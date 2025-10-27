Continuar a ler

Com efeito, João Lourenço, de acordo com o programa do Congresso da Reconciliação Nacional, tinha a sua intervenção prevista para o meio da manhã de 06 de Novembro, o primeiro dos três dias de trabalhos, que, agora, depois da cerimónia de entrega de medalhas de 24 e 25 de Outubro, se soube, através da Presidência, que coincide com o dia em que o Chefe de Estado vai "distinguir" mais 188 personalidades numa lista encabeçada pelo seu antecessor, José Eduardo dos Santos.

Nesta lista, liderada por JES, igualmente a título póstumo, e na Classe Honra, estão nomes de dezenas de antigos Chefes de Estado, com os primeiros dez a serem Ahmed Ben Bella (Antigo Presidente da Argélia), Ahmed Sékou Touré (Antigo Presidente da Guiné), Aldo Moro (Antigo Primeiro Ministro da Itália), Alpha Condé (Antigo Presidente da Guiné), Aníbal António Cavaco Silva (Antigo Presidente de Portugal), Denis Sassou Nguesso (Presidente da República do Congo), Ernesto Geisel (Antigo Presidente do Brasil), Fidel Alejandro Castro Ruz (Antigo Presidente de Cuba), Francisco da Costa Gomes (Antigo Presidente de Portugal).

E, como já estava anunciado, na Classe Independência, aparecem, na qualidade de signatários dos Acordos de Alvos, os nomes de António Agostinho Neto, lvaro Holden Roberto, Jonas Malheiro Savimbi e, voltando a aparecer o nome de José Eduardo dos Santos logo de seguida, na lista disponibilizada pela Presidência da República.

Eis a lista:

CLASSE DE HONRA

1. José Eduardo dos Santos (Antigo Presidente de Angola)

2. Ahmed Ben Bella (Antigo Presidente da Argélia)

3. Ahmed Sékou Touré (Antigo Presidente da Guiné)

4. Aldo Moro (Antigo Primeiro Ministro da Itália)

5. Alpha Condé (Antigo Presidente da Guiné)

6. Aníbal António Cavaco Silva (Antigo Presidente de Portugal)

7. Denis Sassou Nguesso (Presidente da República do Congo)

8. Ernesto Geisel (Antigo Presidente do Brasil)

9. Fidel Alejandro Castro Ruz (Antigo Presidente de Cuba)

10. Francisco da Costa Gomes (Antigo Presidente de Portugal)

11. George Herbert Walker Bush (Antigo Presidente dos EUA)

12. Giovanni Leone (Antigo Presidente da Itália)

13. Hassan II "Rei Hassan II" (Antigo Rei do Marrocos)

14. Houari Boumedienne (Antigo Presidente da Argélia)

15. Hu Jintao (Antigo Presidente da China)

16. João Bernardo Vieira "Nino Vieira" (Antigo Presidente da Guiné-Bissau)

17. Jomo Kenyatta (Antigo Presidente do Quênia)

18. Josip Broz Tito (Antigo Presidente da Antiga Jugoslávia)

19. Kenneth David Kaunda (Antigo Presidente da Zâmbia)

20. Kwame Nkrumah (Antigo Presidente do Gana)

21. Leonid Ilitch Brejnev (Antigo Presidente da Antiga União Soviética)

22. Linden Forbes Burnham (Antigo Presidente da Guiana)

23. Luís Severino de Almeida Cabral (Antigo Presidente da Guiné-Bissau)

24. Marien Ngouabi (Antigo Presidente do Congo)

25. Murtala Ramat Mohammed (Antigo Presidente da Nigéria)

26. Mwalimou Julius Nyerere (Antigo Presidente da Tanzânia)

27. Nelson Mandela (Antigo Presidente da África do Sul)

28. Olof Palme (Antigo Primeiro-Ministro da Suécia)

29. Olusegun Obasanjo (Antigo Presidente da Nigéria)

30. Omar Bongo Ondimba (Antigo Presidente do Gabão)

31. Papa Paulo VI (Vaticano)

32. Pedro Pires (Antigo Presidente de Cabo Verde)

33. Raúl Castro Ruz (Antigo Presidente de Cuba)

34. Robert Gabriel Mugabe (Antigo Presidente do Zimbábue)

35. Samora Moisés Machel (Antigo Presidente de Moçambique)

36. Samuel Daniel "Sam Nujoma" (Antigo Presidente da Namíbia)

37. Seretse Khama (Antigo Presidente do Botsuana)

38. William Jefferson Clinton "Bill Clinton" (Antigo Presidente do EUA)

39. William Richard Tolbert Jr. (Antigo Presidente da Libéria)

40. Xi Jinping (Presidente da China)

CLASSE INDEPENDÊNCIA

41. António Agostinho Neto (Signatário do Acordo de Alvor)

42. Álvaro Holden Roberto (Signatário do Acordo de Alvor)

43. Jonas Malheiro Savimbi (Signatário do Acordo de Alvor)

44. José Eduardo dos Santos

45. Afonso Domingos Pedro Van-Dúnem "Mbinda"

46. Agostinho Pedro Neto "Reverendo Agostinho Pedro Neto"

47. Alexandre Pedro Claver Taty

48. Amadeu Paquete Correia de Azevedo

49. Amílcar Lopes da Costa Cabral "Amílcar Cabral" (Guiné-Bissau e Cabo Verde)

50. António Ndala

51. Armando do Carmo Guinapo

52. Arménio dos Santos Ferreira (Portugal)

53. Bornito de Sousa Baltazar Diogo

54. Catarina Ferreira

55. Celestino Sebastião Gamboa

56. Clementina Bassovava

57. Eduardo André Muaca "Dom André Muaca"

58. Felizarda Mateus

59. Fernando Coelho da Cruz

60. Fernando da Piedade Dias dos Santos

61. Fernando José de França Dias Van-Dúnem

62. Ferraz Bomboco

63. Hermengarda Paulo de Almeida Sebastião

64. Idrissa Caramá (Guiné)

65. Ivo Ferreira de Jesus "Kidielela"

66. Jacinto Pascoal Fortunato

67. João Cometa

68. João Ernesto dos Santos "Liberdade"

69. Jone Cawilila Sacayoia

70. Jorge Barros Tchimpuaty

71. José Miguel Tchimpolo

72. Lemba Colombo

73. Leocádia Josefina de Figueiredo

74. Lopo Fortunato Ferreira do Nascimento "Lopo do Nascimento"

75. Lúcio Rodrigo Leite Barreto de Lara "Tchiweka"

76. Luísa Chamavo

77. Luísa António Chongolola

78. Lutero da Mota Cipriano

79. Luzia Kaifalo

80. Madalena Nogueira

81. Manuel Bento (a título póstumo)

82. Manuel dos Santos "Manecas" (Guiné-Bissau)

83. Marcella Glisenti (Itália)

84. Margarida da Silva Ferreira Cadete

85. Maria Carlos

86. Maria Helena Diniz Carreira "Bucha"

87. Moisés Cardoso "Kamy"

88. Oliver Tambo (África do Sul)

89. Ovídio de Andrade Melo (Brasil)

90. Rita Katondo

91. Roberto António Víctor Francisco de Almeida

92. Silvino Manuel da Luz (Cabo Verde)

93. Simon Kimbangu "Profeta Simon Kimbangu" (RDC)

94. Valentim Chipeco Chimuco

95. Violante Faria Van-Dúnem

CLASSE PAZ E DESENVOLVIMENTO

96. Abel Segunda

97. Abelardo Colomé Ibarra (Cuba)

98. Adão Francisco Correia de Almeida

99. Agrupamento Musical "Ngola 74"

100. Alexandre José da Costa Teixeira

101. Alexandre Paulo Marques Baptista

102. Álvaro Lopez Miera (Cuba)

