Por estes dias em que há uma jornada dedicada a juventude por termos celebrado no passado dia 14 o seu dia, fiz eu também uma reflexão a propósito da sentença ditada pelo economista Carlos Gomes (atenção que já se passaram oito longos anos) e da realidade factual que tenho a oportunidade de testemunhar dia após dia no clube escola desportiva formigas do cazenga.

Aproveito ainda para citar uns dados do relatório sobre a situação do emprego publicado muito recentemente pelo INE, segundo o qual, só em Luanda há cerca de 750 mil jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 25 anos que não têm a oportunidade de estudar nem de trabalhar, vivendo numa situação absolutamente inimaginável.

O que de facto podemos imaginar são as consequências absolutamente catastróficas desta dura realidade. E a nossa sobrevivência colectiva que está seriamente posta em causa se nada for feito o mais rapidamente possível.

E o receituário para o combate à esta grave doença social é mais ou menos conhecido. Uma das opções é precisamente a industrialização dos nossos países, tal como fez questão de referenciar o Dr. Carlos Gomes, sendo uma potente fonte de geração massiva de empregos e de renda para as populações.

E nesta multiplicidade de soluções para nos desfazermos desta bomba relógio que temos nas nossas mãos, explosão demográfica, pobreza extrema em ritmo crescente acelerado, desemprego e falta de formação adequada para os desafios actuais, não tenho dúvidas que a generalização e o desenvolvimento da prática desportiva, nas suas mais diversas vertentes, pode desempenhar um relevante papel de âncora ou de elevador social das crianças e jovens das nações africanas.

O desporto é educação e a educação é a única chave transformadora desta realidade social desafiante.

O impacto daquilo que temos feito aqui nos formiguinhas tem sido verdadeiramente extraordinário. Temos uma série de jovens que tem tido a oportunidade de estudar ao nível superior e médio graças ao sistema de bolsas de estudos de mérito desportivo que criamos aqui no clube.

Mais do que qualquer outra coisa este facto tem gerado um aumento substancial das oportunidades destes jovens por uma vida melhor.

Jovens terminando as respectivas formações em engenharia ambiental, saúde, gestão de recursos humanos, economia, etc, que hoje tem os seus horizontes infinitamente ampliados graças a oportunidade que têm tido de ir à universidade.

Jamais serão as mesmas pessoas e este é o poder transformador da educação.n

*Jurista e Presidente do Clube Escola Desportiva Formigas do Cazenga