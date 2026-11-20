O Novo Jornal está em Oslo, capital da Noruega, para acompanhar a 23.ª Reunião de Consultas dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos Países Nórdicos e África. Mais de duas dezenas de ministros africanos estão presentes neste evento que começou ontem, quinta-feira, 19, e termina hoje. Na nossa perspectiva e na dos nossos analistas, o grande objectivo desta reunião será a redefinição dos interesses estratégicos principalmente por parte dos países nórdicos em relação ao nosso continente.

Existe hoje no lado dos países europeus e asiáticos uma nova abordagem em relação ao continente africano. Há uma competição e procura mundial por recursos estratégicos que está a alterar profundamente a política externa do Ocidente em relação ao nosso continente. Mas que também obriga os países africanos a adoptarem outro posicionamento e a actuarem com base numa estratégia sólida e estruturada. "África tem de ter a capacidade de renogociar os seus próprios interesses ", sublinhou a docente e investigadora moçambicana , Egna Sidumo, no artigo publicado nesta edição do NJ. Existe a necessidade de África deixar a solicitação passiva de assistência financeira quando participa nestes eventos, devendo surgir com estratégias estruturadas quer como bloco sólido e unido, sem esquecer a promoção de contactos bilaterais que são também importantes que além da facilitação do diálogo político também ajudam a identificar oportunidades de negócio.

O conflito Rússia-Ucrânia alterou as agendas dos países nórdicos e a sua política externa. A proximidade geográfica, a situação de segurança e alinhamento estratégico fazem com os países nórdicos estejam a priorizar a sua atenção e investimentos no apoio à defesa da Ucrânia. Os ministros africanos quererão saber qual é a estratégia da Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia e Islândia para a África. Por outro lado, estes países nórdicos procuram saber como é que África pode ser um parceiro que marque a agenda e faça a diferença.

Um dos aspectos que é destacado também nesta edição do NJ é a natureza informal desta iniciativa dos países nórdicos que foi lançada em 2000 e que teve a primeira reunião um ano depois. Mas é uma informalidade que não lhe retira prestígio e importância mas que reforça o diálogo político e estimula diálogos bilaterais.

Os nórdicos são organizados, disciplinados, metódicos, sistemáticos e pragmáticos. Eles sabem bem o que querem, como querem e quando querem. Eles estudam os dossiers, conhecem bem os países africanos, as suas fraquezas e debilidades. Por sua vez, os países africanos têm o problema da corrupção, da fragilidade das instituições e das suas "democracias". É também oportunidade para se fazer o balanço destes mais de vinte anos de reuniões entre nórdicos e África. Na próxima edição faremos uma edição especial sobre esta reunião aqui em Oslo, os factos, números, opiniões e também textos sobre a comunidade angolana residente na Noruega.