectem para o futuro.

Ao reunir matrizes de diferentes danças num mesmo espaço performativo, por exemplo, o trabalho artístico cria momentos de confronto criativo em que as próprias contradições se tornam matéria de criação e não um obstáculo a contornar. E relacionar vocabulários de contextos distintos não pressupõe fundi-los numa linguagem imprecisa. Pode, pelo contrário, significar a exposição das suas diferenças e o impacto desses encontros. Um gesto ritual, pensado originalmente para um espaço fechado e um público que partilha o seu código, muda de natureza quando colocado perante uma plateia que o desconhece. Proteger a essência não implica cristalizá-la, mas impedir que seja banalizada, esvaziada ou tratada com leviandade.

Neste caso, existe uma diferença entre transformar e abandonar: a mudança pode ter lugar sem que se perca o conhecimento que sustenta a tradição, mas esta pode também ser alienada quando os seus elementos são retirados de contexto e usados de forma aleatória, sem qualquer responsabilidade (como é cada vez mais comum assistirmos em grupos de boas-vindas colocados a dançar à entrada de eventos para receber convidados).

Para evitar essas distorções, a liberdade de criação não deve dispensar o conhecimento; pelo contrário, quanto maior é a liberdade para transformar, maior deve ser a consciência e responsabilidade sobre o que está a ser transformado. É essa consciência que separa quem investiga uma tradição de quem apenas a saqueia para produzir um efeito instantâneo e de fachada. Conhecer uma tradição não se restringe à sua execução, mas implica compreender os seus enquadramentos, significados, técnicas e o percurso que a faz chegar aos tempos actuais.

É nessa zona de diálogo (entre o antigo e o contemporâneo, entre o local e o universal) que os artistas contemporâneos africanos devem afirmar a sua singularidade e projectar a ideia de uma África renovada, capaz de se reinventar sem abdicar da sua memória. É a mesma ideia que abriu este texto, agora aplicada à escala de uma cultura inteira: um artista contemporâneo africano não precisa de escolher entre repetir uma forma herdada ou afastar-se dela para se afirmar como contemporâneo. Pode partir de um passado remoto, confrontá-lo com o presente, e procurar outras possibilidades, sem que isso constitua negação da origem, tal como a Convenção da UNESCO sobre a Diversidade das Expressões Culturais (2005) reconhece, ao afirmar que as culturas assumem formas diversas no tempo e no espaço, e que a interacção entre elas é um dos factores que alimentam essa mesma diversidade.

Uma identidade cultural não precisa de ser reprodução do passado para continuar a existir, tal como uma pessoa pode mudar sem deixar de reconhecer a sua história e a história das suas próprias marcas. Aquilo a que hoje chamamos identidade é mais uma posição que continuamos a construir do que um lugar onde chegámos. E é talvez aí que a arte encontra a sua responsabilidade: não repetir uma "identidade" pré-fabricada para provar que existe, mas trabalhar sobre os seus elementos para descobrir aquilo que ainda pode vir a ser.