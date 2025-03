Analistas consideram necessário e ajustado discurso do líder da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), que critica o ambiente político e social do País.

O líder da CEAST, Dom José Manuel Imbamba, voltou a criticar os discursos dos partidos políticos e os níveis alarmantes de desigualdade económica, bem como as condições sociais precárias em que se encontram os cidadãos angolanos, fruto de uma acirrada e violenta crise financeira e política que assola o País.

Os pronunciamentos do prelado católico surgem por ocasião da abertura da 1.ª Assembleia Plenária da CEAST do corrente ano.

Em reacção ao discurso, o analista político Ângelo Abel Sapinãla diz que a postura do prelado reflecte a necessidade de se repensar o actual quadro político do País, tendo em conta os discursos "inflamados" de desunião que ganham cada vez mais espaço no espaço político.

