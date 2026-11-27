"A luta contra as injustiças coloniais é indissociável da organização das mulheres e da defesa dos seus direitos", Aoua Keita. Pela primeira vez na sua história, São Tomé e Príncipe elegeu, em simultâneo, duas mulheres para as funções de presidente e vice-presidente da Assembleia Nacional, parlamento santomense.

Com a eleição de Nilda da Mata e Vasth Santos, para os respectivos cargos, o país das poetisas panafricanistas Alda do Espírito Santo e Conceição Lima que lutaram pela igualdade de género e pela liberdade e dignidade dos santomenses, entra para o grupo de 17 Estados-membros da União Africana (UA) cujos parlamentos são liderados por mulheres.

A eleição, por unanimidade, representa "um grande salto na paridade e na representatividade feminina" em São Tomé e Príncipe, escreve, nas redes sociais, Solange Salvaterra Pinto, activista e escritora santomense residente em Portugal.

Esta eleição, num parlamento com 55 deputados, dos quais apenas 19 (34%) são mulheres, adianta a activista, "é uma oportunidade de afirmarmos que a liderança feminina também se constrói nos lugares onde se decide o destino de uma nação".

As novas líderes do parlamento santomense são membros do partido Acção Democrática Independente (ADI), segundo mais votado nas eleições de Setembro deste ano e líder do governo de coligação do tipo geringonça com a formação MCI-PS/PUN.

Os 23 deputados do ADI juntamente com os seis da MCI-PS/PUN formam uma maioria absoluta, ultrapassando assim o vencedor das eleições: o histórico MLSTP, que obteve uma maioria relativa com apenas mais um deputado que o segundo classificado.

Nilda da Mata assume uma função que em 50 anos de Independência, apenas foi ocupada por mais duas mulheres: Alda do Espírito Santo, matriarca da nação e figura histórica da luta de libertação que liderou o parlamento entre 1980 e 1991, e Celmira Sacramento, que dirigiu os deputados num breve período de três anos, entre 2022 e 2025.

A nova presidente do parlamento de S. Tomé e Príncipe (África Central), segunda figura do Estado, junta-se a outras mulheres africanas que lideram o poder legislativo nas diversas regiões do continente, com destaque para a zona Austral (SADC), onde nove dos 16 Estados têm mulheres à frente dos respectivos órgãos legislativos.

Nesta região, Moçambique destaca-se por ter, desde 2010, um parlamento sucessivamente liderado por mulheres. Em funções desde o início de 2025, Margarida Talapa, antiga ministra do Trabalho do Governo do histórico partido FRELIMO, é a actual presidente da Assembleia da República moçambicana. As suas antecessoras, da mesma organização política, são Esperança Bias (2020-2025) e Verónica Macamo (2010 e 2020).

Na Namíbia, referência mundial em termos de governação no feminino, onde as três principais figuras do Estado (presidente, vice-presidente e presidente do parlamento) são mulheres, o cargo de presidente da Assembleia Nacional (câmara baixa) é desempenado por Saara Kuugongelwa-Amadhila, desde as eleições de 2024, ganhas pelo histórico partido SWAPO.

Mais abaixo, na África do Sul, as duas câmaras, a Assembleia Nacional (baixa) e o Conselho Nacional de Províncias (alta) são lideradas por duas mulheres do ANC, designadamente Thoko Didiza e Refilwe Mtshweni-Tsipane, eleitas em 2024.

Desde 2018, Mabel Memory Chinomona, da ZANU-PF dirige a câmara alta do órgão legislativo do Zimbabwe, ocupando o quarto lugar na linha de precedência do Estado. Enquanto isso, no pequeno Reino de Esswatini, igualmente bicameral, a liderança do Senado (câmara alta) está a cargo de Lindiwe Gwebu-Dlamini, antiga ministra das Obras Pública e Transportes do país.

No Lesotho, outro reino, o Senado (câmara alta) é presidido, desde 2017, por Mamonaheng Mokitimi, a primeira mulher a ocupar o cargo. Cinco anos antes, em 2012, a mesma Mokitimi tinha sido a primeira mulher eleita para as funções de vice-presidente do mesmo Senado. Paralelamente, a zambiana Nelly Butete Kashumba Mutti, eleita em 2021 e reeleita em Outubro último, é também a primeira mulher a presidir a Assembleia Nacional, parlamento unicameral do seu país.

Ainda na região da SADC, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, presidente da Assembleia Nacional das ilhas Maurícias, eleita por unanimidade, ocupa o cargo há dois anos. Membro do partido Movimento Militante Mauriciano (MMM), fundado no final do século passado, Shirin Aumeeruddy-Cziffra desempenhou, entre outras funções governamentais, a de ministra da Justiça.

Noutro arquipélago da região, as Seychelles, a presidente do parlamento (Assembleia Nacional), em funções há pouco mais de ano, é Azarel Ernesta, a primeira mulher no cargo.

Entretanto, é na região dos Grandes Lagos que se situa o país recordista mundial em percentagem de mulheres parlamentares. Desde 2008, a Câmara de Deputados do Rwanda, país que se insere na região central e leste do continente, tem sido invariavelmente presidida por mulheres. E desde 2024, é chefiada por Gertrude Kazarwa, do partido liberal.

O campeão mundial do índice de mulheres parlamentares mantém-se estável na liderança isolada deste ranking. Em 2008, as deputadas do Rwanda representavam 56,25%, em 2013, 63,75%, em 2018, 61,25% e desde 2024, 63,75%.

Huguette Nyana Ekoume, que preside ao Senado do Gabão desde 2025, sucedeu a Paulette Missambo, também mulher, que liderou o parlamento durante a transição entre o golpe de Estado de Agosto de 2023 e as eleições de 2025.

Na Guiné Equatorial, Teresa Efua Asangono, primeira mulher presidente do Senado é outro exemplo de mulheres líderes do legislativo na Africa Central.

Na região da CEDEAO, Kandia Camara chefia o Senado da Costa do Marfim desde Outubro de 2023. Antiga ministra dos Negócios Estrangeiros e membro do partido RHDP do presidente Alassane Ouattara, Kandia Camara é a primeira mulher a assumir tais funções na história do país, independente desde 1960.

Na mesma região, Janira Hopffer Almada, ex-líder do PAICV e ex-ministra da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos Recursos Humanos (2014) no governo de Cabo Verde com maior percentagem de mulheres (58%), é igualmente a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Assembleia Nacional.

A política cabo-verdiana lidera um parlamento de 72 deputados desde as legislativas de Maio passado em que o seu partido obteve maioria absoluta ao conquistar 37 dos 72 mandatos.

Por outro lado, Muferihat Kamil, presidente do Conselho da Federação (câmara alta) da Etiópia, eleita em Outubro último, é a única mulher na região do Corno de África a desempenhar tais funções.

Na mesma senda, no Norte de África, a Argélia, com Khalida Boufedeche, primeira mulher presidente da Assembleia Popular Nacional (câmara baixa), desde a independência em 1962, é igualmente o único país da região com liderança parlamentar feminina.

Paradoxalmente, a eleição de Khalida Boufedeche com 302 de 407 votos, uma espécie de compensação, ocorre num momento de declínio das mulheres no parlamento argelino. Com apenas 6,1% de deputadas, muito aquém dos 31,6% de 2012, a maior percentagem de mulheres parlamentares de um Estado árabe, a Argélia manifesta sinais de preocupação com esta taxa tão baixa.

Os dados aqui apresentados mostram que 31% dos parlamentos africanos são liderados por mulheres. Destes, quase metade (47%) têm chefia parlamentar feminina pela primeira.

Demonstram que a África Austral, região com mais partidos libertadores criados com base em ideais socialistas, panafricanistas e de defesa da emancipação das mulheres e onde estas participaram directamente nos processos de libertação nacional, representa a dianteira da nova revolução silenciosa continental. .

Mostram também que, depois do genocídio do Rwanda, que em 1994, vitimou mais homens do que mulheres, com um impacto demográfico tal que, em determinado período as mulheres passaram a representar 70% da população, a feminização do poder intermédio ganhou estatuto de normalidade.

No entanto, apesar deste avanço em termos de representatividade das mulheres na liderança dos órgãos legislativos, sem efectiva liberdade e igualdade de género, algumas dessas dirigentes parlamentares não serão mais do que caixas de ressonância de políticos retrógradas contra a dignidade das mulheres e dos povos.

O exemplo namibiano, liderado pela Presidente Netumbo Nandi-Ndaitwah, com uma governação no feminino, que promove políticas públicas a favor da dignidade dos cidadãos, com bons exemplos nas áreas social, económica e política, incluindo nas relações internacionais e na promoção da igualdade de género, mostra que o continente africano precisa de dezenas de países como a Namíbia.