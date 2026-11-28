Segundo a directora nacional de Saúde Pública, Helga Freitas, "os grandes investimentos no sector contribuíram para a redução de mortes por malária e VIH/Sida no país".

Dito de outro modo, o Ministério encabeçado por Sílvia Lutucuta considera que o aumento da longevidade entre os angolanos deveu-se, em grande parte, à construção de novas unidades de referência, assim como às campanhas massivas de vacinação.

Numa aparente contradição, na mesma semana em o que o Ministério da Saúde anunciava o aumento da esperança de vida dos angolanos, o Instituto Nacional de Estatística (INE) dava conta que mais de 15 milhões de angolanos viviam ou vivem numa situação de extrema pobreza.

Num Relatório divulgado Sobre Pobreza Multidimensional em Angola, o INE, embora tenha admitido uma ligeira redução da pobreza em Angola, apontava as dificuldades de acesso à educação, saúde, saneamento básico e habitação como as principais causas do fenómeno.

Ninguém em sã consciência pode negar os investimentos feitos na aérea da saúde, sobretudo no domínio da construção de novos hospitais terciários em detrimento de unidades de saúde de cuidados primários, cuja ausência ou deficiente cobertura tem contribuído para os elevados índices de mortalidade.

De um tempo a esta parte, o Ministério de tutela tem desenvolvido uma intensa campanha de propaganda em torno da construção dos novos hospitais, que o conhecido colunista deste jornal Fernando Pacheco não se coibiu de apadrinha-los de opinião "Dubai hospitalar".

O excesso de propaganda governamental tem produzido, às vezes, um efeito reverso, e trazido à superfície questões que têm a ver com a inversão de prioridades entre a medicina preventiva e a curativa.

Sobre este assunto, um internauta comentou recentemente no site do Movimento Cívico MUDEI nos seguintes moldes: "Se construímos muitos hospitais é porque não temos boa saúde, há falta de médicos especialistas e de medicamentos nas unidades de saúde, a alimentação é precária e a malária mata milhões de pessoas".

Apesar da construção de novas unidades de saúde e o seu apetrechamento com equipamentos de ponta, o reputado médico pediatra Adriano Manuel revelou que a malária e as doenças diarreicas agudas continuavam a ser as principais causas das elevadas taxas de mortalidade em Angola.

O também presidente do Sindicato dos Médicos reconhece que foram feitos investimentos no sector, mas, segundo ele, os níveis de mortalidade causadas, mormente pela malária eram quase os mesmos de há 20 anos.

O sindicalista não tem poupado críticas ao Executivo, pelo que considera que o Governo tem dado mais assistência ao "sistema curativo" enquanto há necessidade de investir no "sistema preventivo".

"O que faz que as pessoas morrem não é a incapacidade dos médicos, é que existem muitos doentes para poucos médicos", sustentou o seu raciocínio.

Em países, onde a imprensa não depende de "ordens superiores" ou os jornalistas são "bem-comportados", um assunto desta natureza, que "mexe" com a longevidade dos seus cidadãos, teria suscitado debates no espaço público, nos quais teriam participado especialistas das diversas áreas do saber.

As rádios e TV's teriam explorado as duas notícias nos mais diversos ângulos, colhendo opiniões de cidadãos comuns, de médicos, políticos, académicos, especialistas e a da sociedade civil.

Nas redes sociais, o assunto suscitou diversas reacções e comentários, tendo vários os internautas manifestado o seu cepticismo, à luz da dramática realidade política e social que o país vive.

Houve quem tivesse mesmo questionado como era possível aumentar a esperança de vida no nosso país, onde há um índice elevado de mortalidade infantil, fome, pobreza multidimensional, falta de água, energia e saneamento básico.

Outro internauta afirmava, em termos categóricos que, com falta de segurança alimentar, a esperança de vida era diminuta! "Não se pode vender esperança de vida a quem não tem boa qualidade alimentar".

Olhando para nosso quotidiano, sem recurso à lupa, há cada vez mais sinais de redução da qualidade de vida dos angolanos, mais assimetrias na distribuição da riqueza social, e regista-se um incremento da pobreza extrema, de elevadas taxas de morbilidade e mortandade, assim como uma débil assistência médica e medicamentosa.

Na realidade, construir vários hospitais de "luxo" ou promover campanhas massivas de vacinação não fazem, por si só, "milagres", visto que existem uma série de factores que condicionam a esperança de vida.

Sendo a esperança de vida um indicador demográfico, que reflete a média de anos que uma pessoa tende a viver, o seu aumento resulta da combinação de factores sociais, económicos, ambientais, médicos e individuais.

Dentre os vários factores, avultam a melhoria das condições de vida e do saneamento básico, a redução da pobreza, o acesso à água potável, à alimentação adequada e as condições de habitabilidade.

Em síntese, o aumento da esperança de vida é resultado de um conjunto integrado de políticas públicas, avanços científicos, melhorias socio-económicas e escolhas individuais saudáveis. A combinação desses fatores é essencial para prolongar não só a vida, mas também a qualidade de vida.

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