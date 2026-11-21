Primeiro veio a tempestade Charles. O voo foi cancelado e o programa arruinado. Diz-se que à mulher de César não basta ser séria, tem também de parecer. Com a tempestade Charles foi ao contrário: pareceu, mas não foi. Anunciaram-na como o fim do mundo e chegou como um chuvisco de cacimbo com um bom departamento de relações públicas. Foi uma tempestade num copo de água, mas chegou para afogar uma agenda inteira.

Dois dias depois, rota refeita, agora para São Francisco via Newark, a viagem prosseguiu, com aquela fé ingénua de quem acredita que um raio não cai duas vezes no mesmo passageiro. Cai. Mal chegámos aos EUA, a ligação foi cancelada, porque a Administração Federal da Aviação tinha mandado parar todos os aviões. Tudo no chão talvez por causa de uma possível sobrecarga de informação. As causas ainda estão por clarificar, e isso, como se sabe, é o adubo preferido das teorias da conspiração. Um passageiro garantia que era um ataque informático. Outro jurava que era um teste secreto do governo. Um terceiro, talvez o mais realista, desconfiava de um estagiário que tropeçou na ficha do servidor. Em Angola diríamos simplesmente: Foi a luz que foi e tudo o sistema levou.

A viagem que era para ser curta transformou-se numa odisseia de quarenta e oito horas, com visitas relâmpago a vários aeroportos e corridas pelos corredores com a mochila às costas e o cartão de embarque na boca. Havia passageiros acumulados de dias anteriores e faltavam tripulações, por isso os aviões ficavam à espera de quem os levasse. E a remarcação era feita automaticamente pela inteligência artificial. Chegava uma mensagem ao telemóvel: novo voo, nova porta, nova hora. Não havia balcão, nem funcionário, nem ninguém em quem descarregar a raiva. Gritar com um algoritmo é como reclamar com o vento: alivia a garganta, mas não muda nada.

O mais curioso foi a calma. Em cada aeroporto reinava a serenidade de quem já viu este filme variadíssimas vezes. Ninguém entrava em pânico. Olhava-se para o ecrã, consultava-se a App, seguia-se a seta e formava-se uma nova fila. Éramos gado bem comportado, conduzido pelos altifalantes de pastores invisíveis. Muuu. Porta 23.

E quanto mais voávamos para oeste, mais o relógio se ria de nós. No destino, a diferença para Angola já era de nove horas. O corpo jantava, o estômago pedia o pequeno-almoço e a cabeça já não sabia em que dia estava. Sintomas antecipados de jet lag.

Faltava o alojamento necessário por causa dos constantes adiamentos e cancelamentos. Milhares de passageiros aflitos dormiam em cadeiras desconfortáveis. Os hotéis estavam cheios e as aplicações respondiam "indisponível" com uma educação irritante. Até que apareceu um motorista de Uber surdo. Sui generis. Comunicámos por gestos, sorrisos e pelo ecrã do telemóvel, e foi a conversa mais clara de toda a viagem. O único que não ouvia era o único que nos entendia. E levou-nos ao hotel errado.

Foi aí que me lembrei de Murphy. Engenheiro da Força Aérea americana que deixou ao mundo uma lei mais respeitada do que muitas constituições: se alguma coisa pode correr mal, vai correr mal. E, quando tudo parece resolvido, é porque ainda não se percebeu o que falta correr mal. Murphy não era um pessimista, era apenas um optimista bem informado.

No fim, chegámos ao destino com dois dias de atraso e nove horas de avanço. Fica a lição: na América o sistema é tão eficiente que até o caos chega a horas. Agora é ver como corre o regresso, pois já circulam avisos de tempestade no Pacífico. E desconfio que o Murphy já fez as malas.

Tópicos relacionados Opinião