103. Ana Maria Cosme Vieira Lopes

104. Anabela Gomes Carvalho

105. António Domingos Pitra Costa Neto "Pitra Neto"

106. António Pinheiro da Silva

107. António Víctor Martins Monteiro (Portugal)

108. Armando Manuel Valente

109. Associação Angolana de Mulheres de Carreira Jurídica

110. Bernt Carlsson (Suécia)

111. Boto Trindade

112. Carlos Faria (Tchaco)

113. Carlos Lopes (músico)

114. Casimiro Gomes

115. Catarina Maria Lopes Silvestre

116. Cláudio Gomes da Costa

117. Diamantino Mussocola

118. Edmund Tompkins Dejarnette Jr. (EUA)

119. Edson R. dos Santos

120. Edson Ulisses Barreto

121. Eduarda Borja

122. Erich Ernest Paul Honecker (Alemanha)

123. Ernesto Tarrau (Cuba)

124. Faustina da Conceição Marques Airosa Ferreira

125. Félix de Jesus Cala

126. Fernanda Gourgel de Aguiar

127. Fernando Manuel (FAA)

128. Filomena António Fernandes

129. Frederico Manuel dos Santos e Silva Cardoso

130. Fundação Sagrada Esperança

131. Gabriel António Lemos "Fukameno"

132. Gabriel Mbilingi "Dom Gabriel Mbilingi"

133. Geraldo Lourenço Morgado "Mestre Geraldo"

134. Guilherme Mendes da Silva

135. Gyorgy Lázár (Hungria)

136. Hélder Bruno Simões de Araújo

137. Herman Cohen (EUA)

138. Horácio Van-Dúnem (rebita)

139. Ibrahim Agboola Gambari (Nigéria)

140. Isabel Luís Domingos João

141. Javier Pérez de Cuéllar (Peru)

142. Jean Ping (Gabão)

143. Jerónimo Francisco de Austrália Costa "Austrália"

144. Jesse Louis Jackson "Reverendo Jesse Jackson" (EUA)

145. João António André "Cuca"

146. João António Lineha Muhembo

147. Joaquim Rodrigues de Sousa Júnior

148. Jorge Albino Dias

149. José Fernando Domingos "Nando Gombidi"

150. José Henriques Ribeiro "Mangalha"

151. José Manuel Durão Barroso (Portugal)

152. Kofi Atta Annan (Gana)

153. Konstantin Kurochkin (Rússia)

154. Kurt Josef Waldheim (Áustria)

155. Lisete da Purificação Veríssimo da Costa

156. Luís Gonzaga Wawuti

157. Luísa Filomena de Castro Paiva Peralta

158. Manuel Acácio Simões

159. Manuel Alves Barroso Mangueira

160. Manuel Couto Alves

161. Manuel Faria de Assis Neto

162. Manuel Orlando Serra "Setembro"

163. Manuel Pimentel

164. Margareth Anstee (Reino Unido)

165. Maria Agostinho de Carvalho

166. Maria João Chaves

167. Mário Nóbrega Duarte Peão

168. Mariusz Dowbor

169. Maurice Templesman (EUA)

170. Michael LeMoyne Kennedy (EUA)

171. Miguel Adão Banga "Mestre Kamosso"

172. Moisés Tomé Handanga

173. Paco Cruz (Cuba)

174. Pereira Mayomona

175. Raúl Menéndez Tomassevich (Cuba)

176. Raul Tolinga

177. Sarchel Necésio

178. Severino Miranda Cardoso "Smica"

179. Soraya da Piedade

180. Teresa Vicente

181. Virgínia Maria Narciso da Paixão Franco

182. Vasily Shakhnovich (Rússia)

183. Vipul Patel (EUA)

184. Virgílio Domingos da Silva Júlio

185. Vladimir Ilich Tararov (Rússia)

186. William Eteki Mboumoua (Camarões)

187. William Franco Bokolo de Oliveira

188. Zeca Tirilene