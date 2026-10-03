Berna, 4 de Julho de 1954. A Alemanha Ocidental ainda carregava sobre os ombros as ruínas da Segunda Guerra Mundial. As cidades reconstruíam-se pedra a pedra, mas havia escombros que não se removiam com cimento: os da alma. A derrota militar, a destruição, a culpa histórica e as privações do pós-guerra tinham deixado um país material e emocionalmente ferido.

E foi nesse cenário que onze homens entraram num campo de futebol para enfrentar a Hungria de Ferenc Puskás. Não uma Hungria qualquer. Era a poderosa selecção dos "Magiares Mágicos", praticamente imbatível, que poucos dias antes havia esmagado os próprios alemães por 8-3. Quando os húngaros fizeram 2-0 na final, talvez muitos alemães tenham reconhecido naquela desvantagem uma história que conheciam demasiado bem: a sensação de que tudo estava perdido. Mas o futebol, como a vida, tem dessas insolências. A Alemanha empatou. E, aos 84 minutos, Helmut Rahn marcou o 3-2. Nascia o Milagre de Berna.

Um país inteiro explodiu. Durante noventa minutos, milhões de alemães esqueceram as cicatrizes, as dificuldades e a pesada herança da guerra. Aquele título não reconstruiu fábricas, não levantou edifícios nem encheu frigoríficos. Mas devolveu algo que também faz falta às sociedades: a crença colectiva de que é possível voltar a vencer.

Décadas depois, guardadas todas as proporções, pensei em Berna quando vi as nossas Palancas Negras empatarem com o Egipto.

Não ganhámos uma Copa do Mundo. Não conquistámos sequer uma competição. Foi apenas um jogo.

Mas quem viu os rostos dos angolanos depois daquele empate percebeu que, às vezes, um resultado de futebol vale mais do que o resultado que aparece no marcador.

Vi aquela frase silenciosa que, de repente, parecia passar de boca em boca: Somos capazes!

Já tinha sentido algo parecido no CAN de 2024. A cada vitória das Palancas, Angola parecia acordar um pouco mais leve. Nos táxis, nos mercados, nos escritórios, nas universidades e nas esquinas, pessoas que talvez nunca se tivessem visto discutiam futebol como velhos amigos.

Durante algumas horas desapareciam as diferenças. É esse o misterioso poder do futebol.

Uma bola começa a rolar num relvado e, de repente, movimenta emoções a milhares de quilómetros dali.

Talvez seja por isso que se diz que o futebol é o ópio do povo. Prefiro vê-lo, porém, como outra coisa: uma extraordinária reserva de energia social.

Porque um povo que acredita nos seus jogadores, por alguns instantes, acredita também um pouco mais em si próprio.

O estudante sente que pode chegar mais longe. O trabalhador começa a manhã com outro entusiasmo. A criança volta ao bairro querendo ser o próximo Gelson Dala, Mabululu ou Zito Luvumbu. E uma bandeira que habitualmente repousa numa gaveta reaparece orgulhosa numa janela.

Nada disso substitui emprego, educação, hospitais ou crescimento económico.

Mas não devemos subestimar o valor psicológico da esperança. Os alemães compreenderam isso em Berna.

Angola precisa igualmente de compreender o extraordinário capital emocional que existe à volta das Palancas Negras. É preciso apoiar seriamente a Selecção Nacional: melhores condições de preparação, organização, estabilidade técnica, competição, infra-estruturas e uma estratégia capaz de transformar talento em resultados.

Não apenas porque queremos ganhar jogos.

Mas porque determinadas vitórias ultrapassam as quatro linhas.

Há golos que entram numa baliza.

E há outros que entram directamente na alma de uma nação.

O Milagre de Berna ensinou-nos isso há mais de setenta anos.

Talvez as Palancas estejam, pouco a pouco, a recordar-nos a mesma coisa: quando onze homens entram em campo vestidos com as cores de um país, às vezes são milhões que correm com eles.

*Presidente do Clube Escola Desportiva Formigas do Cazenga