Se há um negócio que nunca perde o sabor é o da produção de sal. Mas o que era para ser um produto puro, essencial para a vida, está a transformar-se num prato mais indigesto, e não só pelo gosto. A indústria salineira angolana está a crescer, mas os métodos de produção mais recentes estão a deixar um rasto amargo (e salgado) no ambiente e nos trabalhadores. Com estes novos métodos a produção de sal está a ficar cada vez mais "temperada" com microplásticos e exploração laboral. A exploração de trabalhadores, particularmente os "importados" do sul, não é uma novidade mas espanta que ainda surjam novos casos, em pleno Século XXI.

Em algumas regiões de Angola, com destaque para a província de Benguela, a produção de sal marinho ainda segue métodos tradicionais mais amigos do ambiente. No entanto, nos últimos meses, surgiram outros métodos com um toque "moderno": as lonas plásticas usadas para evaporar mais rapidamente a água do mar estão a tornar-se um ingrediente secreto nada desejável. Com o tempo, esses plásticos degradam-se e misturam-se com o sal, que depois vai parar aos pratos dos consumidores. Uma pitada de sódio, uma pitada de... polímeros.

Estudos internacionais já alertaram para a contaminação de sal marinho por microplásticos em várias partes do mundo, e Angola parece estar a seguir o mesmo caminho - ainda que ninguém esteja a medir o impacto real. Enquanto isso, o sal produzido nessas condições continua a ser vendido sem grandes controlos, porque, afinal, "o que não se vê, não se sente". Apesar de recentemente ter sido aprovado o Plano de Acção Nacional de Eliminação Progressiva dos Plásticos de Utilização Única a sua implementação ainda tem de ser bem afinada, tal como o sal fino.

Por outro lado, se o produto final já preocupa, as condições em que muitos trabalhadores salineiros labutam são ainda mais alarmantes. Longas horas sob um sol abrasador, sem equipamento de protecção adequado, por salários que mal chegam para... bem, para comprar sal. Muitos enfrentam problemas de saúde devido à exposição contínua ao sal e ao sol, sem acesso a cuidados médicos ou compensação justa. E o pior? Alguns nem sequer têm contrato. São trabalhadores eventuais invisíveis que produzem que preserva alimentos, mas as suas próprias condições de vida estão longe de ser conservadas com dignidade.

Enquanto se tenta encontrar soluções e culpados, a realidade no terreno continua a ser... salgada. Se nada for feito, o preço do crescimento desta indústria será pago com a saúde dos trabalhadores e do ambiente. O sal dá sabor à vida também pode ser um amargo alerta de que o a ganância e o afã pelo lucro fácil, quando mal temperado, só deixa mau gosto na boca.