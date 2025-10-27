Com efeito, João Lourenço, de acordo com o programa do Congresso da Reconciliação Nacional, tinha a sua intervenção prevista para o meio da manhã de 06 de Novembro, o primeiro dos três dias de trabalhos, que, agora, depois da cerimónia de entrega de medalhas de 24 e 25 de Outubro, se soube, através da Presidência, que coincide com o dia em que o Chefe de Estado vai "distinguir" mais 188 personalidades numa lista encabeçada pelo seu antecessor, José Eduardo dos Santos.
Nesta lista, liderada por JES, igualmente a título póstumo, e na Classe Honra, estão nomes de dezenas de antigos Chefes de Estado, com os primeiros dez a serem Ahmed Ben Bella (Antigo Presidente da Argélia), Ahmed Sékou Touré (Antigo Presidente da Guiné), Aldo Moro (Antigo Primeiro Ministro da Itália), Alpha Condé (Antigo Presidente da Guiné), Aníbal António Cavaco Silva (Antigo Presidente de Portugal), Denis Sassou Nguesso (Presidente da República do Congo), Ernesto Geisel (Antigo Presidente do Brasil), Fidel Alejandro Castro Ruz (Antigo Presidente de Cuba), Francisco da Costa Gomes (Antigo Presidente de Portugal).
E, como já estava anunciado, na Classe Independência, aparecem, na qualidade de signatários dos Acordos de Alvos, os nomes de António Agostinho Neto, lvaro Holden Roberto, Jonas Malheiro Savimbi e, voltando a aparecer o nome de José Eduardo dos Santos logo de seguida, na lista disponibilizada pela Presidência da República.
Eis a lista:
CLASSE DE HONRA
1. José Eduardo dos Santos (Antigo Presidente de Angola)
2. Ahmed Ben Bella (Antigo Presidente da Argélia)
3. Ahmed Sékou Touré (Antigo Presidente da Guiné)
4. Aldo Moro (Antigo Primeiro Ministro da Itália)
5. Alpha Condé (Antigo Presidente da Guiné)
6. Aníbal António Cavaco Silva (Antigo Presidente de Portugal)
7. Denis Sassou Nguesso (Presidente da República do Congo)
8. Ernesto Geisel (Antigo Presidente do Brasil)
9. Fidel Alejandro Castro Ruz (Antigo Presidente de Cuba)
10. Francisco da Costa Gomes (Antigo Presidente de Portugal)
11. George Herbert Walker Bush (Antigo Presidente dos EUA)
12. Giovanni Leone (Antigo Presidente da Itália)
13. Hassan II "Rei Hassan II" (Antigo Rei do Marrocos)
14. Houari Boumedienne (Antigo Presidente da Argélia)
15. Hu Jintao (Antigo Presidente da China)
16. João Bernardo Vieira "Nino Vieira" (Antigo Presidente da Guiné-Bissau)
17. Jomo Kenyatta (Antigo Presidente do Quênia)
18. Josip Broz Tito (Antigo Presidente da Antiga Jugoslávia)
19. Kenneth David Kaunda (Antigo Presidente da Zâmbia)
20. Kwame Nkrumah (Antigo Presidente do Gana)
21. Leonid Ilitch Brejnev (Antigo Presidente da Antiga União Soviética)
22. Linden Forbes Burnham (Antigo Presidente da Guiana)
23. Luís Severino de Almeida Cabral (Antigo Presidente da Guiné-Bissau)
24. Marien Ngouabi (Antigo Presidente do Congo)
25. Murtala Ramat Mohammed (Antigo Presidente da Nigéria)
26. Mwalimou Julius Nyerere (Antigo Presidente da Tanzânia)
27. Nelson Mandela (Antigo Presidente da África do Sul)
28. Olof Palme (Antigo Primeiro-Ministro da Suécia)
29. Olusegun Obasanjo (Antigo Presidente da Nigéria)
30. Omar Bongo Ondimba (Antigo Presidente do Gabão)
31. Papa Paulo VI (Vaticano)
32. Pedro Pires (Antigo Presidente de Cabo Verde)
33. Raúl Castro Ruz (Antigo Presidente de Cuba)
34. Robert Gabriel Mugabe (Antigo Presidente do Zimbábue)
35. Samora Moisés Machel (Antigo Presidente de Moçambique)
36. Samuel Daniel "Sam Nujoma" (Antigo Presidente da Namíbia)
37. Seretse Khama (Antigo Presidente do Botsuana)
38. William Jefferson Clinton "Bill Clinton" (Antigo Presidente do EUA)
39. William Richard Tolbert Jr. (Antigo Presidente da Libéria)
40. Xi Jinping (Presidente da China)
CLASSE INDEPENDÊNCIA
41. António Agostinho Neto (Signatário do Acordo de Alvor)
42. Álvaro Holden Roberto (Signatário do Acordo de Alvor)
43. Jonas Malheiro Savimbi (Signatário do Acordo de Alvor)
44. José Eduardo dos Santos
45. Afonso Domingos Pedro Van-Dúnem "Mbinda"
46. Agostinho Pedro Neto "Reverendo Agostinho Pedro Neto"
47. Alexandre Pedro Claver Taty
48. Amadeu Paquete Correia de Azevedo
49. Amílcar Lopes da Costa Cabral "Amílcar Cabral" (Guiné-Bissau e Cabo Verde)
50. António Ndala
51. Armando do Carmo Guinapo
52. Arménio dos Santos Ferreira (Portugal)
53. Bornito de Sousa Baltazar Diogo
54. Catarina Ferreira
55. Celestino Sebastião Gamboa
56. Clementina Bassovava
57. Eduardo André Muaca "Dom André Muaca"
58. Felizarda Mateus
59. Fernando Coelho da Cruz
60. Fernando da Piedade Dias dos Santos
61. Fernando José de França Dias Van-Dúnem
62. Ferraz Bomboco
63. Hermengarda Paulo de Almeida Sebastião
64. Idrissa Caramá (Guiné)
65. Ivo Ferreira de Jesus "Kidielela"
66. Jacinto Pascoal Fortunato
67. João Cometa
68. João Ernesto dos Santos "Liberdade"
69. Jone Cawilila Sacayoia
70. Jorge Barros Tchimpuaty
71. José Miguel Tchimpolo
72. Lemba Colombo
73. Leocádia Josefina de Figueiredo
74. Lopo Fortunato Ferreira do Nascimento "Lopo do Nascimento"
75. Lúcio Rodrigo Leite Barreto de Lara "Tchiweka"
76. Luísa Chamavo
77. Luísa António Chongolola
78. Lutero da Mota Cipriano
79. Luzia Kaifalo
80. Madalena Nogueira
81. Manuel Bento (a título póstumo)
82. Manuel dos Santos "Manecas" (Guiné-Bissau)
83. Marcella Glisenti (Itália)
84. Margarida da Silva Ferreira Cadete
85. Maria Carlos
86. Maria Helena Diniz Carreira "Bucha"
87. Moisés Cardoso "Kamy"
88. Oliver Tambo (África do Sul)
89. Ovídio de Andrade Melo (Brasil)
90. Rita Katondo
91. Roberto António Víctor Francisco de Almeida
92. Silvino Manuel da Luz (Cabo Verde)
93. Simon Kimbangu "Profeta Simon Kimbangu" (RDC)
94. Valentim Chipeco Chimuco
95. Violante Faria Van-Dúnem
CLASSE PAZ E DESENVOLVIMENTO
96. Abel Segunda
97. Abelardo Colomé Ibarra (Cuba)
98. Adão Francisco Correia de Almeida
99. Agrupamento Musical "Ngola 74"
100. Alexandre José da Costa Teixeira
101. Alexandre Paulo Marques Baptista
102. Álvaro Lopez Miera (Cuba)
103. Ana Maria Cosme Vieira Lopes
104. Anabela Gomes Carvalho
105. António Domingos Pitra Costa Neto "Pitra Neto"
106. António Pinheiro da Silva
107. António Víctor Martins Monteiro (Portugal)
108. Armando Manuel Valente
109. Associação Angolana de Mulheres de Carreira Jurídica
110. Bernt Carlsson (Suécia)
111. Boto Trindade
112. Carlos Faria (Tchaco)
113. Carlos Lopes (músico)
114. Casimiro Gomes
115. Catarina Maria Lopes Silvestre
116. Cláudio Gomes da Costa
117. Diamantino Mussocola
118. Edmund Tompkins Dejarnette Jr. (EUA)
119. Edson R. dos Santos
120. Edson Ulisses Barreto
121. Eduarda Borja
122. Erich Ernest Paul Honecker (Alemanha)
123. Ernesto Tarrau (Cuba)
124. Faustina da Conceição Marques Airosa Ferreira
125. Félix de Jesus Cala
126. Fernanda Gourgel de Aguiar
127. Fernando Manuel (FAA)
128. Filomena António Fernandes
129. Frederico Manuel dos Santos e Silva Cardoso
130. Fundação Sagrada Esperança
131. Gabriel António Lemos "Fukameno"
132. Gabriel Mbilingi "Dom Gabriel Mbilingi"
133. Geraldo Lourenço Morgado "Mestre Geraldo"
134. Guilherme Mendes da Silva
135. Gyorgy Lázár (Hungria)
136. Hélder Bruno Simões de Araújo
137. Herman Cohen (EUA)
138. Horácio Van-Dúnem (rebita)
139. Ibrahim Agboola Gambari (Nigéria)
140. Isabel Luís Domingos João
141. Javier Pérez de Cuéllar (Peru)
142. Jean Ping (Gabão)
143. Jerónimo Francisco de Austrália Costa "Austrália"
144. Jesse Louis Jackson "Reverendo Jesse Jackson" (EUA)
145. João António André "Cuca"
146. João António Lineha Muhembo
147. Joaquim Rodrigues de Sousa Júnior
148. Jorge Albino Dias
149. José Fernando Domingos "Nando Gombidi"
150. José Henriques Ribeiro "Mangalha"
151. José Manuel Durão Barroso (Portugal)
152. Kofi Atta Annan (Gana)
153. Konstantin Kurochkin (Rússia)
154. Kurt Josef Waldheim (Áustria)
155. Lisete da Purificação Veríssimo da Costa
156. Luís Gonzaga Wawuti
157. Luísa Filomena de Castro Paiva Peralta
158. Manuel Acácio Simões
159. Manuel Alves Barroso Mangueira
160. Manuel Couto Alves
161. Manuel Faria de Assis Neto
162. Manuel Orlando Serra "Setembro"
163. Manuel Pimentel
164. Margareth Anstee (Reino Unido)
165. Maria Agostinho de Carvalho
166. Maria João Chaves
167. Mário Nóbrega Duarte Peão
168. Mariusz Dowbor
169. Maurice Templesman (EUA)
170. Michael LeMoyne Kennedy (EUA)
171. Miguel Adão Banga "Mestre Kamosso"
172. Moisés Tomé Handanga
173. Paco Cruz (Cuba)
174. Pereira Mayomona
175. Raúl Menéndez Tomassevich (Cuba)
176. Raul Tolinga
177. Sarchel Necésio
178. Severino Miranda Cardoso "Smica"
179. Soraya da Piedade
180. Teresa Vicente
181. Virgínia Maria Narciso da Paixão Franco
182. Vasily Shakhnovich (Rússia)
183. Vipul Patel (EUA)
184. Virgílio Domingos da Silva Júlio
185. Vladimir Ilich Tararov (Rússia)
186. William Eteki Mboumoua (Camarões)
187. William Franco Bokolo de Oliveira
188. Zeca Tirilene