Logo no primeiro dia deste mês celebramos o Dia Mundial das Bibliotecas, uma data consagrada ao reconhecimento da importância da leitura na educação e formação das pessoas, destacando-se o papel das bibliotecas como espaços de acesso à informação e cultura.

Esta é uma ocasião sempre muito especial para nós, membros do Clube "das formiguinhas" do Cazenga pois sempre nos assumimos como sendo mais do que um clube desportivo, vestindo sim uma camisola bem maior, assumindo a causa de um movimento cívico com múltiplas vertentes para além da desportiva, como a educativa através da concessão de bolsas de estudos e aulas de reforço, cultural com a realização de ciclos de palestras, sessões de leitura, exposições de belas artes, ambiental com a permanente consciencialização das nossas crianças e jovens sobre a necessidade de protecção do meio ambiente.

Na sequência de tudo o que temos vivenciado aqui no formigueiro, fortalecemos a nossa firme convicção que a educação e o desporto não só andam de mãos dadas como são verdadeiros gémeos siameses.

A qualidade do ensino é um tema que deveria ser uma preocupação para cada um de nós, enquanto cidadãos. Até que ponto estão devidamente formados e motivos os professores nas nossas escolas? Até que medida continuaremos a permitir que uma larga maioria de alunos estudem em instituições privadas?

No Clube Formigas, com o suporte da Total e agora também das suas parceiras no bloco 17 de exploração petrolífera (Equinor, Exxon Mobille, BP e a Sonangol) do grupo Castel, da Embaixada Francesa e de outras instituições deste país, criámos uma sala popular de leitura que já conta com mais de dois mil e quinhentos livros e instituímos um programa de aulas de reforço em ciências exactas como matemática, química, física e línguas inglesa e francesa e os resultados têm sido absolutamente extraordinários.

Há algum tempo vi uma reportagem televisiva sobre o lançamento da primeira pedra para a construção da quinta Escola Eiffel em Angola, na província do Moxico, numa importante iniciativa suportada pela Total Energies e pela Embaixada da França. Os outros quatros colégios desta rede criada em 2008 estão situados no Bengo, no Kwanza-Norte, em Malange e no Cunene, sendo escolas públicas angolanas com ensino bilingue, em português e francês, precisamente nas disciplinas de química, física e matemática que são as o clube tem igualmente dedicado a sua atenção.

Criar centros de saber públicos, gratuitos e de qualidade em português e francês, para que jovens angolanos, independentemente do seu estrato social, possam ter a oportunidade de ter acesso a um ensino de qualidade diferenciada é uma generosa iniciativa francesa com a qual comungamos plenamente aqui no nosso formigueiro.

Já agora, e porque sonhar não é proibido, porque não associarmos a escola 3050 do Cazenga à rede de ensino Eiffel em Angola, proporcionado a Luanda e ao Cazenga em particular, a oportunidade de se beneficiarem do seu ensino de excelência? Eis o nosso desafio!

Estou plenamente certo de que esta, ao acontecer, será uma "grande jogada" em que todos seremos as estrelas, cintilando o futuro das crianças e jovens da nossa Angola, do país sonhado pelos pais fundadores da Nação.

*Jurista e Presidente do Clube Escola Desportiva Formigas do Cazenga