Desde que tomou posse como Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump passou a ser notícia diária de destaque nos media, em todo o mundo. Pondo de lado as visualizações exóticas com que divulga quando assina diplomas, o diálogo que manteve com Elon Musk na sala oval da Casa Branca, com um dos seus 14 filhos às cavalitas, ou a audiência que, com o Vice-Presidente J.D.Vance, concedeu a Zelenski, vamos ao que mais interessa na essência da política que quer implementar no plano do comércio mundial. As apresentações exóticas são exemplo e definem uma personalidade no mínimo controversa, com o início do seu segundo mandato a ultrapassar de longe o que de insólito era esperado.

Perante a dívida e o défice colossais dos EUA, Trump resolveu abrir uma guerra comercial em todos os azimutes, partindo do pressuposto de que a globalização e a liberdade de comércio prejudicaram seriamente a primeira potência mundial, de que, pela segunda vez, assumiu as rédeas.

Quer isto dizer que, para Trump, os EUA devem dinamizar a recriação de uma nova ordem económica mundial, escamoteando o facto de a ordem em que vivemos ter sido implementada após a Segunda Guerra Mundial exactamente pelos próprios EUA.

Sucede que, quando se entra em guerra - porque é disso que se trata, neste caso uma guerra comercial - há que se ter em conta o terreno onde se combate, os meios de que se dispõem e os aliados que se contam, como Sun Tzu ensina no seu livro "Arte da Guerra".

Embora tenham decorridos escassos dias sobre o anúncio das tarifas, da tabela o terreno que Trump escolheu - o dos mercados - reagiu desfavoravelmente, afundando as bolsas no dia imediato e gerando retaliações de aliados e adversários.

Alguns países, como Espanha, afectaram de imediato verbas avultadíssimas para compensar a economia das consequências das medidas e outros países não poderão deixar de adoptar procedimentos idênticos caso o quadro se não altere.

É obvio que a queda do comércio mundial vai dar lugar à recessão em muitos países e o retorno a um processo inflacionista nos EUA.

É caso para se dizer que "quem semeia ventos colhe tempestades".

Partindo do reconhecimento correcto quanto à gigantesca dimensão do défice e da dívida dos EUA e à necessidade de as fazer diminuir, dados os sérios impactos na própria economia dos EUA, Trump fez mais uma vez evidenciar ser uma personalidade controversa, exótica e imprevisível, ao avançar com tarifas sem racionalidade que suscitaram reacções nos mercados e nos parceiros comerciais .

Ao contrário do que era expectável, as tarifas não traduzem reciprocidade com os parceiros comerciais, atendendo, outrossim, ao défice comercial com cada Estado em concreto e partindo deste ele é dividido pelo valor total dos bens importados, fixando-se a tarifa na metade do resultado.

Caso as relações comerciais apresentem superavit a favor dos EUA, a tarifa a aplicar é de 10%, como sucede com o Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste, tendo Moçambique a tarifa de 16%, Angola 32% e os países da UE, como Portugal, 20%

Não foi prudente como se viu lançar uma guerra comercial colocando o mundo em alvoroço, utilizando uma metodologia de choque contra tudo e contra todos, e menos sensato é classificar o dia em que apresentou ao mundo a tabela como o "dia da libertação" dos EUA

O que temos é o propósito da destruição das regras vigentes no comércio mundial com a finalidade de serem os parceiros comerciais dos EUA a pagarem o défice e a divida colossais dos EUA

Há que aguardar para vermos os próximos episódios, que não auguram nada de bom, a menos que Trump retroceda na política que anunciou e que conduz à destruição do comércio mundial livre, não sendo claro o que se seguirá.