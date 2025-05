Foi positivo o facto de ter solicitado a audiência e ela ter sido respondida imediatamente", disse ao NJ o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, no dia após ter sido recebido pelo Presidente João Lourenço no Palácio da Cidade Alta, em Luanda, quase três anos depois da última reunião com o Chefe de Estado angolano em Setembro de 2022. O encontro durou duas horas e foram debatidos diversos temas sobre a actual situação do País. Este encontro só peca por ser tardio e intermitente. Não é normal que em Angola o líder do maior partido da oposição não tenha espaço de diálogo permanente com quem governa o País. Há uma necessidade de se restaurar o diálogo institucional, há a necessidade de se criar espaços de diálogo permanente. É necessário que se inverta este cenário e que estas iniciativas sirvam para estimular e fortalecer o diálogo entre as instituições.

Temos de começar a ganhar noção da importância do diálogo, do debate e da livre expressão de diferentes pontos de vista. João Lourenço e Adalberto Costa Júnior devem criar canais de diálogo permanente e construtivo, estabelecendo períodos para debate e concertação sobre vários temas da agenda nacional e internacional. Devem repudiar toda e qualquer iniciativa de ruptura do estabelecimento de diálogo entre as instituições. Devem estabelecer uma agenda de diálogo e concertação nacional, na qual temas como a saúde, educação, fome, pobreza, desemprego, paz, diversificação da economia e atracção de investimento, defesa e segurança, diplomacia, respeito pela soberania e defesa da democracia, entre outros, estejam presentes. O Presidente da República, João Lourenço, tem de assumir a responsabilidade e ser ele a tomar as iniciativas de estabelecer diálogo com o líder do maior partido da oposição e com outros actores políticos. O Chefe de Estado tem o poder, a autoridade e a necessidade de sensibilizar e comprometer os demais líderes políticos, líderes da sociedade civil e demais cidadãos para os grandes desafios da Nação. Fazer-lhes perceber com palavras e acções que a Pátria está acima de tudo e todos. A qualidade da democracia tem grande reflexo na qualidade dos políticos que produz, tem influência na forma como os cidadãos olham e avaliam aqueles que escolheram para os liderar. Quanto mais a Política for um palco de vaidades, de combate de egos, de intolerância democrática, da imposição do medo da convivência, de ausência de estruturas, de canais e de mecanismos para o debate de ideias e do contraditório, enquanto for tudo isso e mais alguma coisa, mais espaço vai criando para que os seus agentes e protagonistas sejam vistos pelos cidadãos com desconfiança. Em pleno Século XXI e em democracia, um encontro entre João Lourenço e Adalberto Costa Júnior devia ser visto como algo que é parte integrante de um processo normal e natural de um permanente diálogo institucional. É que passou a ser algo tão raro, tão anormal que se torna destaque nos noticiários e anima vários debates até nas redes sociais. Outro aspecto importante é que estes encontros (ainda que raros) não devem ser vistos na perspectiva do vencedor e do vencido, parece que muitas máquinas de comunicação procuram criar narrativas neste sentido e não é correcto. Os grandes vencedores do diálogo institucional são a democracia e os cidadãos.

Adalberto Costa Júnior abordou com João Lourenço a questão da pluralidade na comunicação social pública, a lei eleitoral, a fuga de quadros para o exterior, a situação da saúde no País (com principal incidência sobre o surto de cólera que assola Angola), a educação, a diversificação da economia, o papel da CIVICOP (Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos) e outros. João Lourenço questionou o facto de a UNITA ter abandonado a CIVICOP e terá feito um apelo à necessidade do seu regresso à instituição. Adalberto replicou e justificou-se com o facto de considerar que o órgão de reconciliação está a tornar-se num instrumento de propaganda. O Presidente também terá questionado Adalberto Costa Júnior porquê não pedir para ser entrevistado (uma vez que reclama que não tem sido entrevistado pelos órgãos públicos), o líder da UNITA é de entendimento que tem realizado intensa actividade política e social, sendo estas do conhecimento dos órgãos públicos de comunicação social, dispensando qualquer solicitação para entrevistas. Se a sabedoria popular diz que sexta-feira 13 é dia de azar, que a terça-feira, 13, seja o dia de alguma sorte. Pelo menos foi dia de três coisas: o dia do reencontro de João Lourenço e Adalberto Costa Júnior, o Dia de Nossa Senhora de Fátima e o dia de Adão de Almeida, Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do PR, que assistiu também a audiência e que naquele mesmo dia comemorava 46 anos. Há dias assim...