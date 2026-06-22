A iniciativa está integrada no projecto "Conecta Angola", cujo objectivo é reforçar a inclusão digital e promover a formação de quadros naquela região sul. A notícia sublinha que o projecto pretende ampliar o acesso às tecnologias de informação e comunicação, criando condições para que mais cidadãos possam beneficiar dos recursos digitais e das oportunidades associadas à conectividade.

O sinal da internet que passou a cobrir aquele campus universitário transporta oportunidades, reduz desigualdades e abre uma janela para um mundo cada vez mais interligado.

Numa época em que o conhecimento deixou de reconhecer fronteiras, a literacia digital tornou-se uma das competências essenciais para a participação plena na vida contemporânea. O acesso à internet permite consultar bibliotecas digitais, acompanhar descobertas científicas, frequentar cursos à distância e estabelecer contacto com realidades antes inacessíveis. A rede, nos dias de hoje, é um instrumento de emancipação intelectual, capaz de tornar os cidadãos mais informados, mais críticos e mais conscientes dos desafios e das transformações que marcam o nosso tempo.

As Ciências Sociais têm estudado dinâmicas que mostram que a literacia digital se tornou essencial para a inclusão social e profissional, especialmente com a digitalização acelerada das nossas vidas. Quem não domina as tecnologias digitais corre o risco de exclusão, tanto no mercado de trabalho como na vida social. Há uma clara correlação entre o nível de literacia e o acesso a melhores oportunidades de emprego e rendimentos mais elevados.

A expansão da conectividade às regiões mais afastadas, no quadro da promoção da inclusão digital, promovido pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTTICS), constituirá, a par disso, um factor de inclusão financeira. Com especial impacto no sector bancário. O Namibe tem elevado potencial turístico: a transformação digital ganhará particular relevância, ao permitir que hotéis, restaurantes, operadores turísticos, artesãos e pequenos empreendedores recebam pagamentos electrónicos, promovam os seus serviços online e estabeleçam ligações mais rápidas com visitantes nacionais e estrangeiros, reforçando a dinâmica económica local.

A literacia digital, como já sublinhado, deixou de ser uma competência complementar para se tornar uma condição de cidadania. Além de garantir acesso à internet ou distribuir equipamentos, será imperioso formar cidadãos capazes de compreender a tecnologia, avaliar a informação que recebem e utilizar os recursos digitais de forma crítica e responsável. Investir nesta formação é investir numa sociedade mais livre, mais informada e mais equilibrada.

Numa terra privilegiada pela riqueza das suas paisagens naturais, pelo deserto do Namibe, pelas praias extensas e por um património natural de grande valor, uma população digitalmente esclarecida pode desempenhar um papel decisivo na promoção do turismo. O domínio das ferramentas digitais permitirá divulgar destinos, atrair visitantes, promover negócios locais e integrar operadores turísticos.

Ao levar a internet gratuita à Universidade do Namibe, quiçá e arredores, o MINTTICS, além de expandir a rede de comunicações local, está a ampliar oportunidades e integrar mais cidadãos na economia e no conhecimento. É assim que o Namibe passa a ocupar o lugar que lhe pertence na rede global do conhecimento.. n

*Mestre em Linguística pela Universidade Agostinho Neto

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