Talvez influenciado pela leitura de um recente romance de um dos nossos conceituados escritores, onde os personagens principais são um soba (na superfície um republicano, mas no íntimo profundamente tradicionalista e, claro, anti-marxista) e um feiticeiro (um mestre do oculto que tudo sabia e podia controlar), e como forma de me alhear da degradante actualidade internacional onde o mundo como o conhecíamos aparece virado do avesso, dei comigo a reflectir sobre o ressurgir deste fenómeno que em determinado momento do nosso percurso histórico parecia estar a atenuar-se, e que agora está mais vivo que nunca, com a Kianda a confundir-se com a Nossa Senhora da Muxima, e os diquíxis a reinarem sobre uma parte da população imersa num sincretismo que abre o campo para um sem número de oportunismos, e onde os diversos pastores das mais variadas igrejas procuram formar e conduzir rebanhos que lhes proporcionem o devido bem-estar aqui neste vale de lágrimas, enquanto procuram que os seus fiéis esqueçam as agruras da vida, tão difícil nos dias que correm.

O fenómeno é de tal ordem presente que até figuras a que atribuíamos um perfil que os afastava definitivamente desse campo, são hoje porta-estandartes das mais variadas confissões e, já não nos admiraríamos, quiçá mantêm igualmente uma ligação privilegiada com algum personagem com boas relações com os espíritos dos antepassados, para que possa estar salvaguardado de alguma surpresa.

As consequências podem ser as mais diversas, trágicas ou cómicas, mas com um efeito pernicioso no funcionamento normal da sociedade, criando barreiras que afectam a vida das pessoas, impedindo-as, às vezes, de exercerem as funções para as quais são nomeados, com receio de represálias. Não há muito, espantado, ouvi relatos de profissionais, jovens, que tinham que exercer a sua actividade fora da sua região de origem, e se deparavam com os mais caricatos episódios, desde animais mortos no seu gabinete, a mensagens intimidatórias, que, aos mais fracos, acabava por assustar e impedir de fazer o seu trabalho.

É claro que o mais assustador são as notícias de assassinato de pessoas, quantas vezes velhos ou crianças, que são acusados, pelo mestre do oculto do local, de serem os responsáveis por doença, morte, ou "azar", de alguém relacionado com o cidadão que, desesperado, o procura.

Este crescimento do obscurantismo, termo que definiu durante a primeira república este tipo de crenças e práticas, acaba por ter uma ligação muito clara com o desnorte da sociedade com a transição que se operou no país, e que pôs em causa os valores que o regeu durante os primeiros anos do pós-independência (valores, na realidade, papagueados por muitos, mas assumidos por muito poucos), e que, a par da ganância trasvestida de empreendedorismo que passou a ser a religião económica oficial, um conveniente alinhamento com o sobrenatural passou a ser caucionado, para os que não tendo convicções e valores firmes, os procurassem no transcendente, através de práticas que garantam o máximo de benefícios materiais por aqui, e o paraíso lá.

Entretanto, apaziguem-se os espíritos maléficos da tradição para que a chuva não perturbe as cerimónias oficiais, e, para que nada seja deixado ao acaso, construa-se uma basílica na Muxima, indulgência que deverá assegurar a paz dos prevaricadores. Melhor apostar no seguro, já defendia Pascal..