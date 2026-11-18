Nas sociedades africanas tradicionais, a passagem de uma fase da existência a outra é assinalada por cerimónias rituais de iniciação, uma vez que cada indivíduo se encontra, desde que nasce, ligado à família, à comunidade e aos antepassados. Estas instituições preparam-no para assumir direitos e responsabilidades, situando-o no seu lugar religioso, social e ético. Entre os Tucokwe, distinguem-se dois rituais de passagem para a idade adulta - o Ukule, destinado às raparigas, e a Mukanda, aos rapazes - e dois rituais facultativos de iniciação avançada - o Ciwila, para as mulheres, e o Mungonge, para os homens.

As iniciações de adultos destinam-se a integrar homens e mulheres nas sociedades secretas do Mungonge e do Ciwila, respectivamente. Exige-se que tenham passado pela Mukanda ou pelo Ukule.

Estas cerimónias são envolvidas por um secretismo mais rigoroso e incluem mascarados próprios, os Akixi ya Zemba, que não aparecem fora desses contextos. Através delas, os iniciados acedem a conhecimentos considerados superiores sobre o mundo sobrenatural e a cosmologia cokwe. Actualmente, o Mungonge e o Ciwila encontram-se em declínio.

O Ukule é mais breve e reservado do que os rituais masculinos e prepara a jovem para os papéis tradicionalmente atribuídos à mulher, como mãe, esposa e responsável pela casa, integrando-a na condição adulta. A importância do corpo manifesta-se através de manipulações físicas e escarificações (cato ou yitoma), que assinalam a mudança de estatuto social. A dança participa neste processo, incluindo na educação sexual. Sob a orientação da cikolokolo (plural yikolokolo) ou instrutora, a rapariga aprende, por simulação, movimentos e posições relacionados com a vida conjugal e a concepção.

As danças ligadas ao Ukule podem apresentar-se publicamente sob outras formas, como a Wino wa Kuxeta, ou através das performances do Mukixi wa Mwana Phwo, confirmando a função dos mascarados (akixi) na transmissão de conhecimentos em articulação com as dimensões sociais e religiosas. Há também referências à presença de máscaras nas cerimónias do Ukule, embora nem sempre as mulheres de corpos pintados e rosto coberto, que reproduzem alguns movimentos dos mascarados masculinos, sejam reconhecidas como mascaradas.

Enquanto o incumprimento das formalidades do Ukule deixou de ser considerado grave, a Mukanda, pelo contrário, continua a ser vista como indispensável à formação dos homens.

Erradamente chamada de circuncisão, a Mukanda está profundamente ligada à socialização e à integração do indivíduo nos valores culturais ancestrais. Quem não passa por este ritual recebe a designação de cilima (não circuncidado) enfrentando, ao longo da vida, a exclusão social e matrimonial e sendo associado a uma condição infantil. Por isso, mesmo em regiões onde já não é possível organizar uma Mukanda, os rapazes são circuncidados em hospitais ou individualmente, por um Nganga Mukanda existente na comunidade.

A tradição oral transporta lendas e versões sobre a origem da Mukanda, que salientam a separação entre os espaços masculino e feminino, entre a infância e a idade adulta e entre homens circuncidados e não circuncidados. O termo é associado tanto à ideia de abrigo como à de proibição. A instituição é reconhecida como um meio de educar os desobedientes e impedir comportamentos considerados contrários aos padrões da sociedade cokwe. O termo designa, ao mesmo tempo, o ritual e o acampamento na floresta. A Mukanda transforma a vida dos jovens, formando a sua identidade e o seu sentimento de pertença ao grupo.

A iniciação masculina compreende várias etapas: separação da família e da comunidade, circuncisão, reclusão num espaço reservado, condição marginal, regeneração e regresso à aldeia como homem novo. Durante a permanência na Mukanda, os jovens são submetidos a transformações, interdições e provas.

Morrem simbolicamente para a condição infantil e renascem preparados para assumir o estatuto de adultos.

O ensino tem uma dimensão prática e experimental: os conhecimentos são exercitados na floresta, no rio e no acampamento. Em muitas localidades, o ensino já é menos abrangente, embora as provas continuem exigentes. A idade de ingresso situa-se geralmente entre os 8 e os 16 anos. Cada noviço, ou kandanji (plural tundanji), fica sob a responsabilidade de um cikolokolo (ou cilombola), que o protege, alimenta e acompanha, mas também o instrui nos princípios, valores, comportamentos e regras de conduta que deverá seguir depois da iniciação.

Entre os ensinamentos incluem-se a construção de casas, a caça, a pesca, a produção de objectos utilitários e a confecção de máscaras, presença permanente e indissociável destas cerimónias. Os iniciados recebem educação sexual, moral e ética e aprendem a filosofia e a religião cokwe. É também durante a Mukanda que lhes é revelada a verdadeira identidade e origem das máscaras, um dos segredos centrais do processo iniciático.

Os akixi participam em todas as fases do ritual, desempenhando funções diversas: protegem o recinto e os noviços, recolhem alimentos na aldeia e ensinam as danças. A sua apresentação constitui a principal prova pública do êxito da iniciação. No fim da reclusão, os jovens recebem um novo nome e juram guardar segredo sobre o que viveram e aprenderam. Devem também esquecer a linguagem codificada utilizada durante o período de clausura.

O Nganga Mukanda decide o fim da reclusão quando os iniciados dominam os ensinamentos, sobretudo as danças. A cerimónia de saída marca o encerramento de um ciclo e o começo de uma nova etapa da vida. Cada rapaz apresenta a dança (wino) em que mais se distinguiu, entre as várias aprendidas, com destaque para as danças executadas pelas máscaras, como wino wa Cihongo, wino wa Pwo e wino wa Mungenda.

Para a festa, os corpos dos jovens são pintados, com mukundu (barro vermelho) e pemba (argila branca), com motivos semelhantes aos dos fatos dos mascarados. As cores evocam a dualidade entre vida e morte, associadas, respectivamente, ao branco e ao vermelho. Os iniciados usam à cintura um cinto próprio da dança que irão apresentar e, na cabeça, o mukuku (plural mikuku), ambos confeccionados por eles.

Por ser um dos rituais mais determinantes da vida cokwe, o encerramento da Mukanda dá origem a uma das maiores celebrações do calendário comunitário. A presença dos mascarados aumenta a euforia da aldeia.

Antes de entrarem no recinto, os tundanji pedem que as mães e os restantes familiares sejam justos nas recompensas; o thangixi, ou mestre de dança, também recebe pagamento pelos seus serviços.

Para encerrar este ciclo, todos os vestígios da Mukanda são destruídos e queimados: o cercado do acampamento, as máscaras confeccionadas e os adereços e objectos utilizados pelos iniciados e pelos seus yikolokolo. Acredita-se que olhar para o acampamento enquanto arde pode provocar infertilidade. Sem olhar para trás, os jovens regressam à comunidade com uma nova identidade e estatuto, passando da condição de cilima à de ngalami.

Observação à margem: Se nos conhecêssemos melhor não empenharíamos de forma irresponsável as nossas referências culturais e sociais.