Depois das cheias de 12 de Abril, o Presidente João Lourenço esteve em Benguela com alguns membros do Executivo para constatar in loco a realidade dos factos. Houve um grande alarido mediático e parecia que depois da sua visita tudo iria ficar resolvido, a imagem de solidariedade e de proximidade foi "sol de pouca duração".

Sete meses depois, o que verificámos foram mais promessas lançadas e quase nada foi efectivado. A proximidade traz responsabilidades e esta situação dos sinistrados de Benguela é uma prova da incapacidade do Executivo proteger as populações mais vulneráveis. Há falta de estratégia, de coordenação e de liderança; mais do que isso, há mesmo um desrespeito e desprezo pela desgraça alheia. Como é que é possível que até ao momento apenas 4% das obras tenham execução física? Tantos ajustes directos e não se "ajusta" nada para se resolver esta situação? O Estado não pode se exonerar das suas responsabilidades, não pode ser um Estado populista e que faz espectáculos mediáticos com desfile de governantes perante o sofrimento alheio. Aqui também o jornalismo e a sociedade civil têm um dever de escrutínio, nisso tem sido incansável o jornalista João Marcos do NJ, mantendo a sua visão crítica, exercido o escrutínio e um importante serviço em nome do interesse público. Não devemos esquecer-nos da situação dos empresários que também foram afectados pelas cheias de Abril último, os quais até ao momento não receberam os apoios prometidos pelo Executivo.

O que acontece com os sinistrados das cheias em Benguela revela um poder local impotente, sem capacidade de agir e de proteger os seus cidadãos. Um Executivo que promete e não cumpre, que não define prioridades e que cria e não executa estratégias. Um Executivo que não age, reage. Faz alguns exercícios de cosmética quando alguma matéria da imprensa livre e independente lhe incomoda ou quando Adalberto Costa Júnior, Luís Castro ou Filomeno Vieira Lopes decidem fazer uma visita à Benguela. Sete meses passados, as famílias sinistradas continuam "atiradas" no chamado Campismo sem honra e dignidade. Como é que o Estado não consegue instalar os seus cidadãos? Uma das principais funções de um Estado é a defesa e protecção dos seus cidadãos . E temos muitas falhas, quer seja do Executivo central ou local. Mais do que a falta de estratégia, coordenação e organização, é perceber que há um desprezo, uma falta de sensibilidade pelo sofrimento alheio. Os sinistrados não valem como cidadãos dignos de respeito, atenção e consideração, valem apenas para os votos e só serão tidos em conta quando chegar a altura de caça aos votos. É uma vergonha!

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