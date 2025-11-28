O chanceler alemão, Friedrich Merz, voltou a criar polémica, desta vez foi a qualidade do pão que é feito e consumido em Angola. Esteve em Luanda no início da semana para participar da 7ª Cimeira União Africana - União Europeia, que teve lugar nos dias 24 e 25 do corrente mês. Em Hamburgo, o governante alemão terá dito que sentiu saudades do pão alemão, que, no hotel Epic Sana, em Luanda, onde ficou hospedado, não encontrou "um pedaço de pão decente". Mas encontrou um país com gente decente que o acolheu com muito respeito e admiração, tal como faz com os seus concidadãos alemães que aqui vivem e trabalham. Quando visitou Angola, em 2011, a chanceler alemã Angela Merkel terá provado o pão angolano e, certamente, o Presidente alemão, Frank-Walt Steinmeier, que visitou Angola no início deste mês.

Mas como ele queria comer pão alemão em Luanda, sabendo até que não existe qualquer aproximação cultural ou gastronómica neste sentido? Era o mesmo que o Presidente João Lourenço estar num hotel em Berlim e exigir um bom caldo angolano ao mata-bicho, funge ou mufete ao almoço, ou chá de Caxinde com bombó frito ao jantar. Depois da polémica com a COP 30 no Brasil, e a resposta do Presidente Lula, os próprios alemães já perceberam que têm um chanceler propenso a gaffes e ao embaraço político, um político que ignora a ética diplomática, mas que não o faz por ignorância, talvez por um certo ego, soberba ou sentimento de superioridade. Nada disso é inocente, nem dito ao acaso. É claro que os alemães, que são um povo educado, culto, respeitado e respeitador, não podem viver na permanente expectativa de qual será a próxima gaffe ou embaraço que o seu chanceler lhes vai arranjar cada vez que viaja para o exterior, ou até sentirem necessidade de não lhe deixarem sair. Que saudades temos e que falta faz a diplomacia, elevação, elegância e distinção de Angela Merkel! Uma governante que sempre tratou Angola e os angolanos com humildade, carinho e respeito. Ele tem o direito à livre expressão de sentimentos, mas preciso que perceba que exerce funções de Estado e, nesta condição, deve pautar por alguma contenção, equilíbrio e ponderação.

É claro que os angolanos têm o direito à indignação, uma vez que o acolheram tão bem e esperavam que também falasse um pouco de Luanda que viu, nem que fosse até para falar do sol e calor que aqui encontrou (que muita falta faz nesta altura por Berlim). Fui convidado a visitar a Alemanha, aceitei com muito agrado. Será a minha primeira visita ao país, mas, certamente, terei a responsabilidade de escrever no Novo Jornal a história de uma nação que inspira e acolhe muitos angolanos. Cidadãos que se sentem bem acolhidos, incluídos e integrados. Cidadãos que a Alemanha deu novas oportunidades e sentido de vida, que respeitam as leis, a cultura e o espírito de convivência.

Caro Chanceler Friedrich Merz, sou da geração que em Angola viu a queda do Muro de Berlim, que vibrou efusivamente com a reunificação da Alemanha. Sou da geração que em Angola ouviu e aprendeu a traduzir o "Wind of Changes" dos Scorpions, saiba que aqui, em Angola, também festejámos quando a Alemanha ganhou o Mundial de 1990 na Itália, que não tendo pão alemão nos hotéis e supermercados, os angolanos têm muito respeito e admiração por Franz Beckenbauer, Gerrard Muller, Karl- Heinz Rummenigge, Lothar Matthaus, Ruddi Voller, Jurgen Klismann e Pierre Littbarski.

Existe em Angola muito conhecimento pela história da Alemanha e de suas figuras, e merece a devida reciprocidade. Sobre o pão, é curioso dizer que houve um período, em Angola, que o pão era transportado para os depósitos de abastecimento popular por viaturas alemãs da marca IFA (modelo Robur). Portanto, a nossa história com a Alemanha e com o pão vem de longe.



Mas o pão pode ser somente uma metáfora para criticar a própria estrutura do poder em Angola, o chanceler é inteligente e pode ter deixado uma mensagem no ar: como falar de prosperidade num país que carece do mínimo básico? Um país que, mesmo num hotel de luxo, não consegue oferecer "um pedaço de pão decente"?

O trágico é que hoje começa a deixar de existir o pão verdadeiramente angolano, uma vez que existe um monopólio dominado por estrangeiros que controlam a importação de trigo e as padarias que existem pelo País. A crítica do chanceler não será tanto ao "pão nosso que estais no Sana", que já provei e reconheço a sua qualidade, mas, sim, a todo um sistema que, apesar de todo o luxo e aparato, não se conseguiu dar pão de qualidade. Da próxima, ele que traga na mala o pão alemão ou então que lhe seja oferecida a nossa mandioca, bombó frito, ginguba e batata - doce. Que, da próxima vez, o chanceler alemão visite Calulo, Kwanza-Sul, para conhecer alemães e seus descendentes que, mesmo comendo "o pão que o Diabo amassou", têm estado ao longo de décadas a ajudar Angola a desenvolver ou então a procurar conhecer a história da Madame Berman e do bairro que ergueu em Luanda, que ainda hoje tem o seu nome e respeito dos angolanos.