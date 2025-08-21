

Depois da resposta de João Lourenço no Dundo, ouviu-se um "Sinceramente...", terá sido o desabafo de algum maestro da orquestra em função do desalinhamento do nosso colega da Eclésia. Parece que foi feito um acerto de guiões com os jornalistas presentes e o homem da Eclésia não alinhou em guiões pré-elaborados, nem em perguntas "confortáveis" para o Chefe. O desabafo de "Sinceramente..." terá sido porque o jornalista "mal-comportado" terá deixado o Chefe sem margem de manobra. Mas João Lourenço teve uma boa oportunidade para clarificar o assunto e dizer que esta história de aumento de 58% é praticamente impossível neste momento. Como se chegou a tais percentagens, onde o seu Executivo vai buscar dinheiro para pagar os jornalistas? O certo é que foi feito aumento ou ajustes, como queiram chamar, a várias classes da função públicas, às forças de defesa e segurança, mas aos jornalistas não se tem feito nada. É claro que, caso haja aumentos, eles vão beneficiar todos os jornalistas dos órgãos públicos e mesmo nós, dos órgãos privados, devemos olhar de forma positiva toda e qualquer acção que traga dignidade ao exercício da profissão. Sinceramente, acho errado, ver que, muitas vezes, quem devia reunir, discutir e criar consensos decide partir para a divisão, para a adjectivação e o ataque contra quem, de forma justa, reivindica melhores salários e melhores condições de trabalho. O paradoxo nisso tudo é que, se os aumentos forem aprovados, eles também serão beneficiados, mas, em nome de agendas de grupos e interesses que não são da colectividade, tudo para proteger o seu tacho. Sinceramente...

Os exames nacionais voltam a ser tema no NJ, e desta vez temos um trabalho da jornalista Teresa Fukiady nesta edição. A desordem e o descontentamento é total, o silêncio do Ministério da Educação (MED) indigna qualquer um. O que choca e magoa os alunos, os pais e encarregados de educação é a indiferença das instituições e dos governantes perante a aflição alheia. A ministra Luísa Grilo falou, mas fê-lo de forma subtil e sorrateira, por via de uma entrevista por email na edição desta segunda-feira, 18, no Jornal de Angola, onde lhe foram colocadas umas cinco perguntas sobre os exames nacionais, respondendo que o balanço era positivo. Sinceramente! Então andam os alunos, professores, pais e encarregados de educação, os jornalistas completamente distraídos e a ministra bem atenta? Vamos aguardar pela conferência de imprensa e os devidos esclarecimentos sobre o assunto. Falando em ministra, nesta edição, Carmen Sacramento, Ministra das Pescas e dos Recursos Marinhos, diz que "não fomos nós que vendemos a ENATIP", uma referência a negociatas que colocaram esta empresa pública de importação e apoio à indústria pesqueira nas mãos do Grupo Boavida na era da ministra Vitória de Barros Neto. E mais, Carmen Sacramento garante que está em curso uma acção judicial para a recuperação do património da ENATIP. Mas como se vende assim ao desbarato o património do Estado? Sinceramente...

No editorial passado, falei do caso dos cidadãos russos detidos e a Rússia em Angola ter declarado que ainda não havia recebido qualquer comunicação oficial por parte do MIREX. Após o seco e curto "já" do dia anterior, certo é que, no dia após o fecho deste jornal, recebemos a mensagem do MIREX com o seguinte teor: "O senhor Ministro das Relações Exteriores, Teté António, convocou o embaixador da Rússia em Angola no dia 08 de Agosto, pelas 08:00 da manhã, na sede do MIREX, para lhe abordar o assunto da detenção dos dois cidadãos de nacionalidades russa.", diz ainda o documento que "a convocatória do chefe da diplomacia angolana aconteceu muito antes do anúncio deste assunto na imprensa", sem entrar em mais pormenores desta convocatória, nem disponibilizando imagens e conteúdos de um provável encontro entre ambos. Entretanto, o NJ sabe que a missão diplomática da Rússia terá recebido uma comunicação oficial do MIREX durante o dia de quinta-feira, 14 de Agosto. Também é importante dizer que, quase duas semanas após a sua detenção, a embaixada Rússia teve contacto com os cidadãos russos detidos, sendo que, aparentemente, um deles está a atravessar alguns problemas de saúde. Sinceramente...

