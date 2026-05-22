Não se sabe ao certo se estamos perante uma situação entre o David e o Golias, mas é indiscutível que para entrar em determinadas batalhas é preciso escolher as armas mais adequadas, sejam elas uma funda, uma fisga, uma zagaia ou algo mais sofisticado. Há outras batalhas onde as armas são as palavras, as certas que dizem tudo mesmo declarando pouco. Há também situações onde a inteligência, a antecipação e a planificação longa são ingredientes-chave para o sucesso e garantem vitórias arrebatadoras.

Quem elege as suas batalhas deve saber escolher as armas. Sendo sábio, como dizia Sun Tzu, terá sempre em conta as vantagens e desvantagens. O pacto de estabilidade e de reconciliação nacional recentemente abordado é uma dessas batalhas que tinha, de forma simplista, uma mensagem implícita: sentemo-nos à mesma mesa, porque a casa precisa de arranjos. O gigante, aos olhos de muitos, ouviu durante uma hora. Inclinou a cabeça. Sorriu com um sorriso que não chega aos olhos. Coçou a ponta da gravata. Depois, um exército de fundibulários redigiu uma nota de imprensa onde se lia, com todas as letras, que não há necessidade de pacto nenhum porque o país, afinal, está em paz desde 2002 e com eleições regulares.

Não foi um claro xeque-mate, apenas ainda um xeque, pois há ainda uma outra tentativa na casa das leis cujo desfecho é já sabido. A nota de imprensa explicou que pactos só se fazem em contextos de transição, ruptura ou crise institucional grave. E como Angola, segundo a mesma nota, não vive nenhuma dessas coisas, então está tudo bem, obrigado, fechem a porta ao sair.

Há caminhos que são estradas asfaltadas e há caminhos que são estradas abertas onde o asfalto é só uma vaga lembrança. A máquina bem oleada escolhe o asfalto. O homem da zagaia não tem muita escolha. Abre a picada com as mãos, com as ferramentas deficitárias. Às vezes a picada não leva a lado nenhum. Às vezes o mato fecha atrás e ninguém viu a passagem. Mas o homem da zagaia continua. Não porque acredite que vai vencer a máquina. Mas porque desistir é deixar a máquina ainda mais oleada